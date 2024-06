Un año desde el triunfo electoral de Marga Prohens: Eclipsar las polémicas con la bandera turística

En las semanas y meses previos al 28 de mayo de 2023 ninguna encuesta hacía prever un vuelco absoluto a la derecha en Balears. Los escaños bailaban a ambos lados, El Pi se presentaba como partido bisagra, Formentera era una incógnita y los sondeos que manejaban en el Pacto les daban esperanzas, si bien Podemos siempre aparecía como el eslabón débil. Los sondeos auguraban unas elecciones de infarto e igualadas, pero la fuerza y los apoyos reales de PP y Vox volaban bajo el radar. El resultado fueron 34 diputados: 26 de los populares y 8 de la ultraderecha. «Han sido meses intensos para reconstruir el partido y reconectar con la sociedad civil», confesaba Marga Prohens cuando se supo ganadora.

La líder del PP balear ha celebrado su primer año como vencedora de las elecciones con un baile de máscaras que le ha permitido controlar por completo el relato sobre los problemas del turismo mientras desactiva a una izquierda que aún arrastra la losa de ocho años de promesas incumplidas. Todo después de un año en el que sus principales decisiones como la eliminación del Impuesto de Sucesiones, un plan de choque en la sanidad o la recuperación de las notas numéricas han quedado ciertamente eclipsadas por las continuas desavenencias con sus socios de Vox, las dimisiones forzadas de altos cargos o la contraofensiva de organizaciones socioculturales en cuestiones como la lengua, la educación o la memoria democrática.

La presidenta ha tomado importantes medidas principalmente vinculadas a la economía, desde la cuota cero para autónomos hasta la bajada del IRPF, que han sido bien recibidas y celebradas por una parte muy significativa de la población, dejando las iniciativas más volcánicas a sus socios de Vox, que han llevado con orgullo la bandera de los retrocesos en la lengua o la memoria, dos debates que incomodan a Prohens pero que internamente son entendidos como condición de posibilidad para aplicar la totalidad de su programa de gobierno. Las últimas encuestas, de momento, auguran una continuidad de los populares pese a los seísmos de los últimos meses. En las filas del PP hay unidad y cerrazón entorno a la presidenta.

La ironía ha querido que sea una presidenta del PP quien capitanee el debate sobre los efectos del turismo en el archipiélago. Canarias encendió la mecha, Balears recogió la antorcha. La presidenta fía su éxito a la destreza de una mesa contra la masificación con mayoría de agentes proturismo y totalmente contrarios a cualquier propuesta de decrecimiento. La popular necesita un gran consenso que legitime sus decisiones.

Los principales representantes económicos tienen línea directa con la presidenta y en las últimas semanas se ha hablado mucho de estas cuestiones. Ninguna gran decisión se tomará sin su aval. Los empresarios se mueven para que la salida sea beneficiosa mientras la izquierda ya tilda la mesa de farsa para calmar el malestar social.

Sin aprobar ninguna medida concreta y escudándose en la jerarquía de la mesa contra la masificación, el PP de Prohens ha conseguido el dominio absoluto del relato y, sobre todo, orillar a la izquierda en una cuestión de la que hacía bandera. Los inteligentes sismógrafos del Consolat han trabajado para conseguir una absoluta coordinación entre Govern, consells insulares y ayuntamientos, hasta el punto de que tan solo un día después de que se aprobara un decreto ley que incluye una amnistía urbanística y que tendrá enormes efectos en el suelo rústico y añadirá presión en el territorio, Cort cambiaba por completo la dirección del debate público al asegurar que prohibirá nuevas plazas de alquiler vacacional, pedirá limitar la entrada de turistas, ‘rent a car’ y una tasa a los cruceristas. «Se tienen que analizar, estudiar y tomar la decisión desde la mesa», aclaraba el alcalde de Palma, Jaime Martinez, al inicio de su intervención apenas unas horas antes de que Prohens asegurara que «los residentes se sienten cada vez más extranjeros en su casa». Los populares no solo han arrebatado la bandera de la lucha contra la saturación a la izquierda, sino que incluso se están apropiando de todas sus promesas.

La presidenta ha logrado manejar los tiempos del debate público, si bien ya está recibiendo avisos de malestar de una parte de sus votantes que no entienden la asunción de las medidas de la izquierda. Una parte importante rechaza cualquier medida que se asemeje a las prohibiciones y Vox ya empieza a pescar en río revuelto al quedar como el único partido contrario a los límites. Las manifestaciones han tenido un destacable efecto en el Govern, que siempre está atento a lo que pasa en la calle, mientras Vox pide hacer caso omiso a las protestas. «Ni hablo ni hablaré nunca de decrecimiento turístico», aseguró la presidenta hace apenas una semana.

Prohens arrebató a los partidos de izquierda la bandera de la lucha contra la masificación, a pesar de no anunciar ninguna medida concreta más allá de una mesa con agentes sociales y económicos que cuenta con mayoría proturismo y alusiones a la «necesidad de límites». La presidenta goza de una fantástica relación con los principales actores turísticos y económicos. Sintonía total. La gran mayoría votó a su partido en las elecciones autonómicas y se deshicieron en elogios públicos hacia ella en la mesa contra la masificación. La réplica de la popular en sede parlamentaria llegó a todo el mundo: «Ni hablo ni hablaré de decrecimiento».

Izquierda desconcertada

Una de las grandes ventajas de Prohens es la desorientación y la falta de credibilidad entre sus votantes de la izquierda política, después de ocho años en que no se tomaron medidas suficientemente valientes para atajar el problema de la masificación, la construcción en rústico o la emergencia habitacional. Una de las principales causas del derrumbe de Podemos reside en la incapacidad de conseguir que el PSOE asumiera alguna de sus tesis. Los votantes de izquierdas, que empiezan a movilizarse de nuevo, mantienen sus reticencias respecto a los tres partidos que conformaron el Pacto.

Hace unos días un veterano asesor político planteaba la posibilidad de crear una lista cívica alejada de los partidos tradicionales que pueda acabar con una candidatura encabezada por figuras relevantes del activismo social. La plataforma 'Més vida, menys turisme' apunta en esa dirección. Muchos miran de reojo a Antoni Llabrés, el presidente de la OCB, quien está liderando la contraofensiva a las decisiones de Prohens. Jaume Adrover, exportavoz de Terraferida, escribía de forma clara el sentir de una gran parte de los votantes: «No lo harán. Pero solo la posibilidad hace temblar a PSOE, Més y lo que queda de Podemos, parados durante ocho años frente a un crecimiento turístico, inmobiliario y de cruceros demencial». Hay que recordar que la entidad ecologista dejó su actividad tras ocho años de alegaciones y sugerencias en los que «siempre que hemos hecho propuestas, o al Govern o al Consell, te dicen que sí, que tenemos razón, pero al final no hacen nada».

La izquierda, sin embargo, se está beneficiando de los errores del Govern, aunque la incapacidad del PSOE para tomar la iniciativa política y la omnipresencia del caso Koldo en el debate público ha generado un espacio de oportunidad para los dirigentes de Més, con quienes la presidenta del Govern mantiene una mejor relación.

La aprobación esta misma semana del decreto para amnistiar las infracciones en suelo rústico tendrá mayores repercusiones de las que preveía el Govern porque abre la puerta a una depredación del suelo rústico, la construcción de chalets aún más grandes incluso en zonas de riesgos de incendios o inundaciones, así como la posibilidad de habilitar parkings en suelo rústico. «Una desregulación sin precedentes que nos lleva al abismo», avisa el GOB. PSOE y Sumar Més ya estudian un posible recurso al Tribunal Constitucional, como sucedió con la eliminación del catalán en la sanidad.

Vox, en retroceso

La gran ventaja del PP es que está creciendo a costa de Vox, que sigue sumido en una división interna que se cerró en falso con la continuidad de los diputados rebeldes, ahora marginados en la toma de decisión. Madrid decide ahora todos los movimientos y el grupo parlamentario ha dejado de tener autonomía. El cambio de portavocía con la salida de Idoia Ribas y la entrada de Manuela Cañadas ha supuesto un alivio tanto para el PP como para el Consolat, que ve como sus socios han dejado de causarles problemas.

La belicosidad de Ribas, que consiguió arrebatar a los populares muchas de sus reivindicaciones e hizo valer sus votos para sacar rédito en las negociaciones del techo de gasto y los presupuestos, ha sido cambiada por la docilidad de Cañadas, que ha aprobado un decreto de simplificación con el que no están de acuerdo sin negociar siquiera alguna contrapartida.

Una de las grandes preocupaciones era la aplicación del plan de segregación lingüística, que finalmente ha tenido un efecto muy reducido al no contar con ningún centro público y solo algunos concertados, pero que se ha convertido en una transferencia de recursos públicos a quienes sí se han adherido. El debate sobre el turismo ha eclipsado al menos de momento esta cuestión, aunque retornará con el inicio del curso escolar. La recuperación de las notas numéricas y la inversión en infraestructuras que el Pacto no hizo han amortiguado el impacto de la norma e incluso han calmado a ciertos sectores reacios con la nueva norma, si bien el Govern es consciente de que Vox no se contentará con esto y pedirá más en las próximas negociaciones presupuestarias.

