Alicia Homs: «España no estaría preparada para tener un gobierno como el de Milei»

Candidata del PSIB-PSOE al Parlamento Europeo. Lleva cinco años como eurodiputada y ahora opta a la reelección en la candidatura encabezada por la ministra Teresa Ribera. Se define como «orgullosamente socialista» y defiende que la limitación de compra de viviendas a no residentes es una opción: «La Comisión Europea dijo que se puede explorar siempre que haya un interés general. Nosotros apostamos por un parque de vivienda pública potente y suficiente».

¿Qué se juega Europa en estas elecciones?

El próximo 9 de junio nos jugamos seguir avanzando hacia un modelo social que ponga a las personas en el centro, que frente a las dificultades ponga a las familias como prioridad, sobre todo las más vulnerables. Dejar atrás aquella respuesta de la austeridad que dejó tantísima gente atrás y seguir apostando por una Europa social. También nos jugamos el modelo de Europa que queremos. Los valores que nos han caracterizado durante tantos años y que nos han dado tantísima prosperidad, pero que ahora la extrema derecha pretende hacer implosionar desde dentro del Parlamento Europeo. Todo ello con el blanqueamiento indudable del Partido Popular. Los ciudadanos son conscientes de todo ello.

Ocupa el número 21 en la candidatura. Según las últimas encuestas podría entrar porque el PSOE está en una tendencia alcista a pesar de que dan ganador al PP. ¿Cree que en estas últimas semanas puede haber un cambio?

Por supuesto. Nosotros salimos a ganar. Estamos viendo de forma clara que la distancia entre el PP y nosotros se va encogiendo cada día más. Esto refleja que estamos poniendo propuestas sobre la mesa sobre qué Europa queremos, mientras que el PP solo tiene una campaña del fango con cualquier tema y, además, sin hablar de Europa. Que la gente no se confíe y tenga claro que el PSOE apuesta por dar soluciones a los problemas actuales.

En la presentación de su candidatura habló de «parar el fascismo».

Existe un auge evidente de la extrema derecha en toda Europa. Lo hemos visto con cambios de gobiernos en los últimos cinco años en diferentes países donde la derecha no ha dudado en pactar con ellos. Incluso algunos países como Italia están liderados por la extrema derecha. Es una cuestión que nos tiene que preocupar mucho como sociedad porque tienen un discurso populista que va dirigido contra los colectivos más vulnerables y prometiendo cosas que se ha demostrado que no cumplen. Quieren destruir el proyecto europeo desde dentro. La candidata del Partido Popular Europeo, Ursula Von der Leyen, abrió la puerta a posibles pactos con la extrema derecha, obviando los pactos tradicionales que ha habido siempre entre los partidos democráticos. Se está exportando el modelo español en que el PP asume el ideario y las políticas de la extrema derecha.

¿La Unión Europea, tal y como la conocemos, está en peligro?

Evidentemente está en peligro si se produce este auge de la extrema derecha. Por esto es fundamental la movilización de la gente, sino que la papeleta que metan en la urna sea la del PSOE. Siempre hemos demostrado con firmeza nuestra defensa contra el fascismo. Si ganan fuerza, no solo destruirán las políticas que hemos hecho estos años en temas ambientales o sociales, sino el proyecto que construyeron mis abuelos y mis padres para tener una Europa de paz y prosperidad. Una Europa que se preocupa por sus ciudadanos. Tenemos derechos y libertades que están en peligro si ganan fuerza tanto la derecha como la extrema derecha, porque el PP les está blanqueando de forma innegable.

Esta semana el Gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido el Estado palestino. ¿En qué puede ayudar?

Sin duda apoyo esta visión y, además, me siento orgullosa como ciudadana española de la decisión. Estamos en el lado correcto de la historia. Es importante que la gente entienda que esta decisión no va en detrimento de Israel ni mucho menos. La única finalidad es que por fin haya paz y deje de morir gente inocente. No somos los primeros en tomar esta decisión, pero llega en un momento muy oportuno y es importante que, a nivel europeo, haya otros países que se aceben sumando. Es un paso fundamental para conseguir la paz en la región. Que los dos estados tengan el reconocimiento puede ayudar.

¿Califica lo que está pasando de genocidio?

Evidentemente no se puede catalogar de otra forma. Ayer [por el martes] el socio preferente del PP, el señor Santiago Abascal, estuvo en Israel con Netanyahu justificando el genocidio que está perpetrando y defendiendo que están actuando en defensa propia, cuando no es ni mucho menos legítima defensa. Se tiene y se debe catalogar como genocidio.

¿Europa debería ser más valiente?

El Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha sido muy claro en la postura que debemos tener frente a las actuaciones del gobierno de Netanyahu. Como sociedad tenemos que entender que tenemos que apostar por los derechos humanos para que las personas puedan vivir tranquilas y en paz. La decisión de reconocer el Estado de Palestina para que puedan llegar a un acuerdo con Israel y conseguir la paz tan deseada es muy deseable porque llevan demasiados años de conflicto.

Sobre la guerra en Ucrania, el Gobierno ha aprobado 1.100 millones de ayuda en armas y munición. ¿Considera que es una buena medida?

Siempre esperamos que cualquier conflicto acabe lo antes posible, y la decisión que se ha tomado va en la dirección de poder aportar como país a conseguir una solución. La guerra que está perpetrando Rusia contra Ucrania es muy dolorosa. Llevamos dos años y pico siguiéndolo bien de cerca desde la Unión Europea, con todas las consecuencias que ha supuesto. Por tanto estas medidas que está tomando el Gobierno para parar el conflicto son fundamentales. La paz es la prioridad en todas estas actuaciones.

La candidata del PSIB-PSOE, Alicia Homs, el pasado miércoles en Palma. / DM

La visita de Javier Milei ha tenido una repercusión enorme y ha abierto un conflicto conflicto con Pedro Sánchez. ¿El presidente de Argetina es la antítesis del PSOE?

El conflicto no viene porque monten un acto, sino por lo que dice y sus insultos que vierte contra nuestro presidente del Gobierno. Estas cuestiones no pueden ocurrir aunque sea por una cuestión de diplomacia, además del respeto y educación que merece. Evidentemente representa lo opuesto a nosotros, ya no solo como partido, sino como sociedad española. A este señor le dan completamente igual las personas más vulnerables de su país. De hecho la pobreza está creciendo de manera exagerada y las medidas que está tomando que no tienen en cuenta a las personas. Hay que ponerle freno porque con su motosierra está representando aquellos recortes salvajes que es la propuesta de solución de problemas que tiene la extrema derecha, y que la derecha asume como propias. Sin duda Milei es todo lo contrario a lo que representa el PSOE.

¿Cree que sus ideas pueden arraigar en España?

Tenemos que ir con cuidado con estos discursos. La sociedad española no estaría preparada para tener un gobierno como el de Milei, con estos postulados que PP y Vox asumen. Es muy peligroso para todas aquellas familias y personas más vulnerables y que tienen necesidades que el Estado les tiene que ayudar. Esta solidaridad, paz y tranquilidad con la que podemos vivir en España sería destruida si llega esta gente. Es muy preocupante que el PP en ningún momento condenó lo que dijo Milei sobre el presidente de España, porque vienen a destruir la democracia. Como generación joven me siento responsable de que esta gente no llegue nunca al poder.

¿El catalán debe ser oficial en Europa?

Se tienen que reconocer todas las lenguas cooficiales de nuestro país, como hizo se hizo en la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Este paso fue muy importante, pero al final depende de un acuerdo de todos los estados miembros y tenemos que trabajar para que los demás países entiendan nuestra realidad lingüística, sobre todo cuando la derecha y la extrema derecha están atacando nuestra lengua, cultura e identidad. Una medida como esta reforzaría y protegería un tesoro tan importante como nuestra lengua.

¿Desde el Parlamento Europeo se pueden encontrar soluciones contra la masificación turística?

Hemos tenido una oportunidad con la normativa que regula las plataformas digitales y el alquiler vacacional. Tuvimos una postura clara: apostamos por que tengan una obligación y necesiten un permiso para poder alquilar su vivienda. El PP, en cambio, se dedicó a intentar bajar la ambición de la norma para no votar a favor. Cuando hemos tenido una oportunidad de poner freno, no han estado al lado de los ciudadanos de Balears.n

