"Honestamente, Palma no tiene imagen de destino sostenible, y debería», ha reconocido este miércoles Pedro Homar, director gerente de la Fundació Turisme Palma 365 respondiendo a Tolo Deyà. El vicedecano de la Facultad de Turismo de la UIB ha moderado la mesa redonda ‘El camino hacia un turismo sostenible’, organizada por easyJet, en la que ha puesto de manifiesto que "tenemos que ser realistas, sin caer en el catastrofismo" ante "los impactos negativos" que genera el turismo.

Homar reconoce que el reto de Ciutat ante su masificación es convertirse en «un destino socialmente sostenible», objetivo que en el segmento MICE, por contra, ya se ha logrado. Turisme Palma 365 ya ha iniciado un «cambio promocional» enfocándose más en el reto de la gestión de flujos turísticos. «Ya solo trabajamos en viajes a medida», añade Homar. Por otro lado, ha avanzado que en Palma en diciembre se pondrá en marcha un proyecto para que haya cinco entradas diferentes y el turista llegue de firma escalonada.

Junto con él han participado en el debate Javier Gándara, director general de easyJet para el Sur de Europa; Lourdes Ripoll, vicepresidenta de Sostenibilidad de Meliá, y Jaume Monserrat, presidente de Turistec.

“Las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte aéreo son entre el 2 y el 3 %, pero la sensación es mayor”, dice Javier Gándara. Para el directivo de easyJet la descarbonización en el sector “no es fácil, pero es factible”. En este sentido se ha referido a que “existe la percepción de que si no voy a un congreso y me conecto por Teams” no se producen emisiones, cuando no es así .

Gándara ha comentado la “ambiciosa hoja de ruta de easyJet que pasa por alcanzar para 2050 las cero emisiones. Para tal fin la aerolínea con base en Palma desde 2016 invertirá 21.000 millones de euros en la sustitución de su flota, compuesta por 330 aviones. El alto directivo de la compañía británica reclama que de una vez se ponga en marcha el Cielo Único Europeo, iniciativa de la Unión Europea que persigue reformar el fragmentado sistema de gestión del tráfico aéreo europeo, de la que se lleva veinte años discutiendo y se retrasa por “decisiones políticas” porque afecta a “pérdidas de soberanía” de los países.

Motor propulsado por hidrógeno

El plan de easyJet establece que, mediante la adopción de un conjunto de medidas que incluyen la tecnología de cero emisiones de carbono una vez esté disponible, la aerolínea podría reducir sus emisiones de carbono por pasajero y kilómetro transportado un 78 % en 2050, comparado con 2019.

Además, Gándara ha explicado que el pasado noviembre, easyJet y Rolls-Royce “completamos con éxito la primera prueba de un motor aéreo moderno propulsado por hidrógeno, una de las soluciones en las que vemos más potencial para aviones del tamaño de easyJet”.

Por su parte Lourdes Ripoll ha hecho balance de la compañía de Meliá en materia de sostenibilidad. La hotelera la integró en su estrategia de negocio desde 2008. La vicepresidenta de Sostenibilidad reconoce que no es fácil llevar a cabo sus políticas en 340 hoteles en diferentes países y realidades dispares, cuando también hay establecimientos que no son de su propiedad. Destaca el reconocimiento de Meliá como la compañía hotelera más sostenible del mundo, hito que ya alcanzó en 2020. Meliá “se fija más en sostenibilidad social y de la gobernanza, porque no hay activo más importante que las personas” en un contexto que está “marcado en este momento por una regulación excesiva y compleja". Al mismo tiempo, Ripoll señala una “asignatura pendiente” porque “es cierto” que a pesar de los esfuerzos “el cliente no ve, no percibe” la importancia de “lo verde”.

Mientras, Jaume Monserrat ha reconocido que “la transformación digital es un proceso largo” y que tiene un alto coste “que tenemos que asumir” porque “impactará en un destino más amigable, menos masificado”. También se ha referido a que hay “dos velocidades” porque en el software se avanza “más rápido”. Sobre la inteligencia artificial ha recordado la ponencia de Álex Rayón, vicerrector de la Universidad de Deusto, en Diario de Mallorca, en la que definió a ChatGPT como “un charlatán aventajado”.