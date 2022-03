Javier Gándara: «Reformas como la del aeropuerto de Palma son necesarias»

Javier Gándara está al frente de ALA (Asociación de Líneas Aéreas) desde 2017, la patronal del sector aéreo que aglutina el 85% del tráfico aéreo en España, 60 compañías nacionales e internacionales. Compagina este liderazgo con la dirección de easyJet en el sur de Europa.

Cuando Javier Gándara, presidente de la patronal de las aerolíneas (ALA) visita Palma es imposible no acabar hablando del descuento de residente, un sistema que, asegura, las aerolíneas aplican «a rajatabla».

¿Cómo evalúan desde la patronal del sector los vaivenes de IAG, el grupo de Iberia, y Air Europa, en esa operación de compra que lleva más de dos años estancada?

Siempre hemos dicho que no tenemos una posición, es una decisión que tienen que tomar las compañías aéreas, nuestras socias, como no puede ser de otro modo.

La remodelación del aeropuerto de Palma, una modernización indispensable según Aena, levanta ampollas en parte de la sociedad isleña porque la considera una ampliación. ¿Es necesaria?

Una de las grandes ventajas del sistema aeroportuario en España es que es puntero y que además no le cuesta ni un duro a los contribuyentes. Además, a diferencia de otros transportes el coste de infraestructuras del aéreo lo financiamos con las tasas que pagamos aerolíneas y pasajeros. Y en segundo lugar, tenemos un marco regulatorio, el DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria) que establece las inversiones estratégicas y reguladas que se llevan a cabo a cinco años vista. Ya estamos en el DORA II (2022-2026) y ahí es donde están esas mejoras en el aeropuerto de Palma. Nosotros lo revisamos cuando se hizo el proceso de consulta y nos pareció muy adecuado: las infraestructuras hay que actualizarlas a los nuevos tipos de tráfico. Vemos bien las inversiones, siempre y cuando sean eficientes y necesarias, no como en el pasado, cuando se hicieron algunas que no hacían falta. Ahora previamente se consultan con las compañías aéreas y estamos de acuerdo, en términos generales, en que todas son necesarias, incluidas las del aeropuerto de Palma.

¿Cómo han quedado finalmente en el DORA las tasas aeroportuarias que Aena cobra a las aerolíneas por el uso de sus instalaciones?

Tras el periodo de consultas Aena propuso una subida anual de más de un 3 %. Defendíamos que debían bajar y el Consejo de Ministros determinó congelarlas. Eso sí, cada año hay que seguir haciendo ajustes y dentro de ellos desde el 1 de marzo la congelación se ha convertido en una bajada del 3,17 %.

¿Están satisfechos?

Podrían haber bajado más de no haber sido por los gastos de los controles sanitarios, que los hace Aena en nombre del ministerio de Sanidad y el gestor los puede repercutir vía tarifa. Satisfechos, sí, pero benefician a toda la ciudadanía, no solo a los usuarios de transporte aéreo. Deberían pagarse con presupuesto público y no solamente por parte de los pasajeros.

La IATA alertaba de cómo los controles covid estaban alargando las esperas en los aeropuertos.

España fue un país puntero, el primero que lo digitalizó (con la aplicación Spain Travel Health), y el certificado digital covid integrado, y el que empezó a hacer el control al 100% de los pasajeros. Pero ahora lo suyo es que España ya los deje de hacer, la situación epidemiológica no es la de antes.

Cada dos por tres salta la polémica: los precios para volar desde Palma, con descuento de residente se ponen por las nubes. ¿Especulan las aerolíneas?

Cada vuelo tiene un precio. Un vuelo Palma-Madrid es un producto distinto a un vuelo Madrid-Palma. ¿Si lo compro de un lugar o de otro tiene un precio distinto? No. Sigo esperando un ejemplo.

Hasta tres estudios mostraban el alza al subir el descuento al 75 %.

Son cosas distintas: una que suban los precios y otra prácticas fraudulentas. El estudio de la Universidad Pompeu Fabra decía que no habían bajado tanto como cabía esperar, y es que, claro, son dinámicos. Concluyó que era más barato para un residente volar con el incremento al 75 %. El único informe que tuvo acceso a todos los datos fue el de la CNMC, el más exhaustivo. Por un lado, decía que el precio medio había bajado y que no había efecto exclusión (más caro para el no residente). Se aludía a un cambio de comportamiento del consumidor residente: se esperaba más a reservar (así sube) o compraba tarifas más caras. Eso no es un incremento de precios. Los tres estudios dicen que hoy en día es más barato volar para los residentes.

¿Es un sistema fallido?

La Administración subvenciona al residente, estamos en medio y tardamos dos o tres meses hasta que el Gobierno nos paga esa diferencia. No nos corresponde juzgarlo, solo aplicarlo y lo hacemos a rajatabla.