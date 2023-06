Los 69 nuevos diputados del Parlament han recogido esta mañana las credenciales para iniciar la nueva legislatura y poder jurar su cargo el próximo día 20, jornada de constitución de la Cámara Autonómica. El protagonismo del acto se lo han llevado el PP y Vox sobre las negociaciones para alcanzar un acuerdo que permita investir como presidenta del Govern a Marga Prohens. En este sentido, el popular Antoni Costa ha insistido en que solo "negociamos una abstención y para nosotros es fundamental un Govern en solitario". No obstante, el portavoz de Vox, Jorge Campos, ha exigido aplicar en Baleares "el modelo de Castilla y León", donde el partido ultra tiene la vicepresidencia del gobierno autonómico.

Antoni Costa ha apuntado que entre ambos partidos de la derecha existen "conversaciones discretas vía telefónica" y espera "alcanzar un acuerdo antes del día 20 de junio" en que se constituirá el Parlament. Costa ha apuntado también que si el problema para Vox es que participe en las negociaciones Marga Prohens, ello tiene fácil arreglo. No obstante, Jorge Campos, ha asegurado que "en estos momentos no se ha constituido la mesa para negociar" y ha añadido también "que no hay fecha prevista para ello". Sin embargo, todo hace indicar que ambas formaciones intensificarán las negociones esta semana para llegar al martes de la semana que viene con un acuerdo.

Armengol recoge el acta

Francina Armengol no ha acudido al Parlament para recoger su acta, al igual que Marga Prohens. En el caso de la socialista lo ha hecho un representante del partido, pese a que Armengol deberá dejar de ser diputada autonómica al ser la candidata a las elecciones generales.