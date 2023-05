El Liceo Francés internacional de Palma es un colegio plurilingüe que se caracteriza entre otras cosas por su afán por impulsar que sus alumnos tengan una educación activa y motivada que favorezca su inclusión al mundo y sus diferentes culturas.

Alienado con esta filosofía, los alumnos de 4º de ESO de LFiPalma, han tenido la oportunidad de participar en el programa de intercambio escolar ADN-AEFE, que permite, con una duración de hasta 3 meses, cursar sus estudios en cualquiera de los liceos franceses miembros de la red presentes en los 5 continentes (115 países).

Intercambios internacionales

Según nos confirma Marie Wilmann, jefa de estudios del Liceo Francés internacional de Palma “El 40% de los alumnos de 4º de ESO se inscribieron a este programa. En LFiPalma hemos querido dar la oportunidad a todos los alumnos de nuestro centro a que pudieran disfrutar de esta experiencia tan enriquecedora y que les ayuda a tener un primer contacto fuera de sus casas y zona de confort”.

El programa ADN-AEFE es un tipo de intercambio que funciona sobre el principio de reciprocidad, por lo que el Liceo también ha acogido alumnos de diferentes partes del mundo.

Los destinos y lugar de procedencia de los alumnos han sido muy variados y repartidos por todo el globo entre ellos: Alemania (Dusseldorf y Fribourg), Australia (Sydney), Camboya (Phnom Penh), Colombia (Pereira), Italia (Turín), Marruecos (Casablanca), Méjico (Gaudalajara), Polonia (Varsovia), Túnez y Vietnam (Hanoi). Un complejo algoritmo en el que se vuelcan todas las preferencias y características de cada uno de los alumnos, y se configuran las parejas ideales de personas que intercambiarán sus centros y hogares.

Una experiencia enriquecedora

En cuanto a la vivencia, todos los alumnos coinciden con lo enriquecedora que ha sido la experiencia, aunque todos la han vivido de una forma diferente. Inés confiesa que inicialmente, y aunque estaba entre los destinos que había escogido, Marruecos (Casablanca), le preocupaba que hubiese un importante choque cultural “Con esta experiencia he aprendido que a veces tenemos ciertos prejuicios que no se ajustan a la realidad. Me he sentido arropada en todo momento. Me sorprendió lo abierta que es la gente y los dispuestos que están en todo momento a que te sientas como en casa. Además, esta experiencia me ha ayudado a madurar y entender que era demasiado dependiente de mis padres y que puedo ser más autónoma”.

El choque cultural, que los alumnos se adapten a nuevas costumbres o hábitos es fundamental en el proceso de crecimiento de esta experiencia. Amaury, estudiante de Camboya que ha cursado el intercambio en el Liceo Francés internacional de Palma confiesa que “los primeros días, estaba alucinado de cuán participativas eran las clases. En Camboya nuestro sistema está muy orientado al respeto y escucha al profesor, sin embargo, aquí en Mallorca es muy participativo, constantemente se potencian los debates entre los alumnos, para mi ha sido una experiencia única”. Alexander de Alemania, coincidía con su compañero y añadía “Si tuviera que recomendárselo a alguien le diría que no dudara que esta experiencia le cambiaría la vida”.

El Liceo Francés internacional de Palma es un colegio con una gran riqueza multicultural Iseult que venía desde Italia resalta “Fueron fantásticos en el recibimiento, tanto el colegio como la familia me hicieron sentir como en casa, lo que me ha permitido disfrutar la experiencia y aprender”.

Crecimiento personal y educativo

Además, esta experiencia fuerza a los alumnos a socializar con otras personas, crear nuevos lazos de amistad. Mariona que ha estado estudiando en Alemania afirma que “El intercambio me ha ayudado a abrirme a otras personas. Cuando toda la vida estudias en el mismo colegio, tienes los mismos amigos, no tienes por qué esforzarte. Pero si viajas y estás sola aprendes que a veces tienes que dar el primer paso y socializar para crear nuevas amistades. Descubrir que eres capaz de crear nuevos vínculos y amistades que te acompañarán toda la vida es genial”.

El crecimiento de sus alumnos tanto a nivel personal como educativo es el principal objetivo del Liceo Francés internacional de Palma. Es por esta razón que siempre llevan a cabo iniciativas en la que se dinamiza la creatividad, debate, espíritu crítico como son el Palmun, el Europarlamento Palma y este intercambio ADN-AEFE, entre otros. William estudiante del LFiPalma que ha estado seis semanas en Alemania resalta que “Este tipo de iniciativas nos ayudan a crecer y se convierten en experiencia enriquecedoras que marcarán el resto de nuestras vidas”.

Campus y actividades con idiomas en el Liceo Francés internacional de Palma durante el verano.

El Liceo Francés Internacional de Palma abre sus puertas tanto a alumnos del centro como externos para que puedan disfrutar de diferentes actividades y mejorar sus idiomas.

El próximo julio se realizará el campus de verano, gestionado por The Brain Factory.

Siguiendo la línea del centro a nivel de idiomas, los alumnos del campus seguirán trabajando las diferentes lenguas, ya que los monitores encargados de impartir las actividades las irán realizando en castellano, francés e inglés.

Cada semana trabajaran una temática diferente (mundo submarino, bichos, vuelta al mundo y viaje espacial). Cada una de las temáticas se trabajarán a través de deportes, juegos, juegos de agua, cocina, manualidades y actividades adaptadas por edades.

Además, en el coste del campus están incluidas salidas-excursiones. Se realizará una por quincena. Para las salidas los alumnos se desplazarán en autocares hasta la granja/parque y pasaran allí todo el día disfrutando de las actividades, talleres, etc, que se han preparado.

Es un campus de calidad pensado para que todos los asistentes disfruten y practiquen al mismo tiempo idiomas de la manera más divertida.

Por otro lado, The British Council también impartirá cursos durante el verano en los que a través de actividades creativas que aportan a los alumnos confianza conseguirán progresar en su nivel de inglés y hablarlo con más soltura.

El Liceo Francés Internacional de Palma, un día en primero de infantil

El Liceo Francés Internacional de Palma es un colegio plurilingüe que se caracteriza por formar a alumnos desde los 3 hasta los 18 años

Son muchos los padres que tienen dudas sobre cómo afrontaran los niños su paso al colegio, sin embargo en el Liceo se busca a través de muestras afectivas y una atención personalizada a cada alumno que la transición sea fácil y rápida, tal y como nos confirma Claudia Fornés, ayudante de 1º de infantil en el Liceo Francés de Palma “Los primeros días en Infantil en el Liceo Francés Internacional de Palma resultan muy complicados a la vez que muy asombrosos. Hay niños que pueden llegar llorando, otros no, porque es la primera vez que se separan de su papás, por eso todo nuestros esfuerzos pasan a que estén contentos; les dejemos que saquen cuentos, escuchen canciones, que dibujen si quieren, jueguen, que se relajen y estén contentos hasta que se adapten a la clase, sus compañeros y a nosotras. Pasado esos breves días, los niños quieren volver a la escuela con mucho gusto, sin embargo, es importante que entendamos que porque un niño llore por la mañana no significa que esté triste posteriormente en clase.”

Otra de las preguntas que abordan muchos de los padres que escogen el Liceo Internacional de Palma son los idiomas. Algunos niños cuando comienzan su andadura escolar, con 3 años, sólo hablan un idioma, sin embargo, cuando la terminan con 18 años hablan con fluidez 4, y los padres preguntan, ¿cómo lo hacen? Les preocupa que sus hijos se queden aislados o que pierdan parte de las clases. Florence Berthier Maestra en 1º de infantil del Liceo Francés Internacional de Palma afima que: “Los niños a menudo no hablan un idioma en particular, otros sin embargo hablan varios idiomas… Nuestra responsabilidad es ayudarles a aprender otras lenguas. En mi caso refuerzo el francés, otros profesores el inglés o el español. Siempre, a través del juego y de dinámicas que les son divertidas y amenas les introducimos de forma natural los diferentes idiomas. Juntos aprendemos muchas canciones, escuchamos muchas historias, yo les hablo únicamente en francés y escucho a los niños en su idioma materno, siempre respondiéndoles en francés por lo que finalmente servimos de enlace con nosotros mismos.” Además Claudia Fornés apunta también que: “En todas las clases siempre hay dos personas, la profesora nativa hablará en francés y la auxiliar siempre en castellano y/o catalán. De esa manera, facilitamos al niño que no entiende el francés y viceversa, familiarizándolos con el idioma que no dominan.”

El Liceo Francés Internacional de Palma, centra toda su atención en el alumno, sobre todo en sus primeras fases educativas en las que se construyen relaciones de confianza y se despierta su curiosidad y ganas de aprender y saber más.

En los más pequeños, los alumnos de infantil los rituales diarios son muy importantes Florence Berthier y Claudia Fornnes nos explican un día normal en 1º de infantil: “Un día en primero de infantil comienza con la llegada de los niños. Tratamos de recibir a los niños individualmente ya que queremos darles tiempo para despedirse de sus padres para inmediatamente recibirlos con ternura o decirles algo bonito para que se sientan especiales. Luego tienen tiempo para jugar con sus amigos antes de que llegue el maestro para explicarles lo que harán durante el día. Tras esa primera asamblea, antes de ir al patio, llevamos a todos los niños al baño, y entonces llega el tiempo de recreo donde juegan, gastan su energía, en fin, hacen lo que quieren.

Tras el recreo, volvemos a clase, hacemos actividades, luego los llevamos de nuevo al baño y vamos a comer. Después de la pausa para el almuerzo, volvemos a clase, ellos van al baño nuevamente y luego es la hora de la siesta. Una vez que termina la siesta, cada niño se levanta a su ritmo, se los envía nuevamente al baño y vuelven al aula. Tras el descanso el maestro encuentra el mejor momento para tomar tiempo con cada estudiante y luego hay un receso nuevamente antes de que lleguen los padres. El momento de recoger las mochilas es un bonito ritual, los niños cogen sus dibujos o manualidades para entregárselos a sus padres y se despiden siempre muy contentos. Tenemos algunos niños que se quedan en la guardería una vez que han comido su merienda”

Los padres de los nuevos alumnos, buscan el mejor colegio para sus hijos, las mejores instalaciones, el mejor trato, y sobre todo un proyecto de vida, que comienza con 3 años y termina con 18. En el Liceo Francés Internacional de Palma, el niño es el centro de toda la educación, en un entorno familiar, se busca que el niño amplifique sus virtudes y amplíe su conocimiento, siendo las edades tempranas cruciales porque son en las que potenciamos su deseo de ampliar conocimiento y relaciones con el ámbito educativo.