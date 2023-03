Marga Prohens, presidenta del PP en Baleares, ha asegurado esta tarde en una entrevista en Canal 4 que comunicó a la dirección nacional "desde el primer momento" que su comida con José María Rodríguez era "informal, dentro de mi vida privada", aunque al ver la "trascendencia" de la noticia "evidentemente" no fue la mejor decisión: "Si llego a saber que iba a generar tanto revuelo, la decisión hubiera sido otra".

Sobre las listas declara que no se habló de este tema porque tanto ella como Martínez "somos líderes que no debemos nada a nadie, no tenemos hipotecas ni vínculos". También ha señalado que ya conoce quién filtró la información: "Si no lo supiera no estaría capacitada para ser la presidenta del PP" y ha concluido: "No voy a dar más explicaciones porque no las hay".

El portavoz de campaña del PP nacional, Borja Sémper, ha desautorizado esta mañana la cena de la presidenta del partido en Baleares, Marga Prohens, junto a miembros de su cúpula el pasado viernes en el restaurante La Finca Sa Vinya de Sencelles —un lugar discreto y apartado que actualmente aparece como cerrado en internet— con José María Rodríguez, el exdirigente de la formación y número dos de Jaume Matas que fue condenado a 3,5 años de cárcel por el caso Over, según adelantó este fin de semana OkDiario y ha podido confirmar Diario de Mallorca. "Lo que tengo entendido es que nuestros compañeros de ahí han reconocido que no era la mejor de las decisiones, algo a lo que me adhiero", asegura Sémper.

Según ha podido saber este diario, la reunión tuvo lugar para consensuar las ideas de listas de primera y segunda línea al ayuntamiento de Palma, en la que se plantea incluir a personas de confianza de Rodríguez. Desde la cúpula del PP lo niegan. Hay que tener en cuenta que el exconseller tejió una red de influencias que le permitió consolidar una estructura de poder y movilización muy potente después de tener el control total del partido en Palma, por lo que esta comida demuestra la gran influencia que sigue teniendo el exdirigente 'popular' en el partido de Marga Prohens.

En la cena estuvieron presentes, además de Prohens, unas cincuenta personas entre las que se encontraban el candidato al ayuntamiento de Palma, Jaime Martínez; el diputado autonómico y pareja de la líder del PP, Javi Bonet; la secretaria general del PP en Baleares, Sandra Fernández, o la mano derecha de Rodríguez, Paco Frau.