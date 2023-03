¿Los Escarrer aumentarán este año su participación accionarial en la compañía?

La familia Escarrer en los últimos tres meses incrementó un 0,5 % su participación. Nuestro segundo mayor accionista, el fondo de inversión canadiense Global Alpha, en esas mismas fechas pasó del 5 % al 10 %. La familia ostenta un 56 %. Es un claro mensaje a los inversores. Estaba francamente infravalorada la cotización en Bolsa. Desde el 1 de enero es la compañía que más sube en el Ibex 35. A día de ayer [el miércoles] estábamos con una revaloración del 38 %.

Se rebajó el sueldo en la pandemia. ¿Cuándo se lo subirá?

Los líderes somos los primeros que hemos de predicar con el ejemplo. No estoy dispuesto a pedir a la gente un sacrificio si no soy yo el primero que lo lidera. Estos dos años me rebajé mi salario fijo y no cobré el variable. La situación del sector no estaba para dar ningún tipo de alegrías. Cuando recuperemos con creces los niveles de prepandemia ya hablaremos de alzas. Mi último incremento fue en el 2018.

¿La tercera generación ya está dentro de la compañía?

Hay 20 nietos y tenemos un protocolo familiar que establece que no puede haber ningún miembro de la familia trabajando en la compañía. Seguro que se han formado para ser en el futuro buenos accionistas y tener conocimiento de la empresa y seguro que estarán representando a la familia en un consejo de administración.

“Hay que predicar con el ejemplo, mi última subida salarial fue en 2018 y en la pandemia me rebajé el sueldo”

¿Nunca?

De momento la intención es que no trabajen. Pretendemos profesionalizar los órganos de gobierno. No es casualidad que desde el 2019 de 11 miembros del Consejo de Administración seis sean independientes. Es una rara avis que una familia con mayoría holgada en el accionariado de la compañía se someta a esa disciplina.

Le han llovido críticas por ser demasiado triunfalista y alentar la subida salarial en las islas.

El año pasado cuando hicimos una presentación aquí de Exceltur, junto con el conseller Iago Negueruela, me preguntaban por la temporada y adelanté que la veía muy similar a 2019. Algunos me tacharon de falta de sensatez y el tiempo me ha dado la razón. Vivimos en un entorno macroeconómico y geopolítico muy inestable y somos conscientes de los temores con la inflación, la guerra de Rusia y Ucrania, la subida de tipos de intereses. A día de hoy no he visto ningún síntoma de ralentización de la demanda. Si las cosas no se tuercen, prevemos que 2023 sea un año bueno a nivel de ingresos.

“Me tacharon de insensato porque veía una buena temporada 2022, el tiempo me ha dado la razón”

¿No es profeta en su tierra?

Bueno, muy poca gente lo es y nos toca a los líderes de las empresas predicar con el ejemplo en ser coherente, con el tema salarial, en materia social. Llevamos dos convenios de hostelería con los que los empresarios han sido generosos en un marco de incertidumbre. También en sostenibilidad, la ley de turismo ha sido un gran ejemplo de ello. No es casualidad que en esta comunidad autónoma haya empresas turísticas referentes, empezando por Meliá y el resto de competidores muy sensibilizados. Puede haber gente que tenga una visión más cortoplacista y que no comulgue con estos aspectos. Hay que respetarla. Es muy importante ganar dinero, pero también el legado que dejamos a las futuras generaciones. Y con la colaboración público-privada algunos no comulgan. Yo me siento orgulloso.

¿Cómo ve Cuba y las demandas por la ley Helms-Burton?

Ha sufrido la tormenta perfecta por su dependencia del turismo. Su principal mercado emisor es el canadiense y Canadá está entre los cuatro países que puso más limitaciones para viajar fuera del país. Desde Navidad la situación está mejorando muchísimo. En poco tiempo vamos a tener plena normalidad, turísticamente hablando, en Cuba. El pleito es uno específico con la familia Sánchez. Dos veces, en primera y segunda instancia, ganado, con costas, en la Audiencia de Palma. La jueza ha sido categórica. En estos momentos no tenemos ninguna otra demanda.

¿A los hoteleros que se quejan de falta de trabajadores les falta previsión?

La recuperación fue en uve, después de ómicron se empezaron a reactivar las reservas desde abril. Captamos 3.800 talentos en España, 1.400-1.500 en Baleares. Algunos competidores decían que éramos muy osados. Nos permitió tener abiertos todos los hoteles y servicios, algunos no pudieron. La lucha por el talento se va a agravar. Vamos a tener que ofrecer, además de buenos salarios y condiciones de empleo, una razón por la que el empleado se sienta orgulloso de trabajar en esa compañía. La apuesta de Meliá es por la sostenibilidad, por aspectos sociales. Esas empresas tienen que trabajar todos esos aspectos. Mucho, insisto, se ha agravado por los alquileres turísticos. Antes no había problemas de alojamiento para la fuerza laboral. Tenemos que contrarrestarlo brindándolo, como en Menorca, Mallorca e Ibiza.

¿Cómo lo han resuelto en Mallorca?

Depende. En algunos hoteles hemos tenido que ceder habitaciones donde antiguamente dormían los huéspedes. Así fue la temporada pasada. Este año hemos sido más previsores y hemos alquilado apartamentos, pero en determinados lugares en Menorca y en Mallorca vamos a seguir dando habitaciones.

“Hay una rivalidad sana, no tengo enemistad con ningún competidor en el sector”

El asociacionismo en el sector está dividido, usted en Exceltur, Simón Pedro Barceló con la CEOE…

Hemos cogido en Meliá la representación en la Cámara de Comercio. Lo importante es unificar criterios y posturas. Cada órgano tiene su razón de ser. En temas sindicales, salariales, etc., es la CEOE quien debe abanderarlos y Exceltur, como think tank, no. Lo importante es que haya mayor comunicación y puesta en común. Ha habido grandes avances, pero haber ido cada uno por su cuenta en el pasado no ha ayudado a tener poder de influencia en las políticas estatales.

Me gustaría meter un poco el dedo en la llaga…

[Sonríe ] Lo hace bien.

¿Esa división refleja cierta rivalidad entre ustedes, por la concesión del Palau de Congressos de Palma?

Es una rivalidad sana y entre todos nos entendemos. Si algo ponen de manifiesto siempre es cómo las empresas mallorquinas se pueden tener tanto respeto y admiración mutua. No tengo, personalmente, ningún tipo de enemistad con ningún otro competidor. Son puntos de vista diferentes y hay que respetarlos. CEOE, Exceltur y la Cámara queremos lo mejor para el sector y para España.

Gabriel Barceló y Miguel Fluxá fueron a la presentación de las memorias de su padre. ¿Se están perdiendo valores, los pioneros de del turismo están hechos de otra pasta?

No creo en absoluto que hayan cambiado los valores de las siguientes generaciones, ni mucho menos. Da gusto cuando vamos afuera cómo nos ven, cómo nos respetan. Uno quizás no es profeta en su tierra, pero cuando voy al sudeste asiático y, sobre todo, al Caribe para mí es un orgullo cómo nos reciben y ver a estas otras compañías triunfando. Más que rivalidad hay compañerismo; una relación muy sana.