Juan Carlos García Granda: «Los hoteleros mallorquines no aceptan las presiones de EE UU»

Juan Carlos García Granda, el ministro de Turismo cubano, ha acudido a la World Travel Market, donde su país presenta la campaña Cuba única, «por su pueblo, por su gente». La isla, tan importante para las hoteleras mallorquinas, ha logrado controlar la covid «gracias a nuestros científicos que lograron descubrir y poner en práctica al menos tres vacunas».

¿Cuántos turistas han recuperado ya?

Hemos pasado los 1,2 millones de visitantes. No es todo lo que hubiésemos querido —muy por debajo de 2019, con 4,5 millones—, pero las restricciones hasta abril no permitieron la confianza suficiente en los mercados emisores. El invierno viene bien. La turoperación ve demanda, a pesar de el bloqueo de los Estados Unidos y el esfuerzo para obstaculizar nuestro desarrollo económico y la llegada de visitantes. Ahora están condicionando, y aprovecho para denunciarlo, que cualquier ciudadano que visite Cuba no tiene derecho a ingresar a EE UU con la visa turística electrónica. Tienen que ir a la embajada y explicar los motivos por los que libremente decidieron visitarnos.

¿Cómo afectan los cortes eléctricos al turismo?

Estamos trabajando para resolver el problema de las termoeléctricas. Y todos los hoteles están respaldados con equipos de electrodos. Siempre me preguntan por esto, pero también en República Dominicana hay cortes eléctricos.

¿Cómo valora la apuesta de las cadenas mallorquinas?

Llevamos sesenta años de bloqueo. Son muy valientes, demuestran su independencia y sus valores como seres humanos y, sobre todo, lo hacen con honestidad al no aceptar las presiones de Estados Unidos, que también van al ámbito familiar y con la prohibición de no poder visitar EE UU. Tenemos un sentimiento de respeto y admiración. Además, hay proyectos hoteleros en marcha hasta 2030.