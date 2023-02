Tras una semana de reproches por parte de los sindicatos y de amenazas de movilizaciones, la conselleria de Educación ha movido ficha y hoy ha enviado a los sindicatos toda una batería de propuestas, empezando por subidas salariales para los docentes, la implementación el año que viene de la carrera profesional y la creación de un nuevo complemento para todos los profesionales de la enseñanza a partir de septiembre de 2024 .

Martí March ha convocado a las fuerzas sindicales a una mesa sectorial el próximo martes para negociar todos los puntos y tratar de firmar el segundo Acuerdo Marco y calmar así a los sindicatos (y a Podemos y Més, los socios de Govern del PSIB, que en seguida reaccionaron a las protestas docentes e instaron a March a negociar con ellos "de forma urgente)".

Retomar negociación iniciada en noviembre

Educación ya planteó un primer borrador de Acuerdo Marco 2023-2027 en noviembre pero desde entonces no había vuelto a abordar el tema en mesa sectorial. Los sindicatos así han denunciado esta semana, llegando a amenazar con una convocatoria de huelga y con una concentración ya programada para el día 22 de febrero frente al Consolat de Mar (que habrá que ver si mantiene la Junta de Personal Docente No Universitario, que se reúne un día después de la mesa sectorial). La Conselleria negó la "parálisis negociadora", recordó que han tenido lugar elecciones sindicales y argumentó que estaban negociando con Hacienda y Presidencia hasta donde podían ofrecer desde el punto de vista presupuestario.

Al parecer, han recibido el visto bueno de Hacienda para una de las apuestas más potentes de Educación, que es el desarrollo de la carrera profesional docente, un aspecto que aparece en la LOMLOE y que Baleares sería pionera en implantar. Así, en la documentación remitida a los sindicatos se especifica que se implantaría en 2023 y se iría desarrollando hasta 2027 a través de la creación de un complemento específica. Una parte de este complemento sería para todos los docentes y sería consolidable mientras que otra parte, se renovaría de manera periódica según el reconocimiento del ejercicio docente.

El plus para todos los profesionales se haría en tres tramos según la antigüedad: 360 euros más al año para los que tengan seis o más años de experiencia; 720 euros más al año para los que superen los 12 años; y aquellos que lleven más de 18 pasarían a percibir 1.080 euros más al año. El primer tramo se empezaría a cobrar en septiembre de 2024. El otro plus contemplado dentro de la carrera profesional sería no consolidable y excluyente entre sí e incluiría tres tipos: 360 euros más al año para los docentes de centros de menos de 16 unidades con determinadas funciones ; 720 euros anuales más para los docentes de centros de más de 16 unidades (en estos dos casos, quedaría pendiente de negociación las funciones retribuibles, el número de años a computar y cuando se empezaría a cobrar); y un complemento para el equipo directivo (un aumento del 20% del actual plus del director y del 40% para el jefe de estudios, el secretario y el jefe de estudios adjunto) que iría vinculado a la presentación del proyecto y a la selección, así como a una evaluación positiva para la renovación.

Además, Educación promete a los profesores y maestros que recibirán el incremento retributivo que se pacte en la Mesa del Empleado Público de la comunidad para los años 2023 y 2024. También dejará de ser incompatible el complemento de tutoría y el de jefe de departamento.

Profesores de FP, carga lectiva, ratios e infraestructuras

La Conselleria se compromete a finalizar el procedimiento de integración del profesorado técnico de FP en el cuerpo de profesores de Secundaria además de seguir convocando oposiciones anuales entre 2023 y 2027 y crear un grupo de sustituciones permanente de personal docente en Ibiza y Formentera y en Menorca.

En cuatro cursos promete bajar la carga lectiva hasta las 18 horas en Secundaria (punto que ya estaba en el primer Acuerdo Marco y que ha quedado sin cumplir). A los maestros de Infantil y Primaria les garantiza lograr en cuatro cursos las 24 horas de docencia directa.

También se incluyen compromisos respecto a dos reivindicaciones perennes: ratios e infraestructuras. Respecto a las ratios, Educación propone ir reduciéndolas un 10% en un plazo de cuatro años en los centros con más alumnado vulnerable y entre un 10 y un 20% en los considerados de atención preferente (hay unos 60 en las islas). En el resto de centros, el objetivo es mantenerlas de media por debajo de las actuales.

En cuanto a infraestructuras, Educación se muestra dispuesta a rendir cuentas sobre de la ejecución del Plan de infraestructuras 2016-2023 y promete presentar un nuevo plan para el periodo 2023-2027. Asimismo, presentará un plan de climatización de los centros, que contemple auditoría de su estado y un plan de inversiones en el marco del Fondo de Cooperación Territorial. Se negociará además un protocolo contra las agresiones a los docentes y se elaborará un Plan de Igualdad.

La lista de mejoras para las condiciones de los docentes se prolonga casi una decena de puntos más (como el restablecimiento de las licencias por estudios o la actualización de las medidas de los fondos de acción social, entre otros).

El próximo martes los sindicatos de la enseñanza pública acudirán a la mesa sectorial con sus propuestas sobre el documento que Educación les ha remitido hoy.