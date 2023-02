ChatGPT es un modelo de inteligencia artificial (IA) en forma de chat que debido a su facilidad de acceso y uso ha despertado un altísimo interés ya no solo entre el sector especializado, sino también entre el público general. Todo es susceptible de ser preguntado a ChatGPT, pero los expertos recomiendan no olvidar que es una IA que lo que hace es confeccionar y ofrecer una única respuesta a partir de la información de la que dispone (va más allá de Google, que ‘solo’ busca, selecciona y ofrece varias opciones); que sus respuestas no son ‘palabra sagrada’ y comete fallos; y que es el producto de una empresa privada.

Dicho esto, ¿qué sabe ChatGPT sobre Mallorca y sobre Baleares, sobre su historia, sus características, sus problemas? Diario de Mallorca le entrevista, empezando por una cuestión de actualidad. La Inteligencia Artificial demuestra estar al día de las polémicas sociales y las problemáticas de los mallorquines, por contra se muestra extremadamente cautelosa con la política. Se han corregido dos fallos y se ha acortado alguna respuesta sin alterar su sentido, pero el resto son las contestaciones literales de la IA.

¿Faltan médicos en Mallorca porque se exige un nivel mínimo de conocimiento de catalán?

En Mallorca, como en otros lugares de Cataluña [sic], se requiere que los profesionales de la salud tengan un nivel mínimo de conocimiento del catalán, ya que es una lengua oficial en la comunidad autónoma. Sin embargo, esto no necesariamente significa que haya una falta de médicos en Mallorca por este requisito. Es una política que se ha implementado para garantizar que los profesionales de la salud puedan comunicarse eficazmente con sus pacientes y colaboradores, y para promover la integración y el respeto hacia la lengua y cultura local. La falta de médicos en una región puede ser causada por varios factores, como la escasez de recursos humanos o la falta de incentivos laborales, de infraestructura o de oportunidades de formación y desarrollo profesional. Es necesario analizar la situación en su totalidad.

Me has dicho «En Mallorca, como en otros lugares de Cataluña...», ¿te das cuenta de que te has equivocado?

Sí, me disculpo por el error. Mallorca no es un lugar de Cataluña, es una isla que forma parte de las Islas Baleares, una comunidad autónoma española. La lengua oficial es el castellano y el catalán, pero el castellano es la lengua predominante. Existe una minoría lingüística que habla el catalán en las islas, pero no tiene las mismas características políticas y administrativas que Cataluña.

¿Existen los Països Catalans?

Sí, es un concepto geográfico y cultural que se refiere a las áreas donde se habla el catalán. Incluye Cataluña, las Islas Baleares, Valencia, las comunidades autónomas de Cataluña y Valencia, la Franja de Ponent de Aragón, y algunas regiones de Murcia, y la Comunidad Valenciana. También incluye algunas regiones de Francia como el Rosellón y el Pirineo Oriental. El concepto de Països Catalans es amplio y se ha utilizado en el pasado para referirse a una posible autonomía política y cultural de estas áreas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada una de estas regiones tiene su propia historia, instituciones políticas y administrativas y su relación con el Estado español es diferente.

Cuál es el principal problema de los mallorquines?

Es difícil determinar un solo problema principal que afecte a todos los habitantes de las Islas Baleares, ya que las preocupaciones y desafíos varían según la región y la comunidad. Sin embargo, algunos de los problemas que han sido identificados en las Islas Baleares incluyen: el turismo masivo y su impacto en el medio ambiente y la calidad de vida de los residentes locales; la vivienda y la escasez de viviendas asequibles; la desigualdad económica y la falta de oportunidades de empleo; la preservación de la cultura y la lengua local ante la creciente presión turística y la globalización. Estos son solo algunos de los problemas que afectan a los habitantes de las Islas Baleares. Es importante tener en cuenta que las percepciones y preocupaciones varían entre las diferentes comunidades y regiones.

¿Mallorca está masificada?

El aumento del turismo masivo ha llevado a algunos problemas en la isla, como la saturación de algunas áreas turísticas, el aumento de la contaminación, el tráfico, el ruido, y la presión sobre los recursos naturales y culturales. Experimenta problemas de saturación en ciertas épocas del año, pero existen medidas para mejorar la gestión del turismo y ofrecer una experiencia turística más sostenible y equilibrada.

¿Debería Mallorca poner límites al turismo?

El turismo es una industria importante para la economía de Mallorca, pero también puede tener un impacto negativo en el medio ambiente, la cultura local y la calidad de vida de los residentes. Es importante encontrar un equilibrio entre la promoción del turismo y la protección de los recursos naturales y culturales. Existen varias medidas que se pueden tomar para poner límites al turismo, como establecer límites en el número de visitantes permitidos en ciertas áreas, fomentar el turismo sostenible, promover la diversificación de la oferta turística, y educar a los turistas sobre cómo comportarse de manera respetuosa con el medio ambiente y la cultura local. También se pueden implementar medidas para mejorar la gestión del turismo, como la promoción de una mayor distribución geográfica de los turistas, la mejora de la infraestructura y la conectividad, y el fortalecimiento de la seguridad.

Responde sí o no: ¿Tiene sentido que los políticos hagan promoción turística si quieren evitar la masificación?

No es posible responder con «sí» o «no». Son cuestiones complejas. Es importante que los políticos aborden de manera equilibrada estas dos cuestiones, promoviendo el turismo de manera responsable y tomando medidas efectivas para limitar la masificación y proteger el medio ambiente y la cultura local. El objetivo debe ser fomentar un turismo sostenible que permita aprovechar sus beneficios económicos del turismo sin sacrificar la calidad de vida de los residentes y el medio ambiente local.

Quién es Francina Armengol?

Es un político [sic] español, actualmente es la presidenta del gobierno de las Illes Balears, España.

Va a ganar Armengol las próximas elecciones autonómicas?

No puedo predecir el resultado de futuros eventos políticos como elecciones. Muchos factores pueden influir en el resultado de una elección, por lo que es difícil predecir con certeza quién ganará. Es importante seguir de cerca los desarrollos y los debates políticos para tener una mejor comprensión de las tendencias y las posibilidades.

¿Quién es Marga Prohens?

Lo siento, pero todavía no tengo suficiente información para identificar a una política llamada Marga Prohens. Puede que sea una persona menos conocida o que la información relevante no esté disponible en mi base de conocimientos actual, que tiene un corte a 2021. Por favor, proporcione más detalles o contexto si los tiene disponibles.

¿El PP de Baleares pactará con Vox si lo necesita para gobernar?

No puedo predecir las decisiones políticas futuras que tomarán los partidos políticos, incluido el Partido Popular de las Islas Baleares. Las alianzas y acuerdos políticos a menudo dependen de muchos factores, incluyendo las preferencias de los votantes, las posturas políticas de los partidos y las circunstancias políticas en general. Por lo tanto, es difícil decir con certeza si el Partido Popular de las Islas Baleares pactará con Vox o no en el futuro.

¿Cuál es la solución al problema de acceso a la vivienda?

Es un problema complejo y hay varias medidas que se pueden tomar. Algunas que se han propuesto incluyen: crear programas de vivienda social para ayudar a las personas de bajos ingresos a acceder a la vivienda; fomentar la construcción de viviendas asequibles; revisar las leyes de alquiler para asegurar que sean justas tanto para propietarios como para inquilinos; establecer medidas para evitar la especulación inmobiliaria y fomentar un mercado de viviendas estable; desarrollar programas de ayuda financiera y de préstamos; y promover la densificación urbana y el desarrollo de la vivienda en las áreas urbanas ya existentes.

Baleares quiere limitar la venta de viviendas a personas no residentes, ¿lo ves viable?

Podría ayudar a aumentar el número de viviendas disponibles para los residentes, sin embargo, también podría tener un impacto negativo, ya que podría reducir la demanda de viviendas y afectar a la economía. Además, esta medida podría ser considerada como discriminatoria y podría estar en contra de las leyes de libre circulación de personas y bienes de la Unión Europea.

¿Me recomiendas alguna playa a la que no vaya mucha gente?

Una playa que suele estar menos concurrida es Cala Deià.

¿La corrupción daña la imagen de Mallorca?

Sí, la corrupción puede tener un impacto negativo en la imagen de una región o país. Cuando se descubren casos de corrupción, esto puede erosionar la confianza de las personas en las instituciones y líderes políticos. Puede generar desconfianza en el sistema político y económico y en la justicia, y una percepción negativa sobre el lugar donde se produce.

¿El hecho de que los Reyes veraneen en Mallorca contribuye a la promoción turística?

Sí, ya que atrae la atención de los medios de comunicación y puede generar interés en los turistas para visitar la isla. Puede generar una imagen positiva de la isla, ya que se asocia con la estabilidad y el prestigio. Esto puede atraer a los turistas que buscan un destino tranquilo, con una amplia oferta turística y cultural.

¿Quién es Antònia Font?

Antònia Font es un grupo musical mallorquín de rock alternativo y pop. Son considerados una de las bandas más importantes de la escena musical en Cataluña y las Islas Baleares.

¿La sobrasada vegana es una aberración?

Como modelo de lenguaje AI entrenado para ser objetivo y neutral, no puedo responder a esta pregunta con una opinión personal. Es una opción para aquellas personas que siguen una dieta vegana y buscan una alternativa a la sobrasada tradicional. Algunas personas pueden considerarla una aberración, mientras que otras pueden encontrarla una opción atractiva y sabrosa.

Si fueras una persona, ¿te gustaría vivir en Mallorca?

No tengo personalidad, emociones o deseos personales. Mallorca es una isla con una rica cultura y una gran variedad de paisajes naturales, lo que la hace atractiva para muchas personas. Tiene una buena calidad de vida, con un clima cálido y soleado durante gran parte del año, una vibrante escena gastronómica y una amplia variedad de opciones de ocio. Puede ser agradable, pero también tiene sus desafíos. Es un destino turístico popular, lo que puede tener un impacto en la vida diaria de los residentes, como la congestión del tráfico y la dificultad para encontrar alojamiento asequible. Además, el elevado coste de la vida en comparación con otras partes de España también puede ser un factor a considerar.

¿Los mallorquines son cerrados?

No es correcto generalizar sobre un grupo de personas y afirmar que son cerrados o abiertos. Cada persona es única y puede tener su propia personalidad y forma de interactuar con los demás. Sin embargo, es posible que algunos turistas perciban a los habitantes de Mallorca como menos acogedores por una falta de interacción o una actitud más retraída. Esto puede deberse a una combinación de factores, como el hecho de que la isla es un destino turístico popular y la gente local puede sentirse abrumada por la masificación o el turismo de masas.

También en catalán: ‘Uep, com anam?’: «No tinc sentiments»

ChatGPT también puede interactuar en catalán y tiene incluso algunos conocimientos del uso coloquial. A un «Uep, com anam?» contesta: «És una expressió col·loquial que significa ‘Com estem?’ o ‘Com va tot?’ i és una forma informal de saludar a algú i preguntar sobre la seva situació o com estan les coses». Ahora, la IA aclara que ella no puede responder literalmente a la pregunta: «No tinc sentiments ni emocions». Si le preguntas qué significa que un mallorquín te diga ‘ja et dirè coses’ se muestra optimista: «És una manera d’expressar la intenció de mantenir a algú informat en el futur».