El 21 de noviembre arranca el proceso de estabilización de plazas docentes que marcará el futuro, para bien o para mal, de miles de interinos del sector educativo. Educación ya recibe las solicitudes de los interesados en participar en el concurso de méritos con el que se reducirá el número de interinos docentes del 26% actual al 8% que el Gobierno ha marcado como tope máximo siguiendo las directrices de la Unión Europea.

Educación alcanzará esa "cifra histórica" estabilizando un total de 2.848 plazas a través de dos procesos en el que saldrán todas las plazas estructurales que han sido ocupadas de manera temporal y de forma ininterrumpida al menos los últimos tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020.

Concurso de méritos

El primero proceso, el que arranca el 21 de noviembre al empezar la recepción de solicitudes (hay tiempo hasta el 21 de diciembre), ha sido convocado siguiendo las directrices estatales y será un concurso de méritos de 2.863 plazas, sobre todo de Secundaria y de Primaria. En este proceso se sacarán las plazas estructurales ocupadas de manera temporal y de forma ininterrumpida durante cinco años. A este proceso se pueden presentar candidatos de todo el país, pero Educación confía en que la exigencia de poseer el C1 de catalán además del FOLC (el reciclaje de catalán ofrecido por la UIB) ayudará a los profesores y maestras de las islas al dificultar de alguna manera que concursen aspirantes de otras comunidades. Educación valorará los méritos de los aspirantes, puntuando su experiencia, el expediente académico y otros méritos, como haber aprobado alguna oposición, entre otras cuestiones. La experiencia es lo que más puntuará, aunque habrá un tope: un máximo de 7 puntos, que sería el equivalente a diez años de experiencia dando clase en la misma especialidad.

Coincidiendo con el inicio del plazo para presentar solicitudes, el sindicato Alternativa solicita un plan de 'postestabilización' pensando en todos los profesionales con muchos años de experiencia que auguran que se quedaran sin plaza tras este proceso extraordinario: "Sabemos y esperamos que buena parte de los interinos que ahora trabajan en los centros educativos conseguirán la plaza pero también sabemos, y muchos de vosotros ya sois conscientes, que este baremo no está diseñado para estabilizar los trabajadores docentes de Baleares y algunos obtendrán la estabilidad fuera de su isla y otros simplemente serán tratados como trabajadores 'kleenex'", vaticina la organización sindical, razonando que el coste personal y económico que puede suponer obtener una plaza en una isla diferente "puede hacer que incluso se acabe renunciado a ser funcionario de carrera".

La fuerza sindical razona que si el número de interinos queda reducido al 8%, para cubrir sustituciones, jubilaciones… "quedarán muy pocas plazas por los interinos que no sean estabilizados" y por eso piden un plan para proteger todos los docentes que después de años de trabajo queden parados. Su plan (que también supondría una mejora pedagógica, subrayan) pasa por ampliar plantillas reduciendo horas lectivas, incrementando las horas de tutoría y coordinación en Secundaria, incorporando más profesores de refuerzo en Primaria, reduciendo ratiosy posibilitando prejubilaciones y reducciones horarias a los mayores de 55 años. Además, en lo que se refiere a las condiciones laborales de los interinos proponen: recuperar el pago, la contratación y la puntuación del verano y de la parte proporcional en caso de no tener una vacante o sustitución de todo el año y no hacer cambios en el baremo. Asimismo, plantean recuperar las oposiciones e interinajes por islas

Aquí puede consultar las plazas que se ofertarán por especialidades.

Concurso-oposición de estabilización con fases no eliminatorias

Además del concurso de méritos que viene marcado por la normativa estatal, la conselleria balear ha decidido convocar también en 2023 un concurso-oposición extraordinario con 265 plazas en el que las fases no serán eliminatorias. Es decir, que una persona podrá pasar a la fase de concurso y baremación de los méritos (experiencia, formación...) aunque haya suspendido la parte teórica (eso sí, como es lógico para lograr la plaza habrá que lograr un promedio como mínimo de aprobado entre todas las fases). Además en este concurso-oposición de estabilización la presentación de la programación didáctica se sustituye por unidades didácticas. Esta convocatoria extraordinaria, que tendrá lugar el próximo verano, puede facilitar la obtención de plazas a interinos que lleven muchos años trabajando. Parte de este colectivo ha protestado los últimos años por la manera en que se realizan las oposiciones, al lamentar que al estar trabajando y, por una cuestión de edad, tener más cargas familiares no estaban en igualdad de condiciones para competir con un recién graduado en la fase teórico de las pruebas y que al ser éstas eliminatorias, ya no podían llegar a la fase de concurso en la que podían obtener mayor puntuación.

Concurso-oposición ordinario

Además de este concurso-oposición extraordinario , Educación lanzará el concurso-oposición 'habitual' con las plazas correspondientes a las tasas de reposición, que en 2023 serán de 430 plazas.Entre 2017 y 2022 han convocado 4.275, logrando reducir el número de interinos del “insoportable” 40% que se encontró el Pacte de Progrés al llegar al Govern al 26% actual, porcentaje que el año que viene llegará al 8% según los procesos puestos en marcha para cumplir con las exigencias de la Unión Europea.