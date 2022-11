Gabriel Subías: «Hemos vivido episodios dramáticos en la feria de Londres»

La confrontación política vivida la semana pasada, tanto en Londres como en Mallorca, durante la feria turística celebrada en la capital británica, la World Travel Market (WTM), ha caído mal entre el sector. «Llego de la WTM con bastante pesar... A seis meses de las elecciones hemos vivido episodios dramáticos», lamentó este martes Gabriel Subías. El consejero delegado de World 2Meet (W2M), la división de viajes del Grupo Iberostar, llamó a «reflexionar» en una clara alusión a la postura de Més, que exige renunciar a la promoción en las ferias, las críticas del PP a la gestión turística del Govern lanzadas en la misma WTM o la utilización política por unas declaraciones vertidas desde el Consell de Mallorca consideradas como controvertidas por parte de diarios amarillistas del Reino Unido.

El directivo turístico clamó por encontrar «un modelo de entendimiento y no estar pendiente» de las elecciones de 2023. Subías fue el protagonista del IV Foro Illeslex Abogados, celebrado en el hotel Valparaíso de Palma, donde disertó sobre ‘Los grandes retos del presente y futuro del modelo turístico de las Illes Balears’.

"Mi preocupación es el gran divorcio entre nuestro modelo de vida (el turismo) y la sociedad»

Ya en Londres la semana pasada hubo empresariados que mostraron su estupefacción ante el clima preelectoral vivido durante la feria turística. Antes de su ponencia, Subías se refirió en concreto a la polémica por unas declaraciones recogidas en la prensa sensacionalista británica en las que supuestamente la directora insular de Turismo, Lucía Escribano, habría dicho que el próximo verano los turistas británicos no serían bien recibidos. «Me da mucha pena», dice el CEO de W2M, porque el Consell ha ido allí «a trabajar», por eso rechaza la «politización» de ese asunto, más viniendo de una publicación como «¡de The Sun!». «Estamos jugando con las cosas de comer», avisa Subías y por ello cree que no es de recibo ponerse a «opinar como partidos».

Por todo ello, el directivo del Grupo Iberostar — «no soy hotelero me dedico a llevar españoles al extranjero», acotó— aboga porque con «responsabilidad» se piense en definir el modelo turístico para hacer las islas sostenibles desde el punto de vista ambiental y económico y reconoce que su «preocupación es el gran divorcio entre nuestro modelo de vida y la sociedad», en alusión a la industria turística. En ese sentido apunta a que el mayor reto en Balears es «cómo conciliamos al turista y al residente». Los visitantes quieren «venir a conocer cómo vivimos», lo que «nos parece grave», pero «no cuando lo hacemos al revés».

"Demonizamos demasiadas cosas, como el alquiler turístico, porque no se ha regulado bien»

En la misma línea mencionó los cruceros, que «claro que son incómodos», pero apeló a que antes Palma los fines de semana era «un desierto». En opinión de Gabriel Subías «demonizamos demasiadas cosas, como el alquiler vacacional, que es incómodo porque no se ha regulado bien», pero lo pide el cliente.

Vuelos ‘low cost’, insostenibles

En cualquier caso, reclama que haya un «diálogo constructivo», porque en caso contrario «se perjudica a las islas».

Subías ironizó sobre que se dice que los turistas viajan «enlatados con los turoperadores, pero no he visto más enlatados que en un vuelo de Ryanair». Considera que la conectividad low cost, « de punto a punto, no es sostenible». «Incluso hemos dado dinero [público] a compañías de bajo coste que han venido unos meses y se han ido». Por contra, defiende que «el hub fuerte en Madrid nos va a ayudar mucho» a desestacionalizar, por lo que apoya la operación de Iberia y Air Europa.

El CEO de W2M cree que Baleares tiene que buscar una imagen «innovadora porque la que tenemos hoy no es de destino fresco e innovador».