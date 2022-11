El conseller insular de Turismo, Andreu Serra, en declaraciones a este periódico ha asegurado que las informaciones de los tabloides británicos como The Sun, Mirror o Express, en las que apuntan que Mallorca rechaza a los turistas del Reino Unido y los quiere excluir, son "del todo falsas". Según Serra: "Se han tergiversado unas declaraciones de la directora insular de Turismo, Lucía Escribano, con la mala intención de perjudicar a Mallorca con periodismo amarillista".

En este sentido, Serra ha asegurado que "en ningún momento se ha dicho que se rechace a los turísticas británicos y mucho menos que no estemos interesados en ellos por su bajo presupuesto y las pruebas son el trabajo que venimos realizando de promoción en el Reino Unido durante los últimos años". Para el conseller Serra estos rotativos británicos "amarillistas han falseado las palabras de Escribano con mala intención y vamos a desmentirlo donde haga falta". El Consell está preparando un desmentido para rechazar los duros titulares con los que se ha despertado hoy la prensa británica tras la World Travel Market de Londres. "Es cierto que apostamos por promocionar la temporada de invierno y que queremos erradicar el turismo de excesos, pero nunca hemos dichos que queremos excluir a los británicos", ha apostillado el conseller Andreu Serra.

Según The Sun, a raíz de su conversación con Escribano, titula: "Gran golpe para los turistas británicos ya que Mallorca busca excluirlos en verano". La publicación abunda en que Escribano también manifestó que a las autoridades turísticas de Mallorca no les importa si estos turistas británicos eligen otros destinos. Todo ello a raíz de que la apuesta del Consell es la promoción turística durante la temporada baja.

Estas mismas afirmaciones, menos duras que The Sun, también las recogen otros tabloides británicos como es el Expres: "Mallorca rechaza turistas británicos". Asimismo, el Mirror afirma: "Mallorca no está interesada en turistas con el presupuesto del Reino Unido en medio de medidas drásticas contra los visitantes". El periódico británico también habla de las afirmaciones de partidos que forman parte del Pacto de izquierdas, como es el caso de Més per Mallorca, que han rechazado la promoción turística en la feria de Londres.