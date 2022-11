El Pi que comanda Josep Melià ha hecho un fichaje estrella para la campaña electoral de mayo de 2023. Ni más ni menos que se ha hecho con los servicios del que fue gurú de Més per Mallorca, Jaume Garau, el consultor que para muchos en 2015 llevó a los nacionalistas a sacar los mejores resultados de la historia. Un Garau que abandonó Més, después de ser incluso el arquitecto de los organigramas de Govern de los ecosoberanistas, repudiado por el Caso Contratos, adjudicaciones a sus empresas por parte de departamentos de Més y que fue archivado por la Justicia.

Jaume Garau, según ha podido saber este periódico, ya ha organizado varias reuniones con los dirigentes y candidatos de El Pi con la finalidad de establecer la estrategia electoral. El objetivo de los regionalistas es conseguir que tras los comicios autonómicos e insulares ser decisivos a la hora de formar Govern por la izquierda o por la derecha. Este será el principal cometido de Garau, estableciendo una táctica que propicie que El Pi iguale resultados con tres diputados y se convierta en el partido bisagra que decida el Govern de Balears en 2023.

Quien fuera hombre fuerte de Més per Mallorca tiene varias empresas de asesoría y en los últimos tiempos ha trabajado a nivel internacional, concretamente en Dubai, asesorando a empresas e instituciones de aquel país. Jaume Garau también llevará la campaña de Més per Menorca, primos hermanos de Més per Mallorca. Fue director general de Relaciones Europeas durante el segundo Pacto de Progreso, de 2007 a 2011. De ahí, de la mano de Biel Barceló, pasó a dirigir la estrategia de Més para las elecciones de 2015. En aquellos comicios, los nacionalistas consiguieron sus mejores resultados de la historia con seis diputados, dos más que en 2011. Gran parte del mérito se lo atribuyeron a la estrategia marcada por Garau.

Tras formar un nuevo Pacto de izquierdas, Garau no quiso ningún cargo público y fue el encargado de diseñar los organigramas de las conselleries de Més, lo que da una idea del poder que tenía en el partido. No obstante, sus empresas no quedaron paradas y se desencadenó el llamado Caso Contratos cuando sus firmas recibieron hasta seis adjudicaciones de contratos menores y negociados de los departamentos de Més.

Querella del PP

El PP interpuso una querella que la Justicia archivó al no detectar indicios de delito y resolver que las adjudicaciones eran legales.

No obstante, la parte ética pasó factura en Més, pese a que la Justicia dictaminara que no había delito: ¿Era correcto adjudicar contratos directos a quien ha sido el jefe de campaña del partido?

El Caso Contratos provocó la destitución de la consellera de Cultura, Ruth Mateu, de directores generales de Cultura como Jaume Gomila o responsables de empresas o organismos públicos de Més que contrataron con Garau. Era el caso de Pere Muñoz en la Agencia Balear de Turismo o Josep Ramon Cerdà, director del Institut d’Estudis Balearics.

Garau abandonó Més, repudiado por los nacionalistas, que lo culparon de la crisis de calado que sufrió el partido en 2017 al ir a pedir contratos a los organismos públicos gestionados por el partido. Durante el proceso judicial por la querella del PP, Garau se sintió del todo abandonado por los suyos e incluso rompió relaciones con muchos dirigentes de Més. Unas relaciones que no se han recuperado.

Ahora El Pi contará con un profesional de prestigio en la estrategia electoral que conoce a la perfección el electorado mallorquín.

Los contratos adjudicados

El Caso Contratos se desencadenó al descubrirse toda una serie de contratos menores, impulsados por la administración, que fueron otorgados a las empresas de Jaume Garau, especialmente a Regio Plus Consulting. Contratos que se referían a un estudio del público que asistía a los conciertos del Consorcio para la Música de Mallorca, así como un servicio de asistencia para elaborar una estrategia de desarrollo sostenible del Patronato de la Vivienda de Palma. Otro contrato denunciado se refería a un informe de estrategia de desarrollo urbano sostenible firmado por el ayuntamiento de Calvià y el cuarto estaba relacionado sobre un informe de estrategia política suscrito por el Patronato Municipal de Turismo de Formentera.

También se adjudicó a Garau por parte de la ATB un informe sobre la Economía del conocimiento en Balears, por valor de 54.000 euros, se justificó por la necesidad de presentarlo ante la Unión Europea para optar a una serie de fondos.