Esta madrugada ha entrado en funcionamiento del nuevo carril Bus-VAO en la autopista del aeropuerto, destinado a vehículos de alta ocupación y que solo pueden utilizarlo los coches con dos ocupantes o más, además del transporte público. La nota predominante ha sido la cautela entre los conductores a la hora de circular por él, ya que en el caso de no cumplir los requisitos la multa puede llegar a los 200 euros. La mayoría de conductores no sabía bien si podía utilizarlo y por ello se ha optado por la precaución y no circular por el, lo que ha provocado algunas retenciones en horas punta. La Dirección General de Tráfico (DGT) cuenta con cámaras en la autopista que permiten detectar el número de pasajeros de un vehículo.

Ha habido quejas en redes sociales de usuarios por la falta de información. No obstante, desde el departamento de Infraestructuras y Movilidad del Consell de Mallorca han informado que no se han producido más retenciones de las habituales en las horas de máxima densidad. Tan solo ha habido algún problema en los últimos 350 metros, donde este carril solo puede ser utilizado por los autobuses para que así pueden tener fácil acceso a las paradas junto al Palacio de Congresos. Vehículos autorizados para el Bus-VAO El carril Bus-VAO que se ha puesto en funcionamiento hoy tan solo lo pueden utilizar los vehículos de transporte público, autobús y taxi, las motos de dos y tres ruedas, vehículos con cero emisiones y los que lleven un distintivo para personas con movilidad reducida. En el caso de los vehículos normales podrán circular por él en el caso de que transporten dos o más pasajeros. Asimismo, todos los vehículos de emergencia, como es el caso de ambulancias, bomberos o Policía también tienen vía libre para utilizarlo. Tiene una extensión de unos cuatro kilómetros y discurre por la parte izquierda entre el aeropuerto en dirección a Palma y llega hasta el Palacio de Congresos. Los objetivos de este carril, considerado como una prueba piloto, son los de incentivar el uso del transporte publico, potenciar del uso del vehículo compartido para reducir el número de coches de la circulación y reducir las emisiones. Desde el Consell apuntan que la intensidad media diaria entre Son Sant Joan y la entrada del Paseo Marítimo es de 70.000 coches al día durante las horas punta. El departamento insular de Infraestructuras que dirige el conseller Iván Sevillano ha realizado un estudio para la puesta en marcha del carril Bus-VAO y se estima que unos 13.500 vehículos diarios, con al menos dos pasajeros, podrán circular por él, lo que supone restar esa cifra de coches de la densidad de tráfico normal y a la de los atascos. Ello se traduce en que unas 87.000 personas accederán cada día a Palma sin retenciones al desplazarse en transporte público o bien con coche particular compartido.