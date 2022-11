El estreno del carril VAO en Palma, que reserva el carril de la izquierda al transporte público y aquellos vehículos con más un ocupante, con el objetivo de reducir atascos en la entrada a Palma y bajo amenaza de multas de hasta 200 euros, se ha convertido en comentario recurrente en las redes sociales, especialmente en Twitter, provocado mucha indignación entre los conductores de Mallorca y generado todo tipo de opiniones ciudadanas.

Muchos usuarios de la red social protestan por lo que consideran un disparate en toda regla, otros hacen fotos de la autopista en el momento del atasco matinal y con el nuevo carril VAO completamente vacío. También se pueden leer usuarios de la red social que preguntan qué pasa si un coche lleva los cristales tintados o cómo se puede incorporar al nuevo carril un automóvil que se incorpore a la autovía en el Coll den Rebassa y no en el aeropuerto, además de cuestionar por qué el carril VAO se ha situado a la derecha de la vía en dirección Palma cuando las salidas y entradas se encuentran a la derecha.

Entre ellos Biel Barceló, exvicepresidente del Govern, que se pregunta en Twitter si el atasco de la carretera de Manacor, mucho más grande de lo habitual, es un efecto colateral de la entrada en funcionamiento del carril VAO de la autovía de Llevant y, sobre todo, de los conductores que evitaban ese acceso a la ciudad.

Avui matí molt més embòs de l'habitual per entrar a Palma per la carretera de Manacor. Efecte colateral dels conductors que cercaven alternatives al carril VAO de l'autopista de Llucmajor? — Biel Barceló (@bielbarcelo) 2 de noviembre de 2022

Por su parte, Benjamí Villoslada, experto en nuevas tecnologías y exdirector general de Desarrollo Tecnológico del Govern, le comunica a Iván Sevllano, conseller insular de Movilidad e impulsor del proyecto, que las protestas se deben a que el carril preferente para el transporte colectivo se ha puesto a la izquierda de la vía, cuando en Mallorca el carril de la derecha "es un VAO en potencia; porque nadie circula por él". Y señala, además, que en el carril de la derecha se encuentran "las entradas y salidas". Además Villoslada lamenta que circulando por este carril se ven "muchos coches con solo una persona en el interior".

Ara sé perquè protesten pel carril, l'heu posat a l'esquerra!



A Mallorca, el carril de la dreta és un VAO en potència: ningú no hi circula.



(només podia anar a la dreta, clar; les entrades i sortides)



(al vídeo s'hi veuen molts cotxes amb només una persona, buf) — Benjamí Villoslada (@benjami) 2 de noviembre de 2022

Lorenzo Francisco Masera, consultor, también opina sobre la novedad la autopista del aeropuerto:" Pues imagínate cuando se acerque junio o julio del año que viene, con dos carriles atascados, y los buses y taxis que salgan del aeropuerto se quieran incorporar al carril VAO (en el otro extremo)..., va a ser como para querer mear y no poder echar ni gota", considera.

Pues imagínate cuando se acerque junio o julio del año que viene, con dos carriles atascados, y los buses y taxis que salgan del aeropuerto se quieran incorporar al carril VAO (en el otro extremo)..., va a ser como para querer mear y no poder echar ni gota 😅😂😂🤣 https://t.co/PTy6cJ8c28 — Lorenzo Fco. Masera 🌍🖤 (@LorenzoFMasera) 2 de noviembre de 2022

Borja, usuario de Twitter, califica de desastre el primer día de la iniciativa de la conselleria insular de Movilidad. "Carril VAO vacío y más atascos y caravanas para entrar en Palma . Todo el tráfico que había antes en tres carriles , van en dos .Si la cola antes llegaba un poco más e ikea para entrar en Palma , ahora llega a Son OMS .Un desastre !!!!!!", sentencia.

Carril VAO vacío y más atascos y caravanas para entrar en Palma . Todo el tráfico que había antes en tres carriles , van en dos .

Si la cola antes llegaba un poco más e ikea para entrar en Palma , ahora llega a Son OMS .

Un desastre !!!!!! — Borja (@borja_rossi) 2 de noviembre de 2022

Otros usuario de la red social escriben recomendaciones al conseller Iván Sevillano por los problemas que se han encontrado esta mañana: "Sr Sevillano, los que nos incorporamos desde Fan, aunque vayamos cinco personas como yo esta mañana, no podemos incorporarnos al carril VAO. Le pregunto yo si no tengo el mismo derecho que los que se pueden incorporar 500 metros antes. Asi no se hacen las cosas Sr Sevillano", concluye el usuario de TwitterJhsm jhsm.

Por su parte, el periodista Pablo Morilla escribe en la red social: "Primera mañana y exitazo del carril VAO entre el aeropuerto y Palma. Ha creado un atasco donde antes no lo había. Fantástico...", ironiza

Primera mañana y exitazo del carril VAO entre el aeropuerto y Palma. Ha creado un atasco donde antes no lo había. Fantástico... — Pablo Morilla (@pablomorillah) 2 de noviembre de 2022

Una opinión similar a la que expresa el fisioterapeuta Marc Llodrá. "Caos por el carril VAO en la entrada de Palma. Que sorpresa no?", lamenta.

Caos por el carril VAO en la entrada de Palma. Que sorpresa no? — Marc Llodrà (@MarcLLodra) 2 de noviembre de 2022

Melissa, usuaria de la red social, publica una fotografía del atasco que se ha producido esta mañana en la entrada a Palma por la autopista de Llevant en la que se ve el nuevo carril VAO completamente vacío. Y se pregunta: "¿Puede acabar la broma del carril VAO?"

Puede acabar la broma del carril VAO? pic.twitter.com/5obeV4czK2 — Melissa:) (@mmeliissa04) 2 de noviembre de 2022

Oscar Martínez también publica en Twitter una opinión contraria al carril VAO. "No les bastaba con poner una autopista a 80 que van y en la otra ponen carril vao es de chiste", considera.

No les bastaba con poner una autopista a 80 que van y en la otra ponen carril vao es de chiste — Oscar Martinez (@oscarmb27) 2 de noviembre de 2022

Miquele Ginard dedica un simbólico aplauso al Consell de Mallorca por la implantación del carril VAO. Y opina a la vista del estreno: "Bajar a Palma por las mañanas será una odisea ... Sin el carril Vao ya hay atascos interminables con el carril será un show. Enhorabuena al que ha tomado esta decisión".

Bajar a palma por las mañanas será una odisea ... Sin el carril Vao ya hay atascos interminables con el carril será un show. Enhorabuena al que ha tomado esta decisión. pic.twitter.com/bC2AOXKYaP — Miquele Ginard (@foranirvis) 1 de noviembre de 2022

Santi Díaz Fernánez aporta un toque de humor a la lista de quejas ciudadanas. "Si queréis usar el carril VAO es muy fácil... Os comprais una muñeca hinchable, peluca y sombrero y la ponéis de acompañante.... Si es que solo os quejáis....", bromea. Y un usuario le contesta aportando un caso real, ocurrido en Madrid, de un conductor multado que se hizo acompañar por una muñeca para poder usar el carril VAO de Madrid.

Carlos Mateas Alvear tira también de ironía y afirma en su cuenta de Twitter que Iván Sevillano se ha puesto el carril VAO para llegar pronto al trabajo. "Conclusión: se ha puesto el carril VAO para que el señor pueda dormir un poquito más y llegar a tiempo y sin tráfico al curro… ¡Nos gobiernan mentes brillantes!", afirma.

Conclusión: se ha puesto el carril VAO para que el señor pueda dormir un poquito más y llegar a tiempo y sin tráfico al curro…



¡Nos gobiernan mentes brillantes! https://t.co/yVZM7v62qr — Carlos Mateas Calvar (@cmateas) 2 de noviembre de 2022

Davit, otro usuario de Twitter muestra su contrariedad por la iniciativa que, según señala, coincide con nuevos horarios del TIB en las líneas 501 y 508, que han pasado de tener una frecuencia de media hora a otra de una hora. Y apunta: "Como se puede mejor el transporte sin implantar flotas y horarios adecuados. Y afirma que el carril VAO es una chapuza peninsular aplicada a la isla, un absurdo y una equivocación. Lo que es bueno en las grandes ciudades no lo es en la isla" y apuesta por invertir en las líneas de bus de la part forana para llegar a la ciudad.