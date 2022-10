Iván Sevillano: «Hay que poner tope a la llegada masiva de coches de alquiler»

Estoy convencido de que, con las competencias de movilidad en el Consell desde inicio de legislatura, algunos kilómetros más de línea férrea se habrían hecho, pero el traspaso no ha sido una prioridad para el Govern».

¿La saturación de las carreteras de Mallorca se produce por los coches de alquiler o el uso excesivo del vehículo privado?

Hay un dato cierto y es que Mallorca es el territorio de todo el Estado con mayor número de vehículos por habitante. Estamos en 1,1, lo cual supone que hay más coches que personas. Si quitamos a toda la población que no está en edad de conducir, la cifra sube hasta los 1,3 coches por persona. Ahí se incorporan también los vehículos de alquiler con una flota muy cambiante que cuesta encontrar datos fiables, ya que unos entran otros se van. Lo imprescindible es que todos los vehículos de alquiler paguen el impuesto de circulación aquí y eso no está pasando.

¿Hay que poner límites?

Es obvio, cuando ya hay una saturación de vehículos tal, que una población de vehículos flotante que ronda entre los 40.000 y los 90.000 no ayuda. Hay una suma de factores, pero es evidente que hay que poner un tope a los vehículos de alquiler, ya que la saturación de las carreteras aumenta de forma importante cuando están en circulación.

¿Hay acuerdo entre todos los partidos del pacto para poner límites a los vehículos?

Desde Podemos impulsamos una reunión de Pacto para plantear que tendríamos que empezar a trabajar en esta regulación. Més nos mostró su total apoyo y el PSOE no dijo que no. Llegamos al acuerdo de realizar un estudio para conocer los datos reales. No puede ser a más coches más autopistas. Hay que trabajar en dos líneas: fomentar el transporte público y establecer una limitación de vehículos que entran en la isla. Lo más coherente es empezar por limitar la entrada masiva e incontrolada de todos los vehículos. La patronal del sector de las pequeñas empresas familiares de Mallorca están de acuerdo. En cambio, la patronal de las grandes empresas de alquiler no lo están. A nivel de flota ambas patronales representan a la misma cantidad y por ello creo que tendríamos el apoyo a nivel de sector para impulsar la medida.

¿Ya están trabajando en esta limitación?

En estos momentos estamos en un trabajo de recogida de datos en colaboración con Puertos, para ver cuántos vehículos entran, con la Dirección General de Tráfico, la ITV... Con ello pretendemos recoger unos datos realistas de qué tenemos en Mallorca a partir del cual podríamos establecer la limitación.

¿Si el Consell hubiera tenido las competencias en Movilidad, el tren llegaría a Artà?

Quiero pensar que sí. Hubiera dependido mucho en qué condiciones habrían llegado estas competencias. Lo que sí puedo asegurar es que si hubiéramos tenido las competencias desde principios de legislatura se habrían hecho todos los esfuerzos en conseguir desarrollar algún kilómetro más de vía ferroviaria del que hemos tenido en la última década. Como conseller te puedo asegurar que lo habríamos priorizado de manera absoluta.

Los Acords de Raixa contemplan traspasar competencias de bus y Tren. ¿Qué ha pasado?

Sí y Podemos siempre lo ha llevado en el programa. ¿Qué ha pasado? Pues tendría que haber habido más voluntad para que este traspaso empezara. Es cierto que han venido otras competencias. Yo he estado insistiendo en toda esta legislatura, ya que las considero prioritarias y de la próxima legislatura no puede pasar. Ha habido conversaciones con el Govern, no nos han trasladado un no rotundo, pero la sensación es que no es una prioridad para ellos. Ha habido gestos, pero la cosa no puede quedar ahí.

¿Habrá un nuevo convenio de carreteras con el Estado?

Seguimos insistiendo mucho a Madrid. Ya teníamos un borrador con el ministerio de Transportes hasta que luego se traspasó al de Hacienda y el entendimiento no está siendo tan fácil. Estoy contento de que este Govern haya conseguido un Régimen Especial para Balears (REB). No obstante, lo que debe entender el ministerio de Hacienda es que el REB no puede sustituir a los diferentes convenios. Falta que se lo hagamos entender a Madrid y no solo para el convenio de carreteras, también para un convenio ferroviario.

¿El objetivo es negociar con Madrid un gran convenio que incluya carreteras y tren?

Efectivamente. Por eso insistimos mucho en que vengan las competencias al Consell, ya que a mi me gustaría negociar con el Ministerio un nuevo convenio único de carreteras y ferroviario que estaría en torno a los 630 millones de euros, unos 400 del tren que dejó extinguir Bauzá y unos 230 que quedaban pendientes del de carreteras. Si lo conseguimos será un dinero que podrá mejorar mucho las infraestructuras y estoy seguro que podríamos ejecutar todos los proyectos ferroviarios que necesita Mallorca.

¿El segundo cinturón está descartado?

Está descartado el tramo 5, a partir de Alcampo, y queda ver que se hace con el tramo 1 del Coll den Rabassa a Son Ferriol. Pero debemos tener un debate previo y ver si contamos con la financiación. Sin convenio de carreteras, el Consell no tiene recursos para impulsar el tramo 1.

¿Lo lógico es acabar el tramo 1 para conectar la autopista del aeropuerto y los otros tramos?

Aquí me remito a los Acords de Raixa, donde hay una mención expresa de que se tendrá que acordar un proyecto sostenible y con buen encaje ambiental para el tramo 1.

La Vía de Cintura a 80 kilómetros/hora ha funcionado.

A pesar de las críticas iniciales de la derecha, sí. Nunca dijimos que con la velocidad a 80 se iban a acabar todos los atascos. Tiene que ver con la capacidad de carga de las infraestructuras y los vehículos que hay. Es lo que hablábamos antes. Mientras sigamos batiendo récords de vehículos en la isla será difícil, por ello creemos que limitar los vehículos de alquiler ayudaría a tener mayor fluidez en las carreteras. Respecto a Vía de Cintura lo que hemos conseguido es reducir la contaminación, el ruido y especialmente dijimos que se reduciría la siniestralidad. Pues ha caído un 70% la siniestralidad y así también lo dice la DGT. Incluso puede mejorar la fluidez al no producirse el llamado efecto acordeón de acelerones y frenazos, pero nunca dijimos que ello acabaría con las retenciones.

¿Cómo arreglamos los accesos a Palma?

Antes de final de año queremos impulsar el carril Bus-VAO, una vez que el Ministerio nos ha dado luz verde, ya que es quien tiene la competencia para su tramitación. Un carril de estas características puede ayudar a evitar atascos. Es un carril que no solo es para autobuses, es de alta ocupación. Cuando decimos que hay que fomentar el transporte público si un señor coge el autobús y se queda atascado no le resultará rentable. Lo que queremos provocar es que los autobuses y los vehículos compartidos puedan entrar con fluidez a Palma, se haga atractivo el uso del transporte público y para aquellas personas que compartan coche o vehículos con varios ocupantes. De esta forma quitaremos coches de las carreteras. Empezamos con uno que irá desde el aeropuerto hasta el Palacio de Congresos.

¿Fue duro para usted tener que terminar la autopista de Llucmajor a Campos?

Bueno, sabes que no fui a la inauguración. Nunca he tenido necesidad de ir a cortar las cintas y esas cosas. Para mí fue una cuestión de responsabilidad. Era un acuerdo de la pasada legislatura, el Pacto anterior comenzó esa obra y era mi responsabilidad como conseller terminarla. No te voy a decir si fue duro o no.

No era un proyecto que entusiasmara a Podemos.

Cuando asumí la gestión de este departamento tenía claras las cosas que quería hacer y las que heredaba y mi responsabilidad fue terminar las heredadas y luego desarrollar políticas desde otro punto de vista. Es una obviedad que en los tres años que llevamos hemos apostado por otro tipo de proyectos.

¿Se han acabado las listas de espera en la ITV?

Cuando empezamos la legislatura llegamos a tener hasta cinco meses de espera para pasar la ITV y ahora en la mayoría de estaciones en varios días ya hay citas libres. Comenzamos la legislatura con la liberación masiva de 17.000 citas que se habían otorgado a empresas privadas como talleres, que pese a que tengan todo el derecho a tener clientes para pasar la ITV, nos dimos cuenta que se estaba copando cerca de un 50% de la cita previa. Un servicio que es público se estaba privatizando de forma indirecta. Además, nos encontramos con otro problema mayor que era la existencia de un absentismo con estas citas de más del 53%, con lo cual muchas no se aprovechaban y la gente no podía coger cita. Luego veían que de un día para otro una empresa privada les ofrecía pasar la ITV por 200 o 300 euros la broma. Ahora se ha dejado solo una pequeña bolsa para este cometido que tiene que seguir funcionando, pero el grueso de las citas deben ser para la ciudadanía como servicio público que es.

¿El servicio mejoró al pasar a ser público?

La pasada legislatura ya se inició la internalización del servicio y ahora hemos tenido mayor capacidad de maniobra y de tomar decisiones. Es el caso de introducir el pago telemático de manera que el usuario ya puede ir de forma directa a la línea de inspección, aumentamos con más de 20 personas las plantillas, se incrementaron horarios. Antes se abría de 7 de la mañana a las 18 y se amplió de 6 de la mañana a las 21 horas. Por último, abrimos la ITV de Magaluf y se han bajado las tarifas del orden del 45% al 50%. Mallorca es el territorio del Estado con las tarifas de ITV más baratas.

¿La crisis del patrocinio del Mallorca se gestionó mal?

No se fue consciente del todo, y no daré nombres, de lo que eso podía suponer. No advierto para nada mala fe. Cuando nosotros y Més pedimos que se retirara del orden día, hubiera sido muy diferente si en aquel momento se hubiera dicho vamos a parar y hablarlo. No hubo esa oportunidad de negociar. Y luego se ha ido precipitando todo al intentar revertir una decisión que fue errónea. Al fin y al cabo yo estoy contento. Pudimos llegar a un acuerdo y reconvertirlo en ayudas para todo el deporte, cuando el inicio era 1,8 millones solo al Mallorca para promoción turística y no era la mejor apuesta económica. En Podemos no miramos el rédito electoral y conseguimos la tarifa plana de 10 euros para el transporte público en toda Balears.