El hallazgo de los restos de Aurora Picornell en el cementerio de Son Coletes en Manacor es un hito histórico para la memoria democrática de las islas. David Ginard, autor del libro Aurora Picornell: feminismo, comunismo y memoria republicana en el siglo XX, explica que ya había escuchado algunos rumores sobre la posibilidad de que se hubiera encontrado su cuerpo, pero hasta ahora no había confirmación oficial. Explica que "de todas las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, al margen de los consejos de guerra, Aurora Picornell es la figura más conocida en Mallorca". A diferencia de otros casos, no existía un proceso judicial detrás y, por tanto, no había una documentación generada por la administración del momento que facilitase la investigación. Ginard detalla que solo había información de la prisión en la que se indicaba que la habían sacado, pero a partir de ese momento el asesinato había sido al margen de cualquier procedimiento judicial: "No quedaba ningún resto físico de este hecho".

"Es patrimonio colectivo y han sido muy importantes las exposiciones que se le han dedicado, así como el trabajo destinado a explicar su historia ya que, en estos casos, es fundamental no hablar solo de su muerte sino de todo el legado que nos dejó y la trayectoria previa que tuvo", argumenta Ginard. El escritor destaca que este descubrimiento tiene una "enorme importancia simbólica" porque, de todos los asesinatos que se produjeron en Mallorca durante la guerra civil, ella era la figura más conocida "con mucha diferencia" y también por las circunstancias concretas de su caso: fue asesinada la noche de Reyes de 1937, las historias que se generaron entorno a su muerte no se han dado en ningún otro caso e, incluso, se explicaba por ejemplo que estaba embarazada: "Era una muerte que había generado una cierta conmoción en una sociedad donde se mataba gente de forma diaria, pero su caso tuvo un impacto particular que ha llegado hasta nuestros días con una gran significación". Identifican los restos de Aurora Picornell en la fosa de Son Coletes de Manacor Ginard señala que, dentro del contexto de la historia contemporánea, es poco frecuente hasta los años 30 del siglo XX la participación de las mujeres en la vida política. Hasta ese momento era "nula e incluso escasa". Hasta el 1931 y la llegada de la Segunda República, las mujeres no tenían derecho a voto: "En aquella época las mujeres se incorporan a la vida política y, además, de forma transgresora. El caso de Picornell es significativo porque empieza a participar en mítines, escribe en prensa, se pone al frente del sindicato de sastrería. Además, ella es la primera en organizar el Día de la Mujer Trabajadora en Mallorca el 8 de marzo de 1934". 'Heroica Aurora Picornell' Asimismo, destaca que pese a pertenecer a un partido pequeño era una persona "muy conocida por su activismo y capacidad organizativa, así como la gran cantidad de proyectos en los que se involucró con el sindicalismo, el feminismo o el laicismo". En este sentido, apunta que en 1931, con solo 18 años, ya se hablaba de la posibilidad de hacerle un homenaje: "Era una figura muy reconocida y que generó una leyenda ya en aquellos años, entre 1934 y 1936, que incluso se le dedicaban artículos en prensa en los que se hablaba de ella como la 'heroica Aurora Picornell'. Mucha gente joven escribía artículos en los que dejaban por escrito que querían ser como ella". Picornell se convirtió así en un modelo de referencia para sus partidarios y todo lo contrario para sus detractores. Como apostilla Ginard, hay incluso un texto de un escritor franquista que en 1936 habla de ella como una “arpía”: "Generó una gran adhesión de sus partidarios y una animadversión entre sus enemigos, un hecho que explica su asesinato". El autor reitera que la importancia simbólica de Aurora Picornell es "muy grande" porque se trata de "máxima representación de lo que fue la represión franquista en Mallorca durante la Guerra Civil y sus orígenes se remontan al mismo momento de la contienda". En las últimas décadas ha ido adquiriendo una relevancia aún mayor si cabe, y su figura se fue engrandeciendo con la llegada de la Transición: "Su fuerza icónica se ha ido reforzando con los años, por lo que encontrar sus restos es un hito histórico para todos los demócratas". Ginard pone el foco en la importancia de estudiar el caso de Picornell como el de un personaje histórico en su totalidad porque se trata de una figura muy representativa de la incorporación de la mujer en el activismo político, sobre todo en el , Partido Comunista: "Tiene una dimensión enorme pero concreta, que se une a la situación trágica de su asesinato. Esto provocó que se convirtiera en un símbolo para todos y su reformulación ha llegado incluso hasta nuestros días". Además, señala que se da la circunstancia de que la zona del barrio de El Molinar donde residía Picornell ya no existe, por lo que su caso ha contribuido a recuperar la historia perdida del lugar.