Lluís Apesteguia Ripoll: «Si el PSOE no reculaba con el Mallorca, yo era partidario de pedir a las bases romper el Pacto»

¿El PSOE los ha vuelto a engañar con el patrocinio al Mallorca? Siguen dando dinero público a un equipo de fútbol de élite y el compromiso se mantiene.

No. Lo que motiva la crisis del Consell es cómo se habían hecho las cosas de este patrocinio y el fondo. Las dos cosas fueron corregidas durante la negociación del jueves. Se vuelve atrás el acuerdo aprobado por el PSOE y la derecha sin consenso de los socios. A partir de aquí, se pacta que las ayudas a los clubs deportivos no irán ligadas a promoción turística y solo se darán por motivos estrictamente deportivos, como pedíamos. Ahora falta concretar cómo se habilitarán estas ayudas y defendemos que sea mediante un sistema público donde cada club acredite unas condiciones y requisitos para obtenerlas. Nunca hemos estado en contra de dar ayudas a los clubs deportivos, pero no podíamos aceptar que estuvieran ligadas a la promoción turística en un momento en que tenemos un millón de visitantes sobre Mallorca y tampoco se podrían otorgar de forma arbitraria y discrecional.

¿El Mallorca se deberá presentar a una convocatoria de ayudas si quiere recibir dinero del Consell?

Uno de los puntos del acuerdo del jueves es estudiar la fórmula jurídica para dar las ayudas a todos los clubs. Yo entiendo que lo normal cuando se habilitan subvenciones a un sector es que se otorguen de forma transparente y mediante una convocatoria. Dar ayudas al deporte no choca con los principios ideológicos de Més. Sin embargo, no tiene ningún sentido que Son Moix se llame Visit Mallorca Estadi cuando la isla está masificada y nosotros no queremos ser responsables de ninguna promoción turística de masas. El otro aspecto que se revoca es la tramitación. No puede ser que se dé dinero a un club concreto porque lo ha decidido una persona en concreto. Las cosas se deben hacer de otra forma y en Més no tenemos filias o fobias hacia ningún club deportivo. Lo único que queremos es que todos puedan acceder en igualdad de condiciones.

¿Sus amenazas de romper el Pacto han consistido en un par de pataletas y dos tuits?

Para nada. Lo digo con toda la sinceridad y honestidad. Si el jueves el PSOE no hubiera reconocido que la aprobación de aquel acuerdo de patrocinio con la derecha no era factible, primero porque se hizo de espaldas a los socios, nosotros hubiéramos convocado la asamblea para consultar qué postura tomábamos. El otorgamiento de subvenciones de forma discrecional y la promoción turística de masas van en contra de los Acuerdos de Raixa.

Sus bases pedían acciones más contundentes después de la «deslealtad» del PSOE y de que usted afirmara que habría consecuencias...

Yo dije que o se gobierna con Més o se gobierna con el PP. La negociación del jueves provocó que el acuerdo con el PP fuera revocado y se elimina la promoción turística de masas como pidió Més. Pero repito, si el jueves no se hubiera dado marcha atrás en el acuerdo aprobado con el Mallorca y el PSOE no hubiera reconocido que aquel acuerdo no era correcto, estaba preparada la convocatoria de la asamblea y que la militancia decidiera.

¿Y qué decisión le hubieran planteado a la militancia?

No se había concretado, ya que no llegamos a esta tesitura. Mi opinión era que debíamos plantear a la militancia la ruptura del Pacto en el Consell. No en el Govern ni en el ayuntamiento de Palma, ya que consideramos que la grave equivocación del PSOE se cometió en el Consell.

¿En esta crisis no les habrá pasado como con la autopista de Campos, que el PSOE les vendió un cambio de proyecto para que aceptaran y al final fue similar a la impulsada por el PP?

Lo que ocurrió con la carretera de Llucmajor a Campos fue que se firmaron los acuerdos de gobernabilidad incluyendo el proyecto, una disminución de la infraestructura y se aceptó un desdoblamiento. El resultado era contrario a los principios ideológicos de Més. Aquello significó un error y Més de forma reiterada ha asumido este error con el compromiso de que nunca más volveremos a firmar pactos donde se incluyan políticas que vayan en contra de nuestro ideario.