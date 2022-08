La tele o la batidora olvidadas en el aeropuerto de Mallorca

En un año con Son Sant Joan a toda máquina pululan por la terminal treinta millones de pasajeros. Con el ajetreo que supone siempre moverse por un aeropuerto es imposible que con los apuros no haya algún despiste. ¿Quién no se ha dejado algo olvidado? Lo que ya resulta menos común es que se extravíe una televisión o una batidora de cocina, que son algunos de los objetos que se ha llegado a custodiar en el aeródromo mallorquín.

A través de las redes sociales Aena nos recuerda en este verano de tanto tránsito aéreo que si has olvidado alguna de tus pertenencias en uno de los aeropuertos de la red te comuniques con la oficina correspondiente, y facilita el contacto de cada una. En el aeropuerto de Palma, que ocupa el tercer puesto entre los de mayor tráfico en España, la oficina de objetos hallados se ubica en la planta de llegadas. Allí hay también un almacén de unos 75 metros cuadrados donde se acumulan 3.426 olvidos. No se puede mostrar una imagen porque no está permitido, señalan desde el gestor aeroportuario.

Los objetos más comunes que se encuentran son tablets, móviles, gafas de sol, sombreros y gorras, explica Esperanza Pascual, jefa de Planificación de Servicios Aeroportuarios. Ese momento en el que se atraviesa el filtro de seguridad es uno de los más fatídicos para despistarse y dejarse algo olvidado después de haberse desprendido de todo en las bandejas que pasan el control de rayos X. De ahí que la mayoría aparecen en los filtros de seguridad y también en la zona de llegadas, explica la directiva de Son Sant Joan.

Pascual recuerda que si la pérdida se produce dentro del avión el pasajero debe contactar con la compañía aérea, que es la encargada de custodiar y entregar el objeto a la oficina Lost and Found de cada aerolínea.

Repasando los objetos hallados más llamativos en el aeropuerto de Palma Esperanza Pascual enumera una televisión, un dispositivo para apneas de sueño o un fonendoscopio. E incluso una batidora de cocina.

A pesar del ingente trasiego de gente en los aeropuertos, y de que son lugares donde abundan los amigos de lo ajeno, los viajeros no se resignan a dar por perdidas sus pertenencias: tomando como referencia 2019 en Son Sant Joan se realizaron 47.584 atenciones al público, señala Pascual; la mitad por teléfono, el 40% en la oficina de Atención al Pasajero y otro 10% vía correo electrónico.

Portes pagados

En el caso de que el pasajero se dé cuenta de su pérdida cuando ya se encuentra en otro destino, puede contratar un servicio de mensajería con los portes pagados. Deberá adjuntar sus datos de identificación, como el DNI o pasaporte para poder realizar la entrega.

Pasado el tiempo de custodia legal se hacen donaciones a ONG de manera rotatoria, señalan desde Aena

Para probar que se es el propietario de lo que se reclama, hay que dar una descripción detallada del objeto, la fecha y la zona en la que se perdió y también enviar cualquier documento que pueda identificarlo, por ejemplo la factura de compra o fotos o las tarjetas de embarque, además de la documentación identificativa del pasajero.

Los objetos no se guardan para siempre. «El tiempo de custodia se establece en función al tipo y la normativa legal vigente», dice Pascual. Aena lleva un registro informático exhaustivo de todos los objetos, con fotos.

Pasado el tiempo de custodia se donan a ONG acreditadas de manera rotatoria «y lo que no es aceptado, se destruye».

Si se ha olvidado algo en Son Sant Joan, contacte con la oficina de objetos hallados llamando al 971 789456 o bien escriba a pmiobjhallados@aena.es.