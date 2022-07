El Govern bonificará los billetes de tren en Mallorca si Pedro Sánchez se niega

El anuncio de Pedro Sánchez de bonificar el 100% de los billetes de tren de la empresa estatal Renfe ha puesto en un membrete al Govern, ya que ello supone un agravio para los usuarios del tren en Mallorca que el ferrocarril no es de Renfe, lo gestiona el Ejecutivo balear. Por ello, según fuentes del Govern, están estudiando la fórmula de compensar los billetes de su empresa Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) en el caso de que el Gobierno de Pedro Sánchez se niegue a bonificarlos. Es la forma de evitar un agravio comparativo entre los usuarios del ferrocarril en Mallorca y los de la peninsular

El ministerio de Transportes y Agenda Urbana emitió un comunicado asegurando que la medida anunciada por el presidente del Gobierno el pasado miércoles durante el debate del estado de la nación únicamente se refería a los ferrocarriles de la empresa estatal Renfe.

No obstante, desde la conselleria de Movilidad del Govern confían en que llegue algún tipo de compensación y así se lo han hecho llegar al Gobierno central, haciendo notar que es una discriminación para los ciudadanos de las islas. «El anuncio del presidente del Gobierno fue para la red de trenes de Renfe y es evidente que en Balears no existe. Ahora estamos estudiando de qué forma nos podemos beneficiar aquí de la medida», aseveró el pasado miércoles el conseller de Movilidad, Josep Marí. Marí añadió reiteró que «la pretensión del Govern es que se compense de alguna forma a los ciudadanos de Balears, no solo del tren, también del transporte público en general».

Tras el anuncio de Pedro Sánchez, desde el Govern se pusieron rápidamente en contacto con el Ministerio de Transportes y Agenda urbana «de forma un tanto precipitada», reconoció Marí. No obstante, según ha podido saber este periódico en los últimos días ya se ha hecho llegar a Madrid documentación y cifras sobre el transporte en las islas exigiendo la compensación. Pese a ello, desde el Ministerio se mantienen en que solo se pueden beneficiar los usuarios de la red de ferrocarriles de Renfe de la bonificación.

Según fuentes del Govern, en estos momentos sigue abierta la negociación pero ya están preparando un plan B con bonificaciones que aplicaría el propio Ejecutivo para evitar la discriminación de los ciudadanos de las islas.

Por otra parte, el diputado socialista por Mallorca, Pere Joan Pons, también puso en conocimiento del grupo parlamentario socialista el agravio para los ciudadanos de Balears. Pons pidió que el Ministerio tenga en cuenta que en Mallorca no existe Renfe.

PP Piden que la bonificación incluya el bus en Palma

El PP de Palma reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se incluya el transporte metropolitano de la ciudad en las bonificaciones anunciadas para el 1 de septiembre.

La formación también exige que el Ayuntamiento de Palma o el Govern bonifiquen con otro 30 por ciento para llegar hasta el máximo del 60 por ciento. Para ello, el PP ha presentado una propuesta para el próximo pleno del Consistorio en el que exigirán «un trato igualitario para los palmesanos». Mantienen que los residentes en Palma «tienen los mismos derechos que los ciudadanos de la península».