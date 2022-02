«A Negueruela le damos la mano tendida y nos pega un martillazo»

¿Por qué denuncian que es una falta de respeto y un despliegue de marketing del Govern la presentación de la ley turística en Madrid y en Barcelona?

Que se haga una operación de marketing, del malo, con una ley de la importancia del sector prioritario en Balears no es serio. En Madrid se anuncian cuatro ideas, una ley fantasma porque no había redactado absolutamente nada en ese momento. Se ha empezado por el tejado. Mintieron porque se dijo que estaba totalmente consensuada y la presidenta Armengol y el señor Negueruela han reconocido que están negociando. No había texto normativo, se ha ido elaborando a posteriori. Se podía contar con los dedos de las manos quién la conocía, así sigue siendo, oficialmente al menos.

La convocatoria de prensa del viaje de la presidenta a Barcelona mencionaba la presentación de la ley y luego se eliminó.

Forma parte, si me permite la expresión, de reírse de los ciudadanos y las empresas de Balears. No se ha presentado aquí, ni tan siquiera la Conselleria ha iniciado su tramitación y ya se ha presentado en Madrid y ahora se quería presentar en Barcelona, y a última hora por razones que desconocemos se quita de en medio. Un poco de respeto. Ahora, si llega Fitur y no tenemos nada para anunciar, que lancemos cuatro ideas..., pero no digas que estás presentando una ley, estás haciendo el ridículo.

Pero contó con el respaldo de Gabriel Escarrer o Abel Matutes, ¿les deja descolocados?

Bueno, vamos a ver. El señor Escarrer, CEO de una empresa cotizada en el IBEX-35, es una opinión que ha de ser tenida en cuenta y por supuesto la del señor Matutes. Pero no son las dos únicas opiniones que se deben tener en cuenta.

Escarrer también representa con Exceltur a más de 30 de las principales empresas del sector.

Por eso digo que debe ser una persona cuya opinión debe ser tenida en cuenta, pero no es la única. La inmensísima mayoría del tejido productivo en establecimientos turísticos en Balears son pequeños y medianos empresarios que también han de verse reconocidos en la ley.

¿Le consta que no está siendo consensuada con ellos?

Han dicho públicamente que no sabían nada, también Pimem, la Caeb, la Federación Hotelera y los consells de Eivissa y Formentera. No solo hay que escuchar a los establecimientos turísticos, sino también a la oferta complementaria. Por lo que hemos leído en los medios de comunicación, estamos hablando de que solo se refiere a los establecimientos.

Negueruela dice que tendrán la ley en su momento. ¿Se está viniendo arriba arropado por hoteleros y sindicatos?

Es su típica forma de actuar, su actitud prepotente a la hora de presentar su proyecto. «Ustedes no pintan nada, no tienen ni derecho a opinar porque ni les he enviado ninguno de los múltiples borradores que van circulando». Somos partidarios de hacer una reforma de la ley turística.

Y están de acuerdo con lo que se va conociendo.

Sí. Le damos la mano tendida y en vez de cogerla nos pega un martillazo. Por el contrario, el conseller Martí March ha tenido voluntad de consenso con la ley de Educación y el PP también. Y Negueruela no está en disposición de dar ni una lección al PP, porque ¿quién hizo la ley 8/2012, que incentivó 1.500 millones de euros de inversión en Balears en la modernización de establecimientos turísticos, un aumento de calidad nunca visto en la historia? Como mínimo podemos ayudar para que la futura ley sirva para transformar y mejorar el turismo para pequeños, medianos y todos los empresarios.

Les hace un flaco favor que esa ley turística del PP lleve el nombre del exconseller Carlos Delgado, que va a ir a juicio por presunta corrupción.

Lo que tenemos claro es que las políticas no son personales, son de un partido que tiene una ideología y unos principios. La política de incentivos que proponía esa ley no tenía nombres y apellidos salvo el del PP. Seguimos pensando en esos mismos términos, en la política de incentivos más que en prohibiciones, intervencionismo e imposiciones. Y por cierto, Jaime Martínez era director general de Turismo, algo tuvo que ver.

¿Qué se debe salvar y qué se debe derogar de esa ley?

Una de las cuestiones claves era la disposición adicional cuarta, un incentivo a la modernización. Es la parte esencial que debería recuperarse, todavía hay establecimientos que necesitan modernización y debería extenderse a la oferta complementaria. Estamos dispuestos a que no se crezca en altura, como se permitía, si funciona. Los incentivos que se han aprobado desde 2016 han fracasado estrepitosamente, con el último intento, el decreto 8/2020, no se ha cambiado el uso de ningún establecimiento obsoleto, está mal diseñado.

Negueruela ya se reúne con los fabricantes de camas elevables, ¿qué le parece la medida?

Me parece chocante que se tengan que tirar 300.000 camas y se hable de circularidad. No nos oponemos a que se cambien, pero hay opiniones contradictorias, se dice que cambiará la vida de las kellys, pero también que podría ser contraproducente. No son la panacea, sus peticiones van sobre las cargas de trabajo o la prejubilación. Lo que sorprende es que el estudio que acredita el cambio de camas sea posterior al anuncio de la medida. Y antes de Navidad presentamos una proposición no de ley apostando por la circularidad en todo el sistema turístico aprovechando los fondos europeos.

¿Las propuestas les suenan bien?

Lo que no suena mal es imponerlas.

Falta la negociación con los socios, que apuntan a medidas de decrecimiento.

Es el planteamiento que ha hecho Més per Menorca —Podemos no ha dicho absolutamente nada—. Es un discurso muy peligroso, en los dos últimos años hemos decrecido y las consecuencias han sido dramáticas. Hay que apostar por calidad y no por volumen, eso sí, no hace falta que vengan 16 millones de turistas si pueden venir 13.

No hace tanto tiempo hasta Jaime Martínez criticaba que el PP no estaba arropando al sector turístico, el mismo sentir de los empresarios.

Mantenemos una relación muy cordial. Nadie puede dudar de la apuesta firme y contundente del PP con el turismo, ha demostrado estar volcado con este sector económico, siempre hemos escuchado sus propuestas y hemos hecho las nuestras, nos causa estupefacción que se diga que hay que diversificar sustituyendo el turismo no sabemos por qué, cuando en estas islas vivimos y queremos seguir viviendo del turismo.

Vox ha ido ganando posición en el sector.

Con independencia de si la gana o no, nuestras relaciones con el mundo empresarial vinculado al turismo son muy buenas.