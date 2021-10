«No tiene sentido estar en un Pacto si se constata que no se cumple»

¿Qué mensaje ha dado Més con su victoria?

Un mensaje de fortalecimiento del partido, ya que ha habido debate sano y en positivo. También se constata que una mayoría de Més piensa que el partido debe tener un papel más importante en los pactos, tanto los presentes como los futuros. Creo que el resultado de la negociación del Pacto de 2019 no es satisfactorio para Més, ya que sin nosotros no habría Govern progresista y nuestro objetivo debe ser el de liderar el conjunto de las izquierdas.

¿Qué significa evaluar el cumplimiento del Pacto?

Es un proceso que ya anunció la actual ejecutiva y yo considero más que necesario. Se debe evaluar si el cumplimiento del Pacto es el adecuado y, en caso de que no lo sea, Més se deberá replantear su papel en él, tanto en el actual como especialmente a partir de 2023. Si se cumple no podemos cambiar las reglas en mitad de la partida y habrá que asumir lo que se negoció en 2019.

En el caso de que el cumplimiento no sea satisfactorio podrían abandonar el Govern?

Un pacto que no se cumple no es un Pacto y lo lógico, si así se determina, es que nos plantemos una renegociación con nuestros socios para poder mejorar las vida de las personas. No tiene sentido estar en un pacto que no se cumple. Ahora bien, antes se debe hacer un análisis riguroso con toda la información que yo en estos momentos no tengo.

¿Es partidario de cambiar cargos en Govern y Consell?

Mi planteamiento es crítico con el Pacto y la negociación que hizo el partido en 2019, no con las personas. Tenemos muy buenos gestores en el Govern.

Se lo digo por aquello de que algunos cargos, como es el caso de la consellera Fina Santiago, apoyaron de forma clara a su rival en las primarias.

Solo faltaría que en unas primarias la gente no pudiera apoyar a quien considere. Es de sobra conocida mi admiración política por las dos personas que tenemos en el Consell de Govern, Fina Santiago y Miquel Mir.

¿Por qué motivo usted no era el candidato preferido de Francina Armengol?

He tenido un posicionamiento muy claro contra el Pacto y entiendo que no sea el candidato preferido del PSOE. Si los socialistas quieren ser socios de Més y lo quieren ser de una forma consultiva y reconociendo los dos proyectos, ningún problema. Si ello no se da, el Pacto de Més debe ser con la ciudadanía.

¿La presidenta Armengol puede estar tranquila con usted como líder de Més?

Puede estar tranquila la gente que crea con el proyecto de Més.

El domingo por la noche publicó un tuit con su eslogan de campaña y el de su rival. ¿Significa que habrá integración de ambos equipos?

No entendería otra forma de hacer política que no fuera incluir a todas las sensibilidades y personas con valía y valentía. Maria Ramon es una compañera de militancia, es una amiga que ha conseguido unos resultados y apoyos importantes. Además, siempre le reconoceré la valentía de presentarse a un proceso interno y el talante positivo que ha imprimido en estas primarias. Sumando todo ello, creo que Maria Ramon es una persona indispensable para el futuro de Més.

¿Ya ha hablado con ella y qué piensa decirle y ofrecerle?

Esta mañana (por ayer) todavía no, pero es una cuestión que tengo pendiente de hacer hoy mismo. Le diré para quedar a comer juntos y hablar de futuro.

¿Se ha resarcido con su victoria de la crisis de 2019, cuando el llamado ‘Clan de Esporles’ descabalgó su ejecutiva?

Sería un error seguir viviendo en aquellas dinámica y durante toda la campaña no se ha hecho ninguna referencia a ello. Yo creo que mi proyecto ha generado ilusión y todo lo demás son lecturas secundarias. La venganza nunca ha sido el ánimo del conjunto de nuestra candidatura. Hemos hablado siempre de futuro y estas primarias han marcado el final de una época de división interna en Més per Mallorca.