El Parlament recrimina el retraso de Madrid con el REB pero no reprueba a la ministra

El Parlament de les Illes Balears aprobó ayer una proposición no de ley (PNL) impulsada por el Partido Popular en la que se recrimina al ministerio de Hacienda su retraso en pagar la insularidad a Balears. La misma iniciativa del PP, presentada antes del anunció de la pasada semana, también pedía reprobar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero no salió adelante. Tal y como publicó este periódico ayer, gracias a que Més per Mallorca votó en contra y salvó a la presidenta del Govern, Francina Armengol, de una situación conflictiva con el Gobierno de Madrid.

La recriminación al ministerio de Hacienda no fue apoyada por el PSOE ni Podemos, pero sí por Més y por ello prosperó. De igual modo, también prosperó que el Parlament constata que la presión política, de la sociedad y en especial del recurso de inconstitucionalidad impulsado por 30 diputados de la cámara autonómica contra los incumplimientos de Madrid con el REB ha sido determinante para conseguir «los avances en el Régimen Especial de Balears (REB).

El último punto de la PNL del PP que se aprobó por amplia mayoría, incluido el PSOE, fue el de instar al Gobieno central para que desarrolle la parte fiscal del REB antes del 31 de diciembre de este mismo año.

Los millones de Montoro

En la sesión de control, la insularidad y el REB ya fue motivo de un intenso rifirrafe. La presidenta del Govern, Francina Armengol, atacado al PP sacando un diario de sesiones del Parlament de marzo de 2019 donde el entonces líder popular, Biel Company, exhibió un documento donde apuntaba que la cantidad que fijaba por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, eran 50 Millones. «La diferencia entre Montoro y Montero (actual ministra de hacienda socialista) son 1.808 millones», aseguró la presidenta del Govern incluyendo la insularidad, el fondo covid y los 855 millones para empresas que han llegado de Madrid a Balears.

El portavoz popular Antoni Costa le recriminó a Armengol que no aceptara los 90 millones que Montoro les ofreció en 2019 de fondo de insularidad, ya que se habrían cobrado todos estos años. Fue durante su respuesta cuando la presidenta le saco el diario de sesiones de Company señalando que el PP únicamente ponía 50 millones. Al respecto, Costa señaló con posterioridad que en marzo había 50 millones, pero en el mes de abril Montoro accedió a incrementar la cantidad hasta los 90 millones anuales.

Por otra parte, el diputado de El Pi Josep Melià le recordó a Armengol que los 400 millones de los fondos estatutarios que no han llegado eran para compensar la insularidad.

Fondos Europeos

Francina Armengol anunció también ayer que Balears recibirá de los fondos europeos 230 millones de euros para energías renovables y 230 millones para el turismo ligados a la condición insular de la comunidad. La jefa del Ejecutivo realizó este anuncio en el Parlament para subrayar que su Govern introduce «en todas las negociaciones con el Gobierno central» la necesidad de que se compensen las desventajas competitivas que la discontinuidad geográfica genera a los ciudadanos y a los sectores productivos de Balears.