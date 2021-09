Més per Mallorca le hará un gran favor mañana en el Parlament a la presidenta del Govern, Francina Armengol. Evitará que se repruebe a la ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, la misma que la semana pasada vino a Mallorca para certificar el pago del factor de insularidad para las islas ofreciendo 183 millones en 2022 y 110 millones anuales hasta el 2026. Los nacionalistas son la única formación del bloque que presentó el recurso de inconstitucionalidad por el impago del REB que se desmarcará y votará en contra de reprobar a María Jesús Montero en una proposición no de ley (PNL) que presentó el PP hace tiempo y que se debate en la cámara autonómica. "No es el momento de reprobar a la ministra, queremos esperar a ver si se materializa lo que nos prometió en los presupuestos generales del Estado (PGE) y siempre estamos a tiempo de reprobarla", ha asegurado hoy el portavoz de Més per Mallorca, Miquel Ensenyat.

Todo ello después de que el PP anunciara que mantiene la PNL para reprobar a la ministra, con el argumento de que ha estado dos años y medio para convocar la comisión bilateral mixta que debía fijar el factor de insularidad y que El Pi, Ciudadanos y Vox anunciaran su voto favorable a la iniciativa del PP para que el Parlament repruebe a María Jesús Montero. Además, todos los partidos de la oposición han emplazado al Govern y al Ministerio a fijar la parte fiscal que "bonifica a las empresas de las islas", recordó el portavoz del PP, Toni Costa.

Costa no ha querido escuchar hoy las peticiones del PSOE y de Podemos que le reclamaban retirar la propuesta. Pilar Costa, portavoz del PSIB-PSOE ha indicado que "esta propuesta no tiene ningún sentido, ya que la pasada semana el Govern acordó con el Estado incluir 183 millones del factor de insularidad". La portavoz adjunta de Podemos, Esperança Sans, además de anunciar que no votarán a favor de la propuesta del PP, fue un poco más allá. La podemita se mostró partidaria de "promover un acuerdo para que se retire el recurso de inconstitucionalidad contra el REB una vez se ha conseguido el factor de insularidad". Ensenyat ha apuntado al respecto que para este paso "debemos esperar" y ha reconocido que tal vez sus socios del PSOE les invitan a retirar el recurso. El impulsor de la llevar a Madrid ante los tribunales, Josep Melià (El Pi), también ha dejado claro que el recurso no se toca.