Rechazo de los partidos a retirar el recurso por el REB contra el Estado

Més per Mallorca, Més per Menorca, PP, El Pi y Ciudadanos coinciden en que sin la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional que impulsaron en febrero, ganando una reñida votación en el Parlament, en estos momentos ni se habría reunido la Comisión Bilateral que fijó el factor de insularidad el pasado jueves en Raixa. De hecho, consideran que los 73 millones adicionales incluidos en 2022 por el incumplimiento de 2021 es la prueba fehaciente de ello.

Més per Mallorca y Més per Menorca, socios del PSIB, y formaciones que decantaron la balanza para que la interposición del recurso prosperara en el Parlament, son los principales partidarios de mantenerlo. Josep Ferrà, diputado de Més per Mallorca, aseguró ayer que «en estos momentos no queremos ni hablar de retirar el litigio contra el Estado». «Nuestro papel ha sido fundamental en este proceso, se debe reconocer, y esperar a ver si el Estado cumple», añadió.

Josep Castells, portavoz de Més per Menorca, calificó la cantidad «bastante insuficiente para compensar la insularidad, por este motivo no debemos retirar el recurso y queremos mantenerlo». Castells recordó que con los 110 millones anuales «lo único que se consigue es equipararnos a la media nacional». Los nacionalistas menorquines consideran que la cifra adecuada para compensar la insularidad serían 400 millones.

Josep Melià, portavoz de El Pi e ideólogo del recurso, aseveró ayer que «la cantidad que ha anunciado la ministra es insuficiente y el recurso debe seguir su tramitación, ya que ha sido determinante para que el Gobierno de España reconozca de una vez el derecho que tiene Balears». Toni Costa, portavoz del PP, también abogó por mantener el recurso señalando que «hay que esperar, ya que nosotros nos tememos que esta cantidad de 183 millones puede ser recortada de otras partidas que venían a las islas». Patricia Guasp, portavoz de Ciudadanos, ya apuntó que la cantidad anunciada por la ministra «no es para compensar la insularidad, es para proyectos concretos».

El Parlament debatirá el martes reprobar a la ministra

El PP presentó una proposición no de ley (PNL) hace ya tiempo donde, entre otras cosas, proponía al Parlament reprobar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la misma que el pasado jueves vino a Mallorca a anunciar la lluvia de millones por la insularidad.

La PNL fue presentada antes de conocerse que se reuniría la Comisión Mixta Bilateral para fijar una cantidad que compense la insularidad de Balears. No obstante el portavoz del PP, Toni Costa, aseguró ayer que mantienen la PNL fijada en la orden del día del próximo martes. Asimismo, Més per Mallorca y Més per Menorca están estudiando si le dan apoyo o no a reprobar a la ministra.

Quien anunció que votaría a favor fue El Pi, según confirmó Josep Melià.

Ante esta situación, el Govern y en especial la presidenta Francina Armengol se puede encontrar el próximo martes cómo la cámara autonómica reprueba a la ministra y compañera de partido que llevó los millones de la insularidad hasta Balears.

Algún punto de la iniciativa popular decaerá al quedar desfasado. Es el caso del número dos donde se exige la convocatoria «inmediata» de la comisión mixta para negociar la insularidad.