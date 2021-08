Al gimnasio con las deportivas y la vacuna

[Vea aquí la galería].

Una medida que ha generado mucho debate entre los propios usuarios y propietarios, quienes consideran que podría suponer un obstáculo más para el funcionamiento de estos recintos y la llegada de más clientes. ¿Se aumentará la seguridad con esta medida?, ¿cuál será la respuesta por parte de los clientes?

Desde la perspectiva de Santiago Liébana, coordinador del gimnasio Olimpic, esto supone una dificultad añadida para estos espacios tras convivir muchos meses con restricciones: «No es un tema personal, pero hay que entender que hay gente que ha optado por no vacunarse. De hecho, algunos ya nos están preguntando que pasará en septiembre porque no están inmunizados y no saben si podrán entrar. Llevamos mucho tiempo fastidiados con restricciones de aforo, uso obligatorio de la mascarilla y ahora esto, es muy complicado para nuestro sector».

Por otro lado, Teresa Márquez, gerenta de Woman, se muestra partidaria de una decisión que pueda aumentar la seguridad, aunque teme que esto pueda afectar a la llegada de más clientas: «Si me dices que con la vacunación ya no es necesario el uso de la mascarilla está bien, pero no será así porque la gente puede seguir contagiando. Si hay que hacer esto se hace, pero que sea algo que nos aporte. De hecho, las opiniones de muchos gimnasios es que esto puede suponer la ruina, ya que si tenían pocos socios ahora menos todavía».

Respecto al punto de vista de los usuarios que frecuentan los gimnasios, en la mayoría de casos es favorable a esta decisión, como es el caso de Juan Manuel Jiménez: «Lo veo perfecto porque son espacios pequeños y vendrá muy bien. Prefiero correr en una máquina con el código QR de la vacunación que tener que llevar la mascarilla».

Un argumento que comparte la clienta Andrea Muñoz: «es un espacio por donde pasa mucha gente y tal y como está la situación conviene llevar una regulación. Los no vacunados tienen todo el derecho a venir, lo que pasa es que al existir la variante actual debemos seguir unas medidas muy estrictas».

Legalidad

Asimismo, el usuario Alberto Moreno considera que se podrían buscar alternativas para aquellos que no quieren vacunarse: «podrían aportar una PCR o test de antígenos y actualizarlo cada cierto tiempo».

Otro de los asuntos vinculados a esta medida que genera dudas es el soporte legal que tienen los establecimientos para exigir certificados de vacunación a la entrada. De hecho, en algunas comunidades como Canarias la justicia ya ha tumbado esta restricción para entrar a bares y restaurantes. «En el momento en el que alguien ponga cualquier objeción o denuncia ante los tribunales se deberá echar para atrás», defiende Santiago Liébana.

Uno de los propósitos de esta decisión es conseguir que aquellos ciudadanos reacios a la vacunación se animen para frenar la expansión de las nuevas variantes. «Yo tengo un familiar así, que no quiere vacunarse y dice que cuando le prohiban acceder a los gimnasios o a otros lugares sí que lo hará», asegura la usuaria Marisol Muñoz.

Un certificado que no sólo se debería pedir en los gimnasios, concluye Ana Garcías: «Si hay un montón de cosas que no pueden hacer, a la gente no le quedará más remedio que vacunarse».