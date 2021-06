Los medios británicos dan por hecho que Baleares entra en el listado de destinos verdes

Siguen las quinielas sobre si tendremos o no turismo británico esta temporada y de nuevo Baleares está entre los supuestos destinos ganadores. Las ediciones de este miércoles de The Times y The Independent dan casi por hecho que el archipiélago pasará al listado verde del semáforo de viajes del Reino Unido en la revisión que se prevé para mañana jueves. Citando fuentes gubernamentales, ambos rotativos apuntan a “una posibilidad real”, que está sujeta a una decisión de último momento de los ministros de Boris Johnson.