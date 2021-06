Jet2 presiona para volver a Mallorca, «se está llenando de alemanes»

Lo afirma el principal socio británico de los hoteleros mallorquines, Steve Heapy. El consejero delegado de Jet2 y Garry Wilson, director ejecutivo de easyJet Holidays —turoperador que hay añadido 150.000 asientos desde Berlín a Palma por la demanda creciente—, entre otros ejecutivos, pugnan porque se tengan cuenta de una vez los bajos índices de covid en Baleares y no vuelva a ser excluida de los destinos verdes para viajar este verano.

El argumento de las mayoristas británicas es que cuando arranque su temporada los destinos del Mediterráneo estables ante el virus estarán copados por la alta demanda del mercado alemán y otros países europeos y se encontrarán con menos plazas hoteleras y precios más altos.

A Mallorca, la isla «favorita de los turistas británicos durante décadas en las últimas semanas los turistas alemanes han comenzado a llegar en grandes cantidades». Esta afirmación, que relativiza el sector hotelero de la isla, no es de un tabloide sensacionalista, sino una noticia elaborada por Simon Browning, reportero de Negocios de la ecuánime BBC. Aporta datos confirmados por el aeropuerto de Palma al ente público británico: en mayo vinieron 397.931 alemanes en 3.336 vuelos, frente a 5.813 británicos en 333 vuelos.

Según la estadística que difundió Aena desde Madrid el pasado lunes, Son Sant Joan fue el segundo aeropuerto por tráfico y pasajeros en mayo, con 854.595 viajeros y 9.402 vuelos, adelantando a Barcelona-El Prat. El gestor aeroportuario, desde que empezó la crisis, ha eliminado la distinción por países en el tráfico aéreo en los comunicados que difunde a nivel nacional.

Volviendo a lo que tiene al límite a la industria británica, el CEO de Jet2 expresa la postura en la que también le apoya Charlie Cornish, director ejecutivo de Manchester Airport Group. «Si de verdad fueran los números lo que lleva el Gobierno británico a tomar las decisiones sobre la movilidad internacional, entonces está claro que los turistas británicos deberían poder viajar a Mallorca y las Balears», según declaraciones facilitadas a este diario por el turoperador.

Heapy, más vehemente con la BBC, advierte que «los hoteles se están llenando en la isla». Por su parte, Jaume Horrach, presidente de los hoteleros de Alcúdia y Can Picafort, considera que las mayoristas británicas buscan con esta ofensiva «presionar a su gobierno» y relativiza la llegada de alemanes. «En dos días no se cambia el mercado de un hotel. No vamos a dejar tirado al turismo británico». «La oferta hotelera de Mallorca es suficiente», opina Ramón Hernández, director general de BlueBay Hotels. No obstante cree que vendrán más germanos porque están descartando ir a Turquía, Egipto o el norte de África. No hay que olvidar, además, la estrategia de cada año de las mayoristas, «pelear buenos precios».