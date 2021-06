La presidenta del Govern, Francina Armengol, no ha desaprovechado el estreno del economista ibicenco Antoni Costa como nuevo portavoz del PP en el Parlament tras la salida de Biel Company, para meter el dedo en la yaga: “Desde que soy presidenta, es usted el cuarto portavoz del PP”, ha disparado la presidenta, recordando a José Ramón Bauzá, Marga Prohens y Biel Company. “Veo que no aprenden”, le ha replicado tras decirle que “no por gritar más tiene uno más razón”.

Costa se ha estrenado hoy como nuevo portavoz preguntando por lo que ha definido como “correctivo” de la sentencia del Supremo sobre las restricciones del Govern, como el toque de queda o la limitación de personas en reuniones sociales, tumbadas la semana pasada. “Recibió un correctivo de estos que hace historia contra su soberbia”, ha cargado el popular, que ha acusado a la presidenta de “padecer el síndrome del Consolat”.

”Reino Unido nos mantiene en ámbar, la temporada turística no arranca, estamos en la cola de vacunación, ni un 20% de población inmunizada y Baleares ha batido récord de fallidas de empresas en el primer trimestre de 2021”, ha denunciado Costa. “El Supremo ha restituido los derechos y libertades, pero ahora hay que cambiar el rumbo de las políticas de este Govern”, ha zanjado.

La presidenta Armengol ha defendido que sus restricciones siempre han tenido el aval del Tribunal Superior de Justicia (TSJB) y ha replicado a Costa que “las reuniones sociales están limitadas sin que se haya pronunciado el Supremo en cinco comunidades, algunas donde gobiernan ustedes como Murcia y Galicia”. “Acatamos pero no compartimos la posición del Supremo”, ha zanjado Armengol.