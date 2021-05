Salud ha detectado los primeros casos de la variante india en Mallorca. El portavoz del comité autonómico de gestión de la pandemia, el doctor Javier Arranz, ha informado que el laboratorio de microbiología de Son Espases ha encontrado en las pruebas de secuenciación la llamada variante india. Según Arranz, se han localizado ocho casos en un brote que ya estaría "controlado". El portavoz del comité autonómico ha querido enviar un mensaje de calma, recordando que según los últimos estudios las vacunas que se están poniendo son también eficaces frente a esta variante. "Con la pauta completa la vacuna sigue superando un 70 por ciento de eficacia frente a estas variantes", ha señalado hoy en rueda de prensa en la Conselleria de Salud.

Según ha detallado la directora general de Salud, Maria Antònia Font, estos casos de la variante B.1.617.2 más conocida como variante india, se han localizado en un brote familiar repartido en tres domicilios de Palma, donde se hizo una intervención de la Conselleria para cerciorarse de que se cumplía con un correcto aislamiento. "En los siguientes días no hemos encontrado nuevos casos", ha destacado la directora general. No obstante, todavía no se tiene identificado el caso primario -el origen del brote- y se siguen haciendo entrevistas a los afectados para tratar de localizarlo, ha explicado Font.

"No se puede hablar de ningún tipo de transmisión, están bastante localizados", ha destacado por su parte el doctor Arranz. Salvo el primero de los casos identificados, el resto serían asintomáticos, según ha informado la directora general de Salud.

La OMS alerta que puede desplazar a la británica como cepa dominante

Tal y como informó este diario, el jefe del servicio de Microbiología de Son Esases, Antonio Oliver, anticipaba hace apenas un mes que la variante india acabaría teniendo "un protagonismo similar a las ya populares variantes brasileña y sudafricana" en Baleares. Esta cepa se trata "de una variante con dos mutaciones que al parecer la hacen más transmisible y con una mayor resistencia a los efectos de la vacuna como la brasileña y la sudafricana", según avanzó en su momento el jefe de Microbiología de Son Espases.

En los últimos dos meses, India ha vivido a raíz de esta variante la peor ola de la pandemia, en la que ha superado las 300.000 muertes, si bien no se atribuye exclusivamente a la variante, sino a las condiciones sanitarias del país.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta variante ya estaría presente en 26 países de Europa, y aunque "todavía estamos aprendiendo sobre la nueva variante, puede extenderse rápidamente y desplazar la variante británica que es ahora el linaje dominante en Europa", en palabras del director regional de la OMS, Hans Kugle.

Según los estudios publicados recientemente por la Agencia de Salud Pública de Reino Unido, mientras la vacuna de Pfizer tiene una eficacia del 93% frente a la variante británica, es del 88% para la variante india.