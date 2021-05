Los partidos del Govern rechazan adelantar a 2022 los cribados de cáncer de colon

Los partidos que dan apoyo al Govern han rechazado la propuesta del PP de instar a la conselleria de Salud a implantar en todo el territorio de las Illes Balears, con una cobertura del 100%, el programa de cribado de cáncer de colon con carácter poblacional en el próximo año 2022.

En este sentido, Marga Durán criticó que PSIB, Podemos y Més per Mallorca hayan presentado una enmienda pidiendo retrasar la cobertura del 100% del programa de cribado de cáncer de colon a los años 2022-24. «Parece que la izquierda no cree en la prevención y pretende que este programa lo implante el PP cuando vuelva a gobernar y no ellos en la actual legislatura», dijo la popular.

Por otra parte, se aprobó por unanimidad instar a la conselleria de Salud a que en el plazo máximo de tres meses presente un plan de trabajo concretando los protocolos, los recursos y los profesionales sanitarios que se destinarán a implementar el programa de cáncer de colon en toda la población de Balears.

También se aprobó el punto relativo a solicitar a la conselleria de Salud que promueva la evaluación del riesgo familiar de cáncer de colon y recto, incluyendo la indicación de realización de estudio y consejo genético de aquellas personas que cumplen criterios de riesgo de cáncer hereditario por aquellos síndromes que disponen de pruebas diagnósticas y tengan aplicabilidad clínica.

Finalmente, salieron adelante los puntos relativos a instar a la conselleria de Salud a desarrollar de campañas de información y concienciación entre la población objetivo sobre la importancia de participar en el programa de cribado; así como a promover en todos los ámbitos una alimentación saludable y la práctica de actividad física y vincular estas acciones a la prevención del cáncer de colon y recto.

Ya en el último día mundial contra este tipo de tumores, que se celebra el 31 de marzo, el Parlament aprobó una declaración institucional de apoyo a la prevención del cáncer de colon y la consellera de Salud se comprometió públicamente a que el programa estuviera implantado en todos los sectores sanitarios durante el bienio 2022-2024 y que la implantación se realizaría de manera gradual, comenzando por la población del sector de Ponent, la que tiene a Son Espases como hospital de referencia.

Este programa de detección precoz, iniciado en esta comunidad en enero de 2015, apenas llega hoy, seis años después, al 30% de la población.

El vicepresidente de la AECC en Balears, el digestólogo José Reyes, estimó en un millón de euros el coste de implantarlo en el cien por cien del territorio balear.

Subasta solidaria

La subasta de arte solidaria organizada por el Rotary Club Palma Ramon Llull recaudó 4.000 euros para la Asociación Española Contra el Cáncer en Balears. La subasta incluía diez obras de artistas como Coll Bardolet, Onofre Prohens, Miquela Vidal o Nils Burwitz, entre otros. Se celebró online a través de la plataforma SETDART, que colaboró de forma altruista.