El Parlament da tiempo a Guasp antes de dar la portavocía de Ciudadanos a Pérez-Ribas

Cuando ya no quedaba margen, cuando no había sido posible alcanzar un acuerdo, cuando ya no se podía reconducir la situación, el Parlament dio ayer a la líder de Ciudadanos, Patricia Guasp, lo único que le podía dar: tiempo. La Mesa de la cámara autonómica, que debía decidir ayer sobre el cambio en la portavocía del partido naranja tras el escrito presentado por Marc Pérez-Ribas autoproclamándose nuevo portavoz, acabó decidiendo pedir el acta de la reunión interna en la que se decidió el relevo y dejar, mientras, el cambio en stand by. El máximo órgano de decisión del Parlament no volverá a reunirse hasta el próximo miércoles para resolver el asunto, lo que da ahora a Guasp otra semana más para tratar de desactivar el golpe de mano de Pérez-Ribas.