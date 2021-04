El PP exigirá en el Congreso los 78 millones del IVA pendiente de llegar a Baleares

La diputada nacional del PP, Marga Prohens, anunció ayer que el PP reclamará en el Congreso la devolución inmediata de los 78 millones de euros de la liquidación del IVA de 2017 que le corresponden a Balears, de acuerdo a la sentencia favorable del Tribunal Supremo a la misma reclamación por parte de Castilla y León. «Mientras Castilla y León presentó en su momento un recurso para defender los intereses de sus ciudadanos y el pago de las cantidades adeudadas por el Gobierno de Sánchez, la presidenta Armengol votó en contra de que Baleares lo reclamara por la vía judicial, como proponía el PP», denunció ante los medios Prohens.

La diputada nacional apuntó que «en estos momentos la devolución de los 78 millones que corresponden a las islas, además de ser de justicia, es más necesaria que nunca». «Armengol ha pasado del Madrid nos roba a estar callada cuando es Sánchez quien nos roba, si prefiere ser la portavoz de Sánchez a defender los intereses de los ciudadanos de Baleares, que reconozca que ha renunciado a ser la presidenta de estas islas», recriminó la popular.

«Renuncia a ser presidenta»

«Hoy vemos en prensa que el Gobierno amenaza con interponer un recurso de inconstitucionalidad a las cuentas de Armengol por la congelación del sueldo de los funcionarios, lo que se suma a la docena de leyes en las que el Gobierno del Estado ve motivos de inconstitucionalidad», señaló Prohens, apuntando que «si los 78 millones de euros de la liquidación del IVA de 2017 estuvieran aquí, la presidenta del Govern no tendría que hacer este tipo de trucos que después le tumban para no subir el sueldo a los funcionarios o para no hacer frente a otros muchos compromisos».