La reclamación de Baleares al Reino Unido para la reactivación del turismo que este jueves ha planteado la presidenta del Govern, Francina Armengol, al embajador británico, Hugh Elliott, en el Consolat de Mar, está “muy fundamentada”, ha destacado el diplomático, por la capacidad de Baleares para secuenciar el genoma del virus ante la peligrosidad de sus variantes. Sin embargo, Elliott clama para que se espere “unas semanas más” para conocer la decisión de su gobierno sobre si los turistas británicos podrán regresar a las islas. “Lo último que queremos hacer es abrir y luego cerrar”, advierte.

Elliott, que se ha reunido con Armengol, la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores. Rosario Sánchez, y el conseller de Turismo, Iago Negueruela, ha comparecido en rueda de prensa con este último. El embajador insiste en los intereses comunes para que se reactive el turismo y ha coincidido con Negueruela en que Baleares tiene a su favor varios factores para que sea considerado un territorio insular independiente de la península en la clasificación que prepara el Reino Unido sobre los destinos turísticos según el semáforo de niveles de riesgo de covid. En este sentido, ha destacado la “buena capacidad de Baleares para la secuenciación del genoma” del virus, como ha señalado previamente Negueruela, vital para su país antes las mutaciones de la covid-19, porque “nos preocupa” por su resistencia a las vacunas.

No obstante, “varias cosas tienen que ocurrir para que vuelva el turismo”, ha insistido el embajador, “primero lo tenemos que permitir nosotros los británicos”, y su país está “a la espera de que el Gobierno Sánchez, reevalúe la prohibición de entrada de los británicos. Y considera que las campañas de vacunación "auspician buenas posibilidades”. “En términos genéricos”, asegura Elliott, su país es “muy optimista”, para que se reactive el turismo.

La solicitud de Baleares está “muy fundamentada”, por varios factores, como su situación geográfica, “porque hay vuelos directos y por la evolución de la pandemia. Más no puedo decir”, ha reconocido, subrayando que “hay una coincidencia de intereses” para que el turismo “vuelva cuanto antes”.

Esta es la primera visita del diplomático a las islas , "-no sé por qué no he venido antes, no tengo excusa", ha bromeado. "El grave error que estamos corrigiendo" con este su primer viaje oficial que se había pospuesto por la pandemia, y empezó en Eivissa en la jornada del miércoles, está centrado en que Elliott y las autoridades baleares están manteniendo contactos para que la temporada turística pueda contar con el segundo mercado emisor más importante para el archipiélago. "Somos un destino al que los ingleses quieren venir", ha declarado el conseller Negueruela, por lo que las islas reclaman que se las considere un territorio independiente por su buena situación sanitaria frente a otras comunidades autónomas