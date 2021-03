241 trabajadores de residencias y 27 usuarios no se han querido vacunar en Baleares

No todo el mundo tiene el afán por vacunarse contra la covid-19. Gente con derecho a inmunizarse ha renunciado a ello, ya sea por no creer en la vacuna o por el miedo a los efectos secundarios. Lo cierto es que un total de 241 trabajadores de residencias geriátricas y 27 ancianos de las mismas no han autorizado al IB-Salut a ser vacunados contra la pandemia.

Estas cifras corresponde a la primera fase de vacunación que está concluida y en la que los protocolos apuntaban que los primeros en inmunizarse debían ser los usuarios de residencia y el personal que los atiende, los trabajadores sociosanitarios.

También es cierto que, si se analiza por porcentajes, los que han declinado inyectarse la vacuna contra la covid-19 no es muy elevado. En el caso de los profesionales que trabajan en los geriátricos solo el 6,3% ha renunciado a vacunarse. Por su parte, únicamente el 0,8% de los ancianos que viven en residencia se ha negado a ser inmunizado.

Desde el IB-Salut explicaron que, pese a que ya ha concluido la fase de vacunación de usuarios y trabajadores de geriátricos, en el caso de que cambien de opinión podrán vacunarse cuando lo deseen. Desde algunos geriátricos indicaron que se puede dar el caso de trabajadores que estando de vacaciones o de día libre no hayan querido acudir hasta el centro para inmunizarse ese día.

En las residencias de ancianos de Balears han sido vacunados 4.876 residentes y 4.577 trabajadores, según datos del Servei de Salut. Hay que recordar que desde que se inició la campaña de vacunación los positivos en geriátricos ha bajado de forma importante, hasta alcanzar hace poco más de una semana un hecho histórico durante esta pandemia: cero casos detectados en residencias. Todo ello si tenemos en cuenta que han sido los más afectados por pandemia y que el 40% de las muertes que se han producido en Balears por la covid-19 han sido en centros geriátricos.

La segunda fase de vacunación correspondía al personal sanitario de primera línea que estaba en contacto directo con enfermos positivos y acto seguido el resto de sanitarios. Desde el IB-Salut apuntaron que todavía no cuentan con los datos de sanitarios que han renunciado a inmunizarse al haber concluido de forma reciente la campaña de vacunación.

Desde el viernes ya no se vacuna por sectores, ahora se inmuniza por franjas de edad. Empezando con los menores de 55 años con la vacuna de AstraZeneca indicada para jóvenes.