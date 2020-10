«Hay familias que no quieren que a su hijo se le haga la prueba PCR»

Es un departamento de la central covid que gestiona los positivos de 0 a 18 años escolarizados en Mallorca. A partir de los positivos hacemos el rastreo de contactos en el ámbito educativo. Somos seis enfermeras, cuatro auxiliares, dos pediatras, además de personal de apoyo administrativo. Dos enfermeras gestoras de casos están con nosotras porque se ha integrado aquí CorEduca Salud, un equipo que ya existía para atender a niños con enfermedades crónicas, con patologías cardíacas, diabetes... El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales atiende a los profesores, pero si hay un positivo de un maestro que afecta a los alumnos (o al revés), nosotros lo incluimos en el estudio de contactos y gestionamos la PCR.

¿Cómo es el proceso?

Cada día, mañana y tarde, recibimos el listado de positivos de entre 0 y 18 años, miramos si están escolarizados, y si lo están miramos si han ido a escuela y quiénes han sido sus contactos estrechos allí. También nos llegan los avisos de los centros escolares, el centro de salud o incluso de familias.

¿Los docentes deciden quiénes son los contactos estrechos?

Sí, lo hacen asesorados. Está muy claro qué es un contacto estrecho. Nosotros hablamos con el equipo directivo y la persona responsable del tema para asegurarnos de que lo tienen claro, pero son ellos los que están en el centro y en el aula. Es imposible que otra persona sepa qué pasa en todas las aulas. Es un trabajo que ha de hacer el profesor.

Ha habido quejas del colectivo, al considerar que es una gran responsabilidad.

Es la única manera. Y lo están haciendo muy bien. No podemos meter a un profesional sanitario en cada aula a certificar si llevaban la mascarilla, si cumplían las distancias... lo ha de hacer el profesor.

¿Qué pasa si tiene dudas?

Sucede, ahora mismo una directora nos decía que sabía que el grupo en el aula lo había hecho muy bien, pero que en el patio no lo tiene tan claro. Ante la duda, los consideramos contacto estrecho. Pero les hacemos la reflexión: eso supone que ese niño estará 10 días sin ir a clase, con todo lo que eso implica. En general no hay muchos problemas. El tutor, el acompañante de transporte escolar, el del comedor... saben qué alumnos han mantenido la distancia y han llevado la mascarilla y cuáles no.

¿Sería útil que hubiera una enfermera escolar por centro?

No, una enfermera no puede estar en todas las aulas y no puede resolver todos los problemas. Y yo soy enfermera y quiero que haya enfermeras por todo, pero en este caso abogamos por una buena coordinación entre las escuelas y los centros de salud y crear comisiones de salud multidisciplinares.

¿Dónde se hacen la PCR?

Según las circunstancias de la escuela y de las familias y del número de profesores y alumnos, acude al centro una unidad volante (UVAC); la UVAC va al centro de salud; se les cita en las unidades COVID- Express (en el Palau de Congressos o en Son Dureta) o se organiza con el centro de salud.

¿Cuántas pruebas de media se realizan cada día a alumnos?

Varía, hay días que igual se hacen solo dos y otro día se hacen 50.

¿Hay diferencias por edad?

Hay más contactos estrechos en Infantil. Allí no llevan mascarilla y todo el grupo de convivencia estable, incluido el profesor, se considera contacto estrecho. En ESO, Bachiller y FP puede que haya uno o dos contactos estrechos.

¿Todos los contagios son de origen externo al colegio?

No, hay algunos casos internos. Si hay más de tres casos en un centro buscamos el vínculo epidemiológico: por ejemplo, que sean hermanos y haya positivos en los grupos de cada uno. Avisamos a Epidemiología, que decide si hay un brote o no y si es necesario tomar medidas extraordinarias más allá de la cuarentena de los contactos estrechos, algo que de momento no se ha tenido que hacer.

¿Ha habido brotes?

Esta información la tiene Epidemiología.

¿Cuánto tarda el proceso?

Trabajamos de 8 a 20h, también fines de semana. En sábado y domingo si hace falta llamamos a los directores y les decimos: «Hay un positivo, has de averiguar los contactos estrechos y estos niños no pueden ir a clase desde ya». Eso es lo importante. Luego igual la PCR se programa uno o dos días después, pero lo importante es que los niños ya estén en casa. Piensa que hay familias que se niegan a que se les haga la PCR a sus hijos. Y bueno, vale, pero se la hagan o no han de guardar la cuarentena. Y si la hacen y da negativa, han de hacer la cuarentena igual. Y los profesores también.

El hermano del contacto estrecho de un positivo, ¿ha de seguir yendo a clase?

Sí. Nosotros aquí decimos: ‘Los contactos de mis contactos no son mis contactos’. Otra cosa sería el caso de un niño con síntomas: en ese caso los convivientes se han de confinar hasta tener el resultado de la PCR.

¿Cuál ha sido el grupo más grande que se ha confinado?

Es algo excepcional, pero en un centro hemos tenido que confinar cinco aulas. Piensa que si en Infantil un profesor es positivo y en un día pasa por muchas aulas, habrá que confinarlas todas porque en esta etapa los niños no llevan mascarilla y se considera que toda la clase es contacto estrecho.

Llega la caída de temperaturas y la época de gripe, constipados.... ¿tendrán más trabajo?

Estamos a la expectativa. Estamos mucho más protegidos que otros años: habrá menos transmisión de coronavirus, pero también de los otros virus. Esto nos puede beneficiar.