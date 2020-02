Aena admite que ampliará el aeropuerto para evitar su "saturación"

Aena justifica la ampliación del aeropuerto de Palma para evitar su "saturación" en el horizonte de 2025, cuando según cálculos del propio gestor el aeródromo recibirá a 34 millones de pasajeros. Y subraya que, de no modificar su actual capacidad, Son Sant Joan afrontará problemas de operatividad para absorber a tantos usuarios.

"En relación a la consideración de la alternativa cero, la no ejecución del proyecto, supondría que, aún pudiéndose atender la demanda prevista en el año de la puesta en funcionamiento de las infraestructuras, esta no se podría atender con los mismos niveles de calidad, según los estándares de Aena, de los que goza el aeropuerto hoy día", admite el gestor en el estudio de impacto ambiental del proyecto.

El año pasado Son Sant Joan se apuntó un nuevo récord al recibir a algo más de 29 millones de pasajeros. Un hito para el aeródromo palmesano que, sin embargo, superará ampliamente en 2025 con el tránsito de casi cinco millones de pasajeros más. "Desde el punto de vista de las potenciales afecciones a los factores ambientales del medio, aumentarían hasta alcanzar su saturación y, a partir de ahí, se mantendrían en el tiempo", incide el documento de Aena.

Y concluye que ampliar el aeropuerto "constituye la única opción viable para dotarlo de las infraestructuras que permitan atender al tráfico aéreo previsto en los próximos 20 años en Mallorca".

"Aena busca una ampliación camuflada", valoró ayer Gaspar Alomar, portavoz de la Plataforma contra la ampliación del aeropuerto. Este activista ha recogido todas las referencias del gestor a esa ampliación que niega públicamente en http://www.aeroport.aguait.cat.

Otro de los textos que refuerzan esta tesis es un documento inicial que el gestor presentó a entidades e instituciones en marzo y en el que esbozaba su plan. "La puesta en funcionamiento de los proyectos supondrá un incremento de la capacidad del aeropuerto respecto al número de pasajeros y operaciones, por lo que, en este caso, se considera que se generará un ligero incremento de las emisiones admosféricas", reza uno de sus apartados.

De hecho, una de las actiuaciones que Aena considera "estratégicas" se traducirá en la remodelación de la pista 06L-24R y, según Alomar, en el aumento de las operaciones -despegues y aterrizajes- que soporta el aeropuerto.

Aena reconoce en el plan Dora en el que desarrolla su proyecto de ampliación que tiene una capacidad máxima para operar 79 vuelos por hora -36 salidas y 43 despegues-. Sin embargo, Alomar subraya que, "una vez finalizados los trabajos previstos en la pista, el número de operaciones se disparará a 84".



Tomás Melgar



El director del aeropuerto de Palma, Tomás Melgar, rechazó ayer que Son Sant Joan tenga que ser "una barrera" que frene la llegada de pasajeros. "No somos los apropiados para estudiar cuál es la carga de la isla, no tenemos una responsabilidad sobre la explotación de esta isla. Nuestra obligación es adecuar la oferta a la demanda que produzca la isla. La gente de Mallorca tiene que poder moverse, no puedes decir tú puedes entrar y tú no, no tenemos una aduana", indicó Melgar a IB3 Televisió.

Melgar pronosticó que el aeropuerto recibirá a "35 millones de pasajeros" en 2025, pero negó que vaya a suponer que supere su capacidad operativa.