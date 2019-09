Fomento vigila los ingresos de los residentes con derecho a descuento aéreo

A la preocupación de que se han disparado los precios de los vuelos con la península tras la subida del descuento aéreo al 75% –son un 20% más caros con Canarias, según reconoció este miércoles el ministro de Fomento, José Luis Ábalos-, se suma ahora que el Gobierno en funciones planea controlar cuántas veces viajamos para que no seamos "demasiado los mismos". El Estado estaría planeando limitar la bonificación revisando los ingresos de los viajeros residentes que más veces se benefician del descuento.



Abálos reconoció en el Congreso que en las rutas del archipiélago canario con la península los precios se han incrementado un 20% desde que entró en vigor en julio del año pasado el descuento del 75% para los residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.



El ministro en funciones, en respuesta a una interpelación parlamentaria de la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, se refirió a que entre las medidas de control de los precios Fomento ha encargado un estudio a la Universidad Pompeu Fabra para ver los efectos de la bonificación estatal y verificar que no haya acuerdos de tarifas entre las aerolíneas que brindan el servicio y se benefician de los fondos que el Estado destina a mitigar la dependencia del transporte aéreo en los destinos no peninsulares.





Encuentro realmente preocupante las declaraciones del ministro Ábalos donde le parece que hay canarios que vuelan demasiado. Me pregunto si también va a limitar a quienes usan diariamente el AVE, cuyas obras pagamos todos incluidos los canarios. pic.twitter.com/2z1TVLZSxz — Ana Oramas (@anioramas) September 18, 2019

