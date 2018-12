Javier Moll: "Con esta acción judicial se cercena la posibilidad de informar de una manera libre y eficiente"

Docenas de periodistas se concentraron al mediodía de este viernes ante la sede del Tribunal Supremo en Madrid para defender el secreto profesional de la prensa, tal y como consagra la Constitución, y en solidaridad con los redactores de Diario de Mallorca y Europa Press, cuyos teléfonos móviles y otro material periodístico fueron incautados por orden judicial la semana pasada. Ante la sede del Alto Tribunal, los profesionales desplegaron una pancarta con el lema "Nuestro secreto profesional, tu derecho a la información", además de otras cartelerías más pequeñas con las que reivindicaron el derecho al secreto de las fuentes periodísticas. Durante la concentración, se leyó un comunicado en defensa del Derecho a la Información.

Participaron en la concentración el presidente de Prensa Ibérica, empresa editora de "Diario de Mallorca", Javier Moll, la vicepresidenta, Arantxa Sarasola, y el presidente de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, junto a varias decenas de periodistas y miembros de asociaciones profesionales del sector como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) o la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), entre otras.

Los concentrados protestaron en contra de la orden dictada por el juez de Instrucción número 6 de Palma, Miquel Jesús Florit Mullet, de incautación de los teléfonos móviles de los redactores de Diario de Mallorca José Francisco Mestre y Blanca Pou, la aprehensión de ordenadores y documentación de Europa Press en Mallorca y el registro de ambas redacciones dentro del marco de una investigación relacionada con el denominado caso Cursach, con el objeto de determinar el origen de una información periodística relacionada con el caso.

Javier Moll, presidente también de la Asociación de Medios de Información, manifestó a la puerta del Tribunal Supremo que "estamos aquí para apoyar el trabajo de los periodistas, para que puedan realizar su labor sin el sobresalto de los tristes acontecimientos que hemos vivido en Mallorca los últimos días. Es una muestra de solidaridad con los periodistas y su trabajo".

El presidente de Prensa Ibérica continuó afirmando que con esta acción judicial "se ataca el secreto del periodista de proteger sus fuentes lo que constituye una manera de cercenar la posibilidad de informar de una manera libre y eficiente para los receptores de esa información, que somos todos".

Cuando una fuente tiene la posibilidad de ser desvelada "deja de ser fuente y no vuelve a contar nada con lo que se pierde la posibilidad de informar a los lectores. Por eso es un derecho que está protegido por la Constitución. Es algo vital, no una simple cuestión de solidaridad corporativa. Es algo mucho más profundo porque afecta a la Democracia en su esencia más sensible", reflexionó Javier Moll.

La actuación del juez Florit "nos sorprendió porque es algo que no nos había sucedido nunca. Estamos conmemorando los 40 años de la Constitución y en este tiempo hemos vivido cosas muy llamativas como el 23-F. Puede parecer, por un lado, que este tema no tenga demasiada importancia, pero haciendo un poco de esfuerzo mental podríamos ver las consecuencias que puede tener para toda la profesión, no sólo para nosotros y Europa Press. No se puede dejar pasar", concluyó el presidente de Prensa Ibérica.

El presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, compartió argumentos con Javier Moll al señalar que "para nosotros es un acontecimiento extraordinariamente grave, no sólo por lo que supone sino por las personas que estaban en nuestras redacciones y cómo fueron atropelladas por parte de la policía, algo absolutamente impresentable. La forma como se quitó el teléfono móvil y como arrancaron literalmente los ordenadores de las mesas lo consideramos absolutamente inaceptable". Martín de Cabiedes aseguró que por su parte y por la de Prensa Ibérica "no vamos a ahorrar esfuerzos en llevar el caso ante los tribunales hasta el final". En esta línea, ambas empresas presentaron el pasado jueves una querella en el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares contra el juez de Instrucción número 6 de Palma de Mallorca, Miguel Jesús Florit Mullet.

Javier García, director de Europa Press, resaltó la importancia de mantener íntegro el secreto profesional de los periodistas: "Por muy importante que pueda ser la investigación de un juez, no se deben incautar teléfonos personales y profesionales de periodistas para tratar de averiguar sus fuentes de información. Es una decisión atropellada y aturullada que no se justifica bajo ningún concepto. En la querella que hemos presentado lo calificamos de ataque letal contra uno de los principios básicos de la convivencia. Es un ataque directo a la protección de las fuentes, uno de los pilares del trabajo periodístico. No existe una sociedad libre sin una prensa libre y esto es un ataque directo. Es una batalla que merece la pena dar".

Nemesio Rodríguez, presidente de FAPE, justificó su presencia en el acto "porque estamos ante una gravísima vulneración del secreto profesional que no cuenta con precedentes en nuestro país. No sólo afecta al secreto profesional, sino al Derecho a la Información de los ciudadanos. Es paradójico que cuando estamos celebrando el cuarenta aniversario de la Constitución tengamos que seguir defendiendo la Libertad de Expresión como el primer día. Nunca dejaremos de hacerlo porque es un pilar fundamental de nuestro trabajo y un elemento fundamental de la convivencia democrática".

Agustín Yanel, secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) señaló que "esto es lo más grave que he visto nunca contra la Libertad de Expresión. Jamás se había entrado a la sede de un periódico para requisar un teléfono móvil. Es algo intolerable., No es sólo un ataque a los periodistas, sino al Derecho a la Información de los ciudadanos".

Alfonso Sánchez, secretario general de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) coincidió con sus homólogos al señalar que "el secreto profesional es una pilar del Derecho a la Información de los ciudadanos. Los periodistas tienen el derecho y la obligación de respetar el secreto profesional".