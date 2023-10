El otro día mientras hacíamos el posado ante las cámaras en el 70 cumpleaños del diario, me percaté que entre tú y Armengol hay muchas similitudes. No lo digo por la estatura, si no por vuestra complicidad a la hora de elegir (mal) los atuendos para la gala. Esperaba lentejuelas. Vaya mal gusto pensé mientras te decía cínicamente que ibas divina. Incluso el ABC ya se ha dado cuenta de cómo viste la tercera autoridad del país por mucho que nuestra competencia diga lo contrario. Felicitémonos por ello y porque este verano no ha habido muertos por balconing en Calvià. Será porque su alcalde se pasea con el coche oficial con cristales tintados disuadiendo a los jóvenes borrachos y drogados que el balcón en España sirve para asomarse o cotillear y no para hacer el tarzán y matarse. Pero con todo, de esta semana me quedo con la plaga de palomas de Sineu. Que llamen a los cazadores de Vox para que rematen la faena. Faran net, querida! Desde Sóller con amor.

Desfent | A la caza de palomas en sineu

Querido, yo te esperaba con corbata y americana en la fiesta y viniste como viniste, así que no me vengas a dar lecciones de outfits cuando iba sencilla pero divina. Sí, no me fa falta padrina y sobre todo ahora que incluso por la calle te para algún que otro lector fan de esta sección para decirte que «som aguda». Te empeñas en no admitir que no pots viure sense jo, cuando desde fuera te felicitan por tenerme a tu lado. Cambiando de tema porque no pienso meterme con los zapatos blancos de Armengol, le pegaré a las palomas de Sineu. Somos tal para cual porque también he recurrido a pensar en los de Vox para que acudan a cazar por el centro de Sineu como previa a la temporada de caza que empieza este 12 de octubre, tu día señalado. Y no es para reprocharte nada pero ya que me tragué mi orgullo y compré una enorme bandera española para que pudieras lucirla en tu jardín, espero que recolectes tus divinas aceitunas y me las traigas ya convertidas en aceite que su precio seguirá por las nubes. ¡Desde Sineu con amor!