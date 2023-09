Curiosidades de las otras islas de Mallorca

Seguro que habéis oído hablar de la isla de sa Dragonera y el archipiélago de Cabrera, y puede que hasta la hayáis visitado, pero hay otras islas e islotes a nuestro alrededor que pasan totalmente desapercibidas para la mayoría de visitantes (y también de residentes). Se trata de islas como la de na Guardis, des Porros, Pantaleu... Islotes que muy a menudo se encuentran muy cerca de la costa --accesibles incluso a nado, en kayak, lancha de pedales o paddle SUP-- y que tienen mucha historia que contar. ¿Te apetecería explorar el cementerio más antiguo de la isla, la primera factoría siderúrgica de Mallorca o el sitio desde donde comenzó la reconquista? ¡Pues adelante!

De la veintena de islas e islotes que hay alrededor de Mallorca hay algunas repletas de curiosidades que, a menudo, pocos conocen. ¿Sabías que en una de ellas está la vía de escalada de psicobloc más difícil del mundo? ¿Y que hasta lleva su nombre un modelo de pies de gato (zapatillas para escaladores)?. Imagínate la importancia que tiene este islote que se hizo un reportaje de televisión que ganó el EMI al mejor documental deportivo y fue el programa deportivo más visto de la NBC americana.

Hay otras islas que son Reserva Marina y el único lugar donde se ha vuelto a ver recientemente una foca monje, el vell marí de nuestros ancestros, que ya se daba por extinta. Y que se pueden explorar alquilando un kayak o una tabla de paddle SUP para descubrir auténticos caprichos geológicos que son como hoyas escavadas por el mar donde se puede entrar con pequeñas embarcaciones. Otras eran consideradas por los árabes como la puerta de entrada a su Madina Mayurqa y siguen siendo hoy en día un lugar emblemático al que acercarse, ni que sea desde tierra. Asomándose a alguno de los miradores más espectaculares de la isla (y paradójicamente, de los más desconocidos). Vamos viendo algunas:

Na Guardis, la isla de los herreros

Y de los guerreros. ¿Sabías que hay una isla a 350 m de la orilla, muy cerca de la Colonia de Sant Jordi que fue la primera herrería siderúrgica de Mallorca? Aquí se forjaban joyas y armas en hierro a cambio de la sal de nuestras salinas. Hace 2.400 años que unos colonos ebusitanos (nuestros ancestrales vecinos ibicencos) se asentaron en el islote de Na Guardis para forjar hierro que intercambiaban con los guerreros tribales mallorquines, deseosos de armas y joyas que acrecentaran su carisma. Ellos tenían la técnica y sabiduría y nosotros los terrenos, la sal y la mano de obra para extraer la sal. Así que había trueque. Siempre que paseo por la orilla desde la playa del Port de la Colonia de Sant Jordi hacia las famosas playas de Es Cargol, etc. me voy fijando en la isla, que está justo al frente de la playita de Can Curt, con sus ancestrales casitas de pescadores apostadas a pie de mar, justo frente al islote. Y recuerdo las veces que la he explorado imaginándome como serían sus vidas... Las de aquellos ancestrales herreros. Alrededor de la isla todavía se conservan varios pecios de naves romanas hundidas y se ven los huecos horadados en la roca donde se insertaban los troncos de sabina que sustentaban la estructura del muelle. O eso dicen los arqueólogos...

La isla de los porros y de los cráneos trepanados

Que para quien no sepa lo que es (un cráneo trepanado) son cráneos perforados. Pero no de cualquier manera, sino mediante un utensilio (piedra puntiaguda o similar) que se hacía girar a modo de taladro hasta perforar el hueso para, supuestamente, aliviar alguna dolencia [..]. Esas prácticas médicas se hacían muy habitualmente 2.500 años atrás... y el lugar donde aparecieron los restos humanos de un total de 230 individuos (además de una gruesa capa de cenizas con restos de ofrendas y enterramientos por incineración) fue en la illa des Porros. Este islote está a tan solo 100 m de la punta des Patró, en la bahía de Alcudia, justo frente a la finca pública de Son Real, donde además de un centro de interpretación donde te van a explicar todo sobre el cementerio más antiguo de la isla, podrás conocer una buena muestra de nuestra cultura más ancestral, la de nuestros pageses. Eso y varias rutas senderistas perfectas para hacer con los niños.

La isla de la reconquista

Cuanta gente habrá pasado junto a la isla de Pantaleu en cualquiera de esas excursiones en barco que parten desde Sant Elm o desde el Port d’Andratx, centrando su mirada en Dragonera, la isla que capta todas las miradas y el objetivo final de la travesía, sin darse cuenta de la importancia que tuvo este otro islote. Porque, no sé si sabes que cuando el rey Jaime I se planteó recuperar la isla de Mallorca de manos de los árabes planificó su ofensiva desde justo el otro lado de la isla. El desembarque de las tropas cristianas había sido pactado con un cacique local en la norteña bahía de Pollença, pero las condiciones meteorológicas provocaron que Jaume I desembarcara justo aquí, al suroeste de Mallorca, el 8 de septiembre de 1229, en la isla que estaba “a un tiro de ballesta” de la costa. ¿Te imaginas a todas aquellas tropas aquí congregadas?: 500 caballeros, 1.500 peones Almogáraves, 25 naves, 15 galeras... Fue el primer sitio al que llegaron antes de desembarcar aquella famosa madrugada del 10 de septiembre de 1229, en la bahía de Santa Ponça, donde todos los años se celebra desde 1929 el famoso desembarco. Hoy en día Sant Elm y su islita Pantaleu siguen siendo un maravilloso fondeadero desde el que disfrutar de las puestas de sol más bellas de la isla. Aunque hay un campo de boyas gestionado por Ports IB donde no está permitido posar el ancla, pero sí amarrarse a las boyas que están ahí con el objetivo de proteger las praderas de posidonia oceánica.

