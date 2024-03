Las mejores fiestas de las discotecas de Mallorca desde el jueves 21 al miércoles 27 de marzo

¿No tienes plan para este fin de semana y te apetece salir de fiesta? Consulta la agenda de las discotecas más famosas y marchosas de Mallorca para pasártelo en grande durante esta semana.

Zar Society

El viernes 22 de marzo vuelve la mejor experiencia con Welcome to Vibra de la mano de Zar Society . El horario de fiesta es de 23:00 a 6:00 de la mañana y la entrada es de 12 euros. Solo se permite la entrada al recinto de mayores de 23 años. Con la entrada anticipada se incluye una copa para tomar algo.

El sábado 23 de marzo, llega el mítico 'Tardeo Canalla' de cada sábado. La entrada al recinto es gratuita o con dos copas y de 15 euros. El horario empieza a las 18:00 horas y termina a las 23:00 horas. La entrada es gratuita para esta fiesta solo es para mayores de 26 años.

Además esa misma noche llegan las noches del Silenzio Saturday Night. De 23:00 a 6:00 disfruta de la mejor música actual con el mejor reggeaton con la Saturday's Night y las canciones urbanas del momento. La entrada es de 12 euros con una consumición. Solo para mayores de 23 años.

El próximo miércoles 27 de marzo emppieza la Semana Santa con una gran fiesta. Zar Society sigue con la mejor música en su Welcome to the party. La fiesta empezará a las 23:59, la entrada es de 12 euros y se permitirá la entrada a los mayores de 21 años.

Es Gremi

El viernes 22 de marzo, Llega a Es Gremi el concierto de Mercedes Cañas.

La entrada es de 18 euros y el concierto empezará a las 21:30 horas de la noche. A

El sábado 23 de marzo no te puedes perder esta fiesta si eres un amante de El Canto del Loco. A partir de la 21:00 de la noche llega el mejor tributo mallorquín de la banda madrileña. Estados de Ánimo llegan a Es Gremi, la entrada será de 20 euros.

Además esa misma noche disfruta de Sonder: DJ Caravel¡Consigue tu entrada y no te lo pierdas!

¡WELCOME TO THE TECHNO RAVE! A partir de las 23:59 horas y con un precio en la entrada de 10 euros.

El martes 26 de marzo llega el Micro Abierto de Autorxs con Enrique Ferrer Piña. Prepárate para la cita imperdible de los martes para compositores, creadores de música instrumental, canciones poesías propias… y curiosos por conocer la creación de Autorxs de paso y residentes en la Isla. Enrique Ferrer Piña (Mallorca, 2002) es un joven cantautor. En sus canciones canta, con un tono propio e intimista, sus vicisitudes amorosas

Por último el miércoles 27 de marzo Es Gremi vuelve con sus Jam Session con Jery da Silva. Nuestras Jam Session ya son un imprescindible de los miércoles, ven y disfruta en directo de la voz y la guitarra de este músico. Lo que suceda sobre el escenario durante y después de su actuación, solo lo sabremos los que estemos allí viviéndolo en directo, en nuestras Jam Session cualquier cosa es posible. El concierto será a partir de las 21:30 horas.

Social Club Mallorca

El jueves 21 de marzo vuelve un clásico de Social Club. La Mamba Urbana aterrriza en el Social de la mano de los DJ's Sergi Ales y Simonet. El horario de la fiesta es de 23:30 a 05:00 de la mañana. La entrada es de 12 euros y sólo es posible la entrada a mayores de 18.

El viernes 22 de marzo vuelven la WAX Lab del Social Club. Junto a los mandos de la música y los dj's Javitoh y Kiko Melis. El horario de la fiesta es de 23:30 a 05:00 de la mañana. La entrada es de 12 euros y sólo es posible la entrada a mayores de 18.

El sábado 23 de marzo disfruta de la fiesta a partir de 18:00 a 23:00 horas se celebrará la fiesta Tardeo Select con la mejor música con Skalas y Óscar Romero. Las entradas tienen un precio de 12 euros con dos consumiciones. La edad mínima para acceder es de 25 años.

Además esa misma noche, disfruta de la Pole Position Social Fest Mallorca. Disfruta de la mejor música con de los dj's Manu Sánchez, Alex Caro & Sote de Lino. El horario es de 23:30 a 05:00, la entrada cuesta 12 euros y sólo se podrá entrar a partir de los 21 años.

El próximo miércoles 27 de marzo disfruta de la mejor mamba posible del Especial Miércoles Santo. Disfruta de la mejor música del momento con los dj's Sergi Ales y Simonet. Entradas disponibles desde 12 euros. Se podrá acceder a partir de 18 años de edad.

Lunita

¡Este sábado 23 de marzo, se acerca una de las fechas esperadas del año. Disfruta de la noche del sábado con la Passion Fest. Disfruta de la mejor música de los dj's locales DJMore, MöBerden, ToniR, G.Aguiló y Elias Diaz, que van a poner patas arriba el club con su musicón y con el concepto Boiler Room.

Sabotage

Sabotage abre todos los viernes de 00:00 a las 06:00.

Los sábados la discoteca tiene su propio tardeo de 17:00 a 22:00 horas y por la noche vuelve a abrir de 00:00 a 06:00.

Wave Club Mallorca

Esta semana el sábado 22 de marzo disfruta de la mejor música. Con su enfoque único de la música de club y electrónica llega a Mallorca Undo Factor City jutno a Isaac Indart y Vik-T.

Kaelum Club

Este es el horario de Kaelum, durante los fines de semana:

Viernes 16:00h-05:00h

Sábado 16:00h-05:00h

Domingos 16:00 a 22:00h

BCM

Hasta finales de marzo la discoteca no abrirá sus puertas.

