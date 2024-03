Noche de flamenco con Chambao y de folk con Jordi Herrera y Jordi Maranges

Diario de Mallorca recomienda no perderse tres conciertos para este fin de semana: el de Chambao en el Trui Teatre, el de Jordi Maranges y Jordi Herrera en el Teatre Lloseta, y el adiós de The Prussians en Es Gremi de Palma.

Chambao, única en su especie

Referente e icono de la música española, Chambao, una banda única en su especie, está de vuelta y llega a Palma este domingo. Su actuación está programada en el marco de la tercera edición del Festival Paco de Lucía Mallorca y será un concierto en el que el público podrá interactuar con Lamari, la esencia de Chambao.

«He preparado un repertorio muy entrañable, de muchas canciones conocidas de Chambao, algunas como más acústicas, otras más para bailar, otras para escuchar, pero todas dentro de una nueva presentación, de un nuevo disco, En la cresta del ahora. Y la verdad es que están siendo muy divertidos los conciertos, la gente interactúa un montón conmigo y yo con ellos hasta el punto de hacer canciones al gusto, hay un momento de «venga, qué canción queréis que cante y la canto», ha adelantado Lamari.

MÚSICA: Fecha: domingo 17 de marzo a las 19.00 horas. Lugar: Trui Teatre, Palma.

Noche de folk en Lloseta

Jordi Maranges, cantante y compositor de canciones que sorprende con cada nuevo trabajo, conocido por sus etapas al frente de El Diablo en el Ojo y también por su carrera en solitario, y Jordi Herrera, la voz de Satellites y el responsable de ese proyecto tan aplaudido como es The Marzipan Man, son los protagonistas de un concierto recomendado que tendrá lugar en Lloseta y que se presenta bajo el título de Nit de folk i altres misteris.

Jordi Maranges / MANU MIELNIEZUK

MÚSICA: Lugar: Teatre de Lloseta. Fecha: Sábado 16 de marzo a las 20.00 horas. Precio: anticipada desde 10 euros.

The Prussians, adiós con una gran fiesta

Casi trece años después de su nacimiento, The Prussians se despedirá de los escenarios este viernes en Es Gremi (20.30 horas) con una gran fiesta en la que estarán acompañados de amigos como L.A., Guille and The Waves y Paco Colombás. Una noche donde repasarán canciones de todos sus discos con sus respectivos integrantes, un concierto para recordar, saltar y cantar a pleno pulmón todos sus grandes temas.