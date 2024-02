La Mari de Chambao, cantante y compositora: «Me encuentro en un momento de florecimiento»

La Mari (Málaga, 1975) es la esencia de Chambao, su voz y compositora de los temas y su única integrante desde hace casi 20 años. En Mallorca grabó su último disco, En la cresta del ahora, y el 17 de marzo lo presentará en Trui Teatre, dentro del III Festival Paco de Lucía.

¿Qué ha preparado para el concierto de Mallorca?

He preparado un repertorio muy entrañable, de muchas canciones conocidas de Chambao, algunas como más acústicas, otras más para bailar, otras para escuchar, pero todas dentro de una nueva presentación, de un nuevo disco, En la cresta del ahora. Y la verdad es que están siendo muy divertidos los conciertos, también será porque yo soy de otra manera, supongo, la gente interactúa un montón conmigo y yo con ellos hasta el punto de hacer canciones al gusto, hay un momento de «venga, qué canción queréis que cante y la canto».

¿Qué significa Paco de Lucía para usted?

Pues para mí Paco de Lucía sigue siendo uno de los grandes referentes que tenemos, además de en el flamenco, en el mundo de la música. Paco de Lucía será estudiado siglos y siglos. Y para mí, ya no solamente significa este referente magistral en la música, sino también a la hora de dar sus opiniones. Creo que Paco de Lucía, cada vez que hablaba, sentenciaba, era un maestro en todas sus costuras.

Se presenta su nuevo disco como un punto de inflexión, ¿en qué sentido?

Bueno, pues porque hace ocho años que no saco disco de estudio. Vengo a contar con 12 canciones el momento en el que me encuentro, en el presente, y jugando con el título, bueno con cada canción, y desgranando dentro del disco la importancia de vivir lo que vives, o sea, el estar presente en cada cosa que haces. Y todas son importantes porque todas forman y conforman tu vida, tu día a día, tus acciones, tu carácter, le da aliento a tu corazón.

¿De qué hablan los nuevos temas?

Pues cada tema es un libro abierto, si lo escuchas sabes perfectamente de qué habla cada uno. Hay uno que se llama Florecimiento, que es el momento en el que me encuentro ahora mismo, en florecimiento. Hay otro un poco más introspectivo que habla sobre conversaciones con el universo, habla sobre la importancia del autocuidado y bueno, pues en el momento que tú realmente te dejas escuchar y ese espacio a ti misma, se lo estarás dando también a la gente que quieres, que te importa y que te apetece cuidar también.

¿Cómo ha sido la creación de este disco?

Pues fui a hablar con Juan Medina a Mallorca, a su estudio, la Luciérnaga, y ya ahí tenía algunos temas, pero el resto lo fragüé en el mismo estudio. El verano del 2022, en mitad de la gira, tuve diez días de descanso y en agosto me fui a Portugal, a una cabañita de unos amigos y ahí, con mi perrito, estuve y empecé, digamos, a ver qué tenía, con la idea de hacer un nuevo disco. Y de ahí salió Te lo dije, salió Mis Flores, Hijos de la Música, las primeras que quería dar a conocer fueron las que salieron de allí. Y luego las demás, pues vinieron por el camino y el resto en el estudio. La última que compuse fue En la cresta del ahora.

Y que ha sido la que ha dado título al disco...

Bueno, en realidad el título se lo he tomado prestado al libro que voy a sacar en septiembre, ese fue el primero. Pero como también me fui dando cuenta de que las canciones tienen mucho que ver con el libro, hice un tema que se llamase así para que fuese el estandarte del disco que es En la cresta del ahora.

En estos años no ha parado, ha seguido actuando, viajando, se ha formado en otras disciplinas.

Sí, soy hasta profesora yoga ahora, lo que pasa que no ejerzo como tal, pero sí me gusta formarme en otras disciplinas que me interesan y me producen bienestar y me ayudan a encontrar mi lugar, ahí, en este mundo.

Y en el libro, ¿también explica cómo se siente, el momento que está viviendo?

El libro tiene tres partes y donde explico realmente qué te vas a encontrar en él es en la primera parte, en la que cuento tres momentos importantes en mi vida. La segunda parte, qué hice para recuperarme, digamos, de esos tres momentos muy clave en mi vida y la tercera es como una especie de ejercicio y un poco más dinámica. Es un libro cortito, un libro que a mí me gustaría leérmelo y no descubro nada nuevo, pero sí te cuento cosas.

No sé si uno de esos momentos a los que se refiere es cuando tuvo cáncer. ¿Siente que rompió tabúes al hablar de la enfermedad?

Bueno, es un momento muy personal. No hay dos personas que lleven una enfermedad como el cáncer, en mi caso el cáncer de mama, de la misma manera. Yo lo conté porque me apetecía, porque el disco Pokito a poko estaba en la calle y no tenía ni promoción ni gira y había comentarios de que Chambao se separaba, y realmente yo era la única que quedaba. La Esfera de los Libros, una editorial, me vino a decir que se había enterado por la prensa que el disco estaba en la calle sin promoción y sin gira por este motivo, por cáncer de mama, y que si quería contarlo en un libro. Y le dije que sí. Era mucho más joven, tenía 30 años y la primera lección que me dio esa enfermedad es que la juventud no está exenta de enfermedades. Así que me pareció muy sanador por mi parte también, por mi manera de sobrellevar las cosas y si podía ayudar a alguien contando cómo me había pasado a mí, pues ahí estaba ese libro.

¿Y siente que ha ayudado? ¿Se lo reconocen?

Eso se lo tienes que preguntar a las personas, no a mí.

Pero habrá recibido alguna respuesta, cariño de la gente...

Sí, cariño voy recibiendo y lo voy devolviendo constantemente.