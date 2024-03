Los últimos de Antònia Font y Lorenzo Santamaría y el cambio de Marc Seguí

Diario de Mallorca te recomienda tres grandes conciertos para este fin de semana de la mano de tres nombres propios de la música: Antònia Font, que brinda este viernes en el Auditorium de Palma el último de sus tres conciertos programados en Palma; Lorenzo Santamaría, que se despide del público mallorquín con un concierto en Inca; y Marc Seguí, que presenta el nuevo giro que ha decidido dar a su música.

Hasta la próxima, Antònia Font

Engrasada como toca, la maquinaria de Antònia Font ofrece este viernes el último de los tres conciertos programados en el Auditorium de Palma. Una actuación enmarcada en su actual gira por teatros y espacios íntimos que se prolongará durante lo que resta de año y que quién sabe qué continuidad tendrá en el futuro. «Nosotros nunca hemos dicho que sea nuestra última gira. Y nunca lo hemos dicho porque no lo sabemos. Yo no sé que pasará a final de año. A lo mejor paramos y a lo mejor no», señalaba hace unos días Pau Debon a este diario. El grupo mallorquín más aplaudido de los últimos tiempos es una invitación a la fiesta en cuanto pisa un escenario, un ejercicio para dejarse llevar por la melancolía y la imaginación, rebosante de melodías y poesía, pura emoción.

Pau Debon, durante una actuación de Antònia Font / MANU MIELNIEZUK

MÚSICA: Fecha: viernes 1 de marzo, a las 21.00 horas. Lugar: Auditorium de Palma.

El nuevo sonido de Marc Seguí

Marc Seguí ha querido probarse en un nuevo sonido y se presenta este sábado en Es Gremi dispuesto a triunfar con un nuevo sonido que ha generado una gran expectación entre sus seguidores. «Será una noche llena de sorpresas en la que el público podrá descubrir la evolución musical de Marc, desde su pasado en el pop y los ritmos urbanos hasta su nueva dirección en el rock», anuncian desde Es Gremi.

MÚSICA: Lugar: Es Gremi. Polígono Son Castelló. Palma. Fecha: sábado 2 de marzo a las 21.30 horas. Precio: 22 euros.

En el adiós de Lorenzo Santamaría

Tras su despedida en el Auditorium de Palma, Lorenzo Santamaría se ha visto casi en la obligación de programar un bolo más, ahora en Inca, para decir adiós a un público que no deja de aplaudirle. Un concierto que forma parte de su extensa gira por España y Latinoamérica y que viene acompañado de un disco que reúne sus canciones más emblemáticas. Una colección de temas que interpretará sobre el escenario del Teatre Principal d’Inca, títulos como Para que no me olvides, Solo por ese amor, Bailemos, Si tú fueras mi mujer o Noches de blanco satén.

«No me gusta esa palabra, jubilación. Yo no me jubilo, por qué tendría que hacerlo. Quizá un día cante contigo un rock’n’roll, o un blues con la banda que tengo en Barcelona», declaró a este diario el pasado mes de noviembre, días antes de subirse al escenario de un entregado Auditorium de Palma.

Lorenzo Santamaría / MANU MIELNIEZUK