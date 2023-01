¿Profeta en su tierra?

Cantar en Mallorca siempre es un regalo. Llevo por bandera mi tierra allá donde voy, por lo que imagínate lo que significa volver aquí y ver a mi gente, mis amigos y mi familia. Y encima en esta ocasión como cabeza de cartel en las fiestas de Sant Sebastià. Me siento un privilegiado.

¿Qué diferencia la Revetla de otros conciertos?

Es el sueño de todo mallorquín que se dedica a la música. Desde pequeño iba a los conciertos de la Revetla y estar ahora sobre un escenario es increíble. Estoy muy agradecido por ello, con muchas ganas de que llegue el momento y venga muchísima gente.

En ninguna plaza caben los casi seis millones de oyentes al mes que tiene en Spotify. ¿Qué sube más la adrenalina, cifras como esta o los directos?

Los directos, por supuesto. Cuando tus seguidores vienen a verte a un concierto, tienes una sensación real, lo estás viendo y te transmiten una energía. Los éxitos en internet no se pueden palpar, son números que no te responden físicamente, como al interpretar una canción y ver que la gente contesta de algún modo, bailando o cantando contigo.

Tiroteo-Remix, que grabó con Rauw Alejandro, se codea en reproducciones con temas de Rosalía y Quevedo. ¿Los clics en las plataformas digitales son el baremo a seguir?

Parece que últimamente nos estamos fijando demasiado en las cifras de las plataformas, pero para mí lo real son los conciertos. Puedes tener millones de visitas en Spotify y que luego no vengan a verte y escucharte. Yo siempre me quedo con los números de un artista en directo. Es verdad que puedes pegar un pelotazo y tener un montón de reproducciones en muy poco tiempo, aunque a la larga lo que importa son tus fans, los fieles que van a verte.

¿Qué opina de la famosa letra de Shakira sobre Piqué?

Yo no hubiera actuado de la misma manera, aunque cada uno hace con su vida lo que quiere. Todo el mundo habla del tema, pero yo solo pienso en cómo lo estarán pasando los hijos, al ser sus padres personajes públicos tan conocidos.

Mucha gente se ha enterado ahora de que solo se pagan 0,003 euros por cada reproducción. ¿No se puede ganar dinero en la música si no tienes a la industria detrás?

Es verdad que hay que tener muchísimas reproducciones para ganar dinero, pero no solo se vive de la música con lo que generas en las plataformas digitales, sino también con los conciertos, los derechos de autor, promociones de otras cosas... El dinero que te ofrecen por cada escucha no está bien pagado, me parece injusta la cantidad tan pequeña que dan, aunque al final lo importante no es tener a tu favor a la industria de la música, sino que tus canciones gusten a la gente. Son quienes realmente harán que continúes adelante como artista.

¿Qué papel juega una clásica emisora de radiofórmula?

Es un medio más para darte a conocer. Los adolescentes de hoy en día solo escuchan música a través las plataformas digitales, pero la radio sigue siendo un canal muy importante para otras generaciones y me parece genial que me escuchen a través de estas emisoras. De todos modos, insisto en que hay música buenísima en todo el mundo que no suena en las plataformas ni la radiofórmula y gusta a mucha gente.

En los eventos musicales los fotógrafos esperan la llamativa estética de Marc Seguí. ¿Por qué este estilo queerbaiting (atraer a un público LGTBI)?

No es exactamente eso, sino una oportunidad para vestirme como me dé la gana. El mensaje que pretendo transmitir con esta estética es que cada uno puede llevar lo que quiera y hacer lo que le apetezca con su vida siempre que no moleste a los demás, en cualquier ámbito y cualquiera. Ese es mi lema y, como me gusta hablar a través de la ropa, creo que las galas de premios, otros eventos y los videoclips son un buen escaparate para ello.

¿Sorprenderá en Palma?

En los conciertos voy un pelín diferente porque tengo que estar cómodo. No puedo llevar esa locura de trajes, cantar durante una hora y media y moverme todo el tiempo por el escenario. No sé si podría aguantar con vestidos como los de la gala de Los 40 Music Awards [dice en referencia al hecho con plásticos del año pasado y al de tul de vistosos colores de 2021]. En los conciertos, y también en Palma, intento ir lo más cómodo posible, aunque curioso.

¿Habrá alguien especial en primera fila?

No sé si estarán en primera fila pero vendrán mi madre, mi padre y mis abuelos. La familia. Lo que más ilusión me hace es que será la primera vez que mis abuelos me vean cantar en directo en un concierto. También me alegra mucho que me reencontraré con mis amigos que viven en la isla y mis antiguos compañeros del trabajo que tenía aquí, que precisamente está justo delante de donde actúo, en la plaza de la Reina.

¿Después del triunfo en Argentina, qué es lo siguiente?

Ahora venimos de dar conciertos en Los Ángeles, México, Bogotá y Venezuela, y para este año queremos volver a tocar en Argentina y Chile. Es el objetivo principal, aparte de la gira de verano y todo lo que venga.