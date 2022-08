Llorenç Santamaria, en 10 canciones

De la mano de la productora Moon World, Llorenç Santamaria se embarcará en octubre en una gira de despedida, «con un montaje brutal», que le llevará por España y Latinoamérica. «Quiero morir dignamente», señala. Para ello ha preparado un disco de ‘grandes éxitos’ con 13 de sus canciones que verá la luz en septiembre. También tiene preparado un documental, centrado en el concierto que ofreció en su Santa Maria natal hace unas semanas. Antes, este mismo jueves 11 de agosto, se le podrá escuchar en directo: a partir de las 20.30 en el Castell de Bellver, junto al pianista Miquel Àngel Pericás, «un experimento en acústico», apunta. Tanto el concierto de Bellver como la gira estarán centrados en sus canciones más emblemáticas. Diario de Mallorca repasa con él su top 10:

1 ‘Para que no me olvides’

«La grabé en 1975. Las revistas del corazón publicaron que yo me había casado, que me había reconciliado, y otras noticias de cotilleo, y todo eso se aprovechó. Yo estaba ensayando en Castelldefels cuando me telefonearon, medio año después de que se hubiera publicado, para decirme que la canción, una balada, estaba llegado al número 1. Fue algo muy lento. Con el tiempo quedó como un clásico».

2 ‘Si tú fueras mi mujer’

«Fue la continuación del Para que no me olvides. Se presentó para ir a Eurovisión, en 1976, y quedó segunda en la votación, tras la de Braulio [Sobran las palabras]. Al final también fue un número 1. Nunca he creído en este festival ni en este tipo de concursos. Sí he creído en las mujeres. Mi madre fue la mujer de mi vida. La quise, la respeté, y seguramente eso tenga que ver con que a las mujeres siempre las he respetado. No veo el mundo sin ellas. Tengo dos hijas, Paula y Caterina, y mi mujer, Núria».

3 ‘Por ese amor’

«Solo por ese amor quiero verte otra vez y guardar tu mirar muy dentro de mí y luego marchar... Es la primera estrofa de Por ese amor, la primera canción que escribí, en 1973. No sentí vértigo alguno. Cada persona es diferente. En aquel tiempo yo vivía muy bien, con la guitarrita, con tres acordes, feliz».

4 ‘Rosy’

«Es anterior a Por ese amor. Data de 1971. Fue el primer ‘éxito’ de Llorenç Santamaria. Cuando me fui de los Z-66 hicimos un disco en plan sinfónico, Canto al amor. No pasó nada pero ya con el segundo me escogieron Rosy. La mecánica era la siguiente: yo componía cancioncitas aquí, iba a Barcelona y las mostraba, y ellos me las escogían. No siempre acertaban. Con esta sí dieron en la diana. Rosy era un tiro seguro, una canción de verano. Los Diablos tenían éxito, también Fórmula V, y ésta iba de ese rollo.

5 ‘Te quiero a ti’

«Es una balada sentimentalota que gusta mucho a la gente, sobre todo a aquellos que les gusta el tema romántico. Yo no soy romántico, sino un sentimental. Yo tengo dos fases, la Leo y la Piscis. Cuando tengo la Leo voy a matar, a tope; y con la Piscis, me relajo. Ahora estoy en Leo, por eso aun tengo ganas de trabajar y de moverme. «Te quiero a ti» también me lo han dicho a mí muchas veces.

6 ‘La ruleta del amor’

«Otra balada, una canción más actual que las anteriores [incluida en Corazón de Rock and Roll, disco de 2010] en lo que a la letra se refiere; la melodía la tuve mucho antes, de un amigo, Odón Marçal. Cuenta la historia de cómo conocí a mi mujer. Fue en un bar y aluciné».

7 ‘Bailemos’

«Antiguamente, una pareja podía conocerse y enamorarse bailando. Luego, con los años, la cosa podía aflojar. Pero podían decidir volver a bailar, en busca de ese gustito. Hoy ya no se baila pegados. En mis conciertos no se baila mucho pero siempre hay algún atrevido».

8 ‘Quise ser una estrella de Rock and Roll’

«La compuse en una discoteca del Arenal con un guitarrista inglés, Ian Hawkins. La escribí pensando en ese deseo: ser una estrella del rock. Al final nunca lo llegas a ser. ¿Qué será del rock? El rock es nostalgia, como las canciones románticas, aunque aun hace que la gente se mueva. La invasión total de las músicas latinas hace que lo demás quedé un poco en segundo plano».

9 ‘Coses d’es camp’

«Es una canción inmortal de Toni Morlà, tan buena que nunca dejo de cantarla. A veces me cuesta unas lágrimas, porque me recuerda a mi infancia, a mi pueblo, y a Toni, a quien quise mucho. Toni Morlà es un músico injustamente olvidado, un gran autor y poeta».

10 Ex aequo ‘Noches de blanco satén’ y ‘Tio Nicolau’

«La primera siempre está en mi repertorio; y la segunda es una historieta sobre mi tío, que fue barbero y con el que trabajé como tal. Siempre me contaba cosas de Cuba, un país que me gustaría descubrir».