'Punto para los locos', de Ángel Martín, 'La Faula!' de Teatre de la Sargantana, y Agustín El Casta con su Especial Navidad son los espectáculos recomendados por este diario para este largo fin de semana.

Humor por la salud mental

Ángel Martín (Barcelona, 1977) vuelve a Mallorca, al Trui Teatre, con el final de la gira Punto para los locos, propuesta escénica con la que no trata de averiguar si uno está loco o no, sino a qué volumen están en nuestras cabezas la voz de la vergüenza, el miedo, los agobios, la impaciencia. ¿El objetivo? Que la próxima vez que una de esas voces vuelva, no puedas evitar burlarte de ella y poner en el marcador otro punto para los locos.

«Escribir con intención de echar un cable» le ha resultado «muy terapéutico» al cómico, guionista, músico y presentador catalán, que asaltó la popularidad con Sé lo que hicisteis… hace ya más de tres lustros, y que tuvo que ser ingresado en un psiquiátrico por un brote psicótico en los últimos tiempos, una experiencia que narró en el libro Por si las voces vuelven, muy vendido. «Si algo he descubierto en todo este tiempo es que cuando cuentas abiertamente que se te ha pirado la cabeza la gente enseguida le pone el sello de tabú. Aunque este libro lo he escrito para mí, por si las voces vuelven, es para cualquiera que haya pasado o esté pasando por algo parecido, y así romper de una vez por todas el estigma de las enfermedades mentales», ha señalado Ángel Martín, que abre con esta obra la programación navideña del Trui. Al día siguiente de su actuación, un musical, Cenicienta, cargado de baile y sueños, con dirección de Josema Arreciado y Sandra González.

MONÓLOGO: Fecha: viernes 22 de diciembre. Apertura a las 20 horas, inicio a las 21.00. Lugar: Trui Teatre. Camí Son Rapinya, 29.

'La Faula!', con Rodo Gener, Salva Oliva y Sara Sánchez

En vísperas de Nochevieja, un sábado por la mañana, con las compras navideñas ya hechas, qué mejor ejercicio que entregarse a un teatro. En este caso ese teatro es el Teatre del Mar, donde la compañía Teatre de la Sargantana, en activo desde el año 1996, cuando se creó como línea de teatro infantil de Iguana Teatre con la voluntad de hacer un teatro de creación propia para niños y adolescentes basado sobre todo en la estimulación de la imaginación del público y en el desarrollo de historias con valores culturales y humanistas, representa La faula!

Teatro profesional, premiado y aplaudido por el público, con tres brillantes actores en acción, Rodo Gener, Salvador Oliva y Sara Sánchez, y Pere Fullana en la dirección. En la obra, la empresa formada por Don Benet y sus dos empleados, Fulgenci y Ramoneta, recibirán la orden de limpiar un escenario en el que se tiene que representar la versión teatral del poema cavalleresco La Faula, del poeta mallorquín Guillem de Torroella, una narración breve escrita en verso a finales del siglo XIV que resultó ser un bestseller medieval. A causa de algunos problemas mecánicos con la furgoneta —cómo está el tráfico, y no digamos el aparcar—, llegarán tarde, con la representación a punto de empezar.

TEATRO: Lugar: Teatre del Mar. Es Molinar. Palma, el sábado 23 de diciembre, a las 12.00 horas; y miércoles 27 a las 18 horas en Sa Congregació de Sa Pobla (Carrer del rosari, 25).

Exorcismo en Lloseta

Agustín El Casta viaja hasta Lloseta para realizar un exorcismo con motivo de su Especial de Navidad, un clásico que siempre revienta el Auditorium a base de carcajadas. Lorenzo Llamas y Klaus Kartoffel, dos de sus personajes más desternillantes, le acompañan en este nuevo espectáculo, que se adentra en el túnel de Sóller y que viene complementado con un cortometraje dirigido por su buen amigo Marcos Cabotá.